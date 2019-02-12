【85年港女自白】影到滿意　貪靚港女換新身份證：可選露不露耳

一張身份證用逾十年，證上那小小黑白照，對貪靚女生來說猶其重要。生於1985年，我成為首批換新一代智能身份證幸運兒。可惜，當年領成人身份證的18歲少艾，已變成34歲福相師奶。面對暴漲的臉蛋，蓋上再多陰影粉亦補救不了，所以早陣子我打定輸數，到入境處的換證中心，準備來張醜照。怎料，當日我發現中心除有座枱鏡，更可以「拍到滿意」，以及選擇露不露耳，用髮絲遮着「包包臉」，辦證過程亦相當親切迅速，原來換證也可遇上「小確幸」。

農曆新年，入境處的換證中心初四就啟市，平日、星期六由早上八時服務到晚上十時。於是，我早前預約於上周六晚，到其中一間換證中心辦理手續，重頭戲當然是希望拍到一張「靚爆鏡」證件相。

當日我睡個夠，晚上化好妝，貼上睫毛，塗了睫毛液，眼睛看上去大一點。不過，畢竟不是18、22，近年身形發漲不少，連臉蛋都拉闊了，重手刷了多重陰影粉仍是包包臉，看到鏡中的自己，心中吶喊了一下。

對1985年出生的我來說，手中的身份證已伴隨了15個寒暑。(讀者提供)

懷着「怎麼辨？怎麼辨？」的思緒，踏入換證中心，那時已晚上九時，我趕快到接待櫃枱領籌，再到自助登記服務站，掃一掃指紋跟身份證，一張早前網上預約時已填好的表格就自動打印出來，如同超市購物般。接着，便可到一排像銀行客戶櫃枱的登記櫃位，那就是「拍攝場地」。

「頭髮撥耳後，露出耳朵，頭向低一點，下巴便會尖一些了。來，先試拍一張。」未待我開口，換證中心職員貼心地「幫眼」調校角度，而她操作的照相儀器，像昔日港鐵車站內的自助證件相機，如同自拍般，可以看到自己的樣子。登記室更備有一面座枱鏡，可供整理儀容，可謂相當貼心。

全港共有9間換證中心，每日可合共處理約7,700個辦理新證的申請。(資料圖片/余俊亮攝)

拍照後，儀器可顯示彩色相片，以及預計印在身份證上的黑白照，更可同時暫存兩張照片檔。「唷，頭仍是傾斜了點。」我試探地問能否拍第三張。眼前那位「媽媽級」職員笑瞇瞇說：「沒問題，你想取消哪一張相？我更覺得，你再拍照時，眼睛還可以再睜大一點。」她示意，新拍下的照片，會取代其中一張暫存照片檔。

如是者，這職員跟我一同研究最美的角度，還嘗試了「九一分界」、「三七分界」的髮式，惟頭髮撥耳後，露出大臉餅之下，總是拍不到最滿意相片。我咕嚕着：「唉，仍是包包臉呢，能否不露耳？那便可以用頭髮遮腮了。」

這時，職員面有難色，但仍說：「如果你堅持，那都可以不露耳的。但日後推行e-passport時，有機會用不到，因相片不符國際資格。」我喜出望外回答：「真的？不打緊，試一試效果吧。」兩人再試拍了一輪，先後共拍了近十張，最終發現頭髮往後的一張看上去較精神，我便說不拍了，就這張吧。此時，職員仍問道：「滿意？真的不再拍？」真的是「拍個夠本」。

當年18歲所拍下的樣子，跟現在已大不同。(讀者提供)

不過，下一步竟是見中心主任，職員解釋，因為我當年是「四眼妹」，現在卻沒有戴着眼鏡，程序上要見一見。本來以為將要被「盤問」一番，但原來那主任只是核對一下指紋，問一下工作近況，如朋友閒聊一下，有說有笑。

期間，主任提及計劃可帶同一或兩名65歲或以上的親友一同換證，更透露很多人都帶家中長者前來，除了因可有家人陪同辦證，方便照顧，原來也跟相片有關。他說：「那長者可快點辦證，拍照看起來年輕點。若不然，等到他們所屬批次換證時，可能已是一、兩年後。有些老人家樣子變得快，差兩年已不同了。」聽罷，雖然我沒有帶同家中父母前來，但決定要快點跟同年朋友分享一下，讓父母也可留下「最美」的身份證相片。

最後，主任給了一張取證通知書着我下月取證，整個辦證程序大功告成。看看手錶，仍是九時多，前後只用了約半小時，可能是晚上關係，換證的人不多，全程都幾乎不用等候。不過，最開心的是，不用即時交上現有的身份證。換言之，當年18歲所辦的身份證，仍可陪伴多我一個月，懷念一下那青春歲月。

辦證後，不用一個月已可領新一代智能身分證了。(政府網頁)