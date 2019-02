【情人節】深水埗花藝展不賣玫瑰賣紅掌　策展人：讓人有反思

情人節送玫瑰花,幾乎已是男方的指定動作,但在近年藝文空間愈開愈多的深水埗,有藝廊就搞搞新意思,舉辦花藝展暨期間限定店,但主角不是玫瑰,而是紅掌。長覽策展人表示,希望大衆有另類選擇,以及體驗花藝這種生活美學,情人節除了消費也可有所體會。

位於深水埗大南街的展覽空間Parallel Space,趁情人節前舉辦「春花 漫漫 - The Spring is here」花藝展暨期間限定店。有別於坊間花店常見的玫瑰花,Parallel Space展出經花藝研究所The Spring is here設計的紅掌,除傳統的紅色外,還有從荷蘭訂來的粉紅色和特意調製的棗紅色花苞,別開生面。現場約一百枝花,可供現場購買。

策展人Kim表示,選擇紅掌的原因是它的花苞像心形,可以代表對關注對象的愛意,對象不一定是情人,送給親友亦可,希望這種有別主流的選擇,加上具空間感的環境和陳列方式,能引人思考。「大家已不記得情人節是紀念修士華倫泰(Valentine)反抗暴政的節日。情人節為甚麼要送玫瑰?習俗背後有甚麼故事?希望提供很少在香港見到的另類選擇,讓參觀者發現原來可以這樣,有『叮』一聲的感覺,刺激他們思考,有多一種感受和獨特體驗。」

這次展出紅掌,是「春花 漫漫 - the spring is here」展覽的第二部分,展覽的第一部分以年花為主題,較早前在農曆年前舉辦。(受訪者提供) Parallel Space去年十月才開業,至今已舉辦過五個展覽,這次想趁節日透過花藝傳達生活美學,Kim認爲,「節日時,花有很強的點綴性,一般人不為意,但其實是生活美學,是藝術」。他歡迎路過街坊進來觀賞,無論有沒有情人,都可趁情人節前來一趟藝術體驗。

春花 漫漫 – The Spring is here

日期 :即日至2月14日

時間:1pm - 8pm

地點 : Parallel Space

地址:九龍深水埗大南街202號地下

【周五心意運動】您捐一封$50利是,已可為基層送上溫飽,01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ,每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物