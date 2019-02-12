【情人節】深水埗花藝展不賣玫瑰賣紅掌　策展人：讓人有反思

情人節送玫瑰花，幾乎已是男方的指定動作，但在近年藝文空間愈開愈多的深水埗，有藝廊就搞搞新意思，舉辦花藝展暨期間限定店，但主角不是玫瑰，而是紅掌。長覽策展人表示，希望大衆有另類選擇，以及體驗花藝這種生活美學，情人節除了消費也可有所體會。

位於深水埗大南街的展覽空間Parallel Space，趁情人節前舉辦「春花 漫漫 - The Spring is here」花藝展暨期間限定店。有別於坊間花店常見的玫瑰花，Parallel Space展出經花藝研究所The Spring is here設計的紅掌，除傳統的紅色外，還有從荷蘭訂來的粉紅色和特意調製的棗紅色花苞，別開生面。現場約一百枝花，可供現場購買。

策展人Kim表示，選擇紅掌的原因是它的花苞像心形，可以代表對關注對象的愛意，對象不一定是情人，送給親友亦可，希望這種有別主流的選擇，加上具空間感的環境和陳列方式，能引人思考。「大家已不記得情人節是紀念修士華倫泰（Valentine）反抗暴政的節日。情人節為甚麼要送玫瑰？習俗背後有甚麼故事？希望提供很少在香港見到的另類選擇，讓參觀者發現原來可以這樣，有『叮』一聲的感覺，刺激他們思考，有多一種感受和獨特體驗。」

這次展出紅掌，是「春花 漫漫 - the spring is here」展覽的第二部分，展覽的第一部分以年花為主題，較早前在農曆年前舉辦。（受訪者提供） Parallel Space去年十月才開業，至今已舉辦過五個展覽，這次想趁節日透過花藝傳達生活美學，Kim認爲，「節日時，花有很強的點綴性，一般人不為意，但其實是生活美學，是藝術」。他歡迎路過街坊進來觀賞，無論有沒有情人，都可趁情人節前來一趟藝術體驗。

春花 漫漫 – The Spring is here

日期 ：即日至2月14日

時間：1pm - 8pm

地點 : Parallel Space

地址：九龍深水埗大南街202號地下

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