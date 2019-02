【喜閱一生】教育局製閱讀推廣短片　邀沈祖堯、曾鈺成介紹好書

網絡愈來愈發達,不少人有空餘時間都會玩手機,看書的人則愈來愈少。教育局和香港電台聯合製作閱讀推廣短片《喜閱一生(名人好書推介)》,邀請八位名人介紹八本好書。《香港01》與大家一起看看其中四位名人介紹甚麼書,他們分別是教育局常任秘書長楊何蓓茵、香港中文大學莫慶堯醫學講座教授沈祖堯教授、親子及家長教育工作者羅乃萱及前立法會主席曾鈺成。

1. 楊何蓓茵:《國家地理雜誌》

楊何蓓茵推介《國家地理雜誌》,地理雜誌內容包羅萬有,地理、山川、人物、環保、動物等議題都包含在內,因此所有人都一定能夠找到有興趣的內容。

楊何蓓茵推介《國家地理雜誌》。(教育局教育電視截圖)

她分享2018年9月這一期的《國家地理雜誌》,其中一篇關於一個美國18歲女子,因一時衝動用槍自殺,雖被人救回性命,但也因此失去了整張臉。三年後,美國有一組整型醫生,從捐贈者獲得一張臉替她移植。主診醫生是一位整型外科醫生,見這女孩小小年紀就失去了臉龐,覺得他有使命為這個女生填補她所失去的臉龐。最後手術成功了,但該女生一輩子也要服藥,家人亦要24小時不停照顧她。

2018年9月這一期的《國家地理雜誌》,其中一篇關於一個美國18歲女子,因一時衝動用槍自殺,被人救回性命,但也因此失去了整張臉。(教育局教育電視截圖)

2. 沈祖堯:《 Homo Deus: A Brief History of Tomorrow》

沈祖堯推介歷史學家Yuval Noah Harari 所作的《Homo Deus: A Brief History of Tomorrow》,「Homo Deus」有「人類未來的命運」的意思,內容關於人類在過去幾千年如何征服地球,並令整個地球的動物和生物都生活在人類的控制之下。書本亦預測人類將來會有甚麼後果,作者提出一個憂慮:電腦的智慧和知識自動暴增而且超越人類,將會是人類生存最大的恐慌。

沈祖堯推介歷史學家Yuval Noah Harari 所作的《Homo Deus: A Brief History of Tomorrow》。(教育局教育電視截圖)

沈祖堯認為,人與電腦之間不應該是競爭關係,而是互相配合的關係,他以醫生的角色為例,認為隨着科技的發展,醫生的角色不再需要牢記龐大的資訊,反而是分析這些資訊,再應用到病人身上,因此只要醫生能與電腦配合,不但不會被取代,反而能為病人提供更好的服務。

內容關於人類在過去幾千年如何征服地球,並令整個地球的動物和生物都生活在人類的控制之下。(教育局教育電視截圖)

3. 羅乃萱:《十四堂人生創意課》

羅乃萱推介李欣穎的《十四堂人生創意課》,這本書教人如何看電影、旅行、訓練專注力、擴大人生格局及在意外頻生的年代活下去。

羅乃萱推介李欣穎的《十四堂人生創意課》。(教育局教育電視截圖)

當中羅最喜歡旅行及電影兩節。李在書中指,「每次去旅行都是一次換血的經歷,若去旅行,切勿帶舊有的框架去思考」,又叫人在看電影時,「當自己是導演、演員、攝影師,從不同角度看電影」。電影是靜態的旅行,旅行則是動態的電影,兩者可貴之處,皆在把人帶去一個與現實截然不同的世界。

李欣穎在書中指,「每次去旅行都是一次換血的經歷,若去旅行,切勿帶舊有的框架去思考」。(教育局教育電視截圖)

4. 曾鈺成:《And Then There Were None》

曾鈺成認為「閱讀本身是一件令人享受的事,可以進入一個和現實世界差距很遠的世界,做不能實現的事,令人悠然神往」,他推薦喜歡看推理小說的人閱讀Agatha Christie的《And Then There Were None》。

曾鈺成推薦喜歡看推理小說的人閱讀Agatha Christie的《And Then There Were None》。(教育局教育電視截圖)

故事關於在一個孤島上有十個人,他們逐一被殺,而兇手就是其中一人。書中以一首童謠作元素,根據童謠的內容,就能估計那十個人的死法,童謠的最後一句是「He went and hanged himself and then there were none」,即最後一個是自行吊頸而死的,可是最後一個死是否代表他就是殺人兇手?

書中以一首童謠作元素,根據童謠的內容,就能估計那十個人的死法,但最後一個死的人卻並非兇手。(教育局教育電視截圖)

《喜閱一生(名人好書推介)》於1月30日起在香港電台31台及教育局教育電視網站等平台播出。系列共有八齣三分鐘短片,分別由八位名人,包括教育局常任秘書長楊何蓓茵、香港中文大學莫慶堯醫學講座教授沈祖堯教授、親子及家長教育工作者羅乃萱、前立法會主席曾鈺成、幼兒教育工作者岑麗娟、家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊、香港代表隊跳高運動員楊文蔚,以及舞台劇編劇莊梅岩,分享閱讀經驗,推介好書。

