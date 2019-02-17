港女參加Speed Dating實錄　最憎男生show off：以為做公務員好勁

情人節雖剛過，但還有中國情人節之稱的元宵徍節未過。不少男女想盡快脫單，利用交友程式或參加極速約會（Speed Dating）認識異性。然而，前者危機四伏，後者則有部分收費高昂。消委會剛發表報告指，去年接獲64宗有關交友配對服務的投訴個案，較前年的29宗上升逾55%。 29歲的羅嘉晴（化名）跟拍拖四年的男友分手。她於上月參加Speed Dating，抱著好奇的心態一探究竟。雖然沒有如消委會的報告般名過於實，但著實教她患上了「社交疲勞」。「不要怕蝕底，覺得付了錢就甚麼人都要識，最終20個入面，只有兩個做到朋友。」

羅嘉晴一直都想參加Speed Dating，原因並非想結識男友或擴闊生活圈子，「因為坊間常講到Speed Dating好負面，男仔好毒，女仔又戰鬥格，想去睇下。」羅嘉晴曾拍過兩次拖，前陣子跟拍拖四年的男友分手，剛巧有時間滿足她的好奇心。

她於網上找到Speed Dating中介公司，提供不同類型活動，如晚飯、茶聚或運動。羅嘉晴參加了價值300多元的酒店茶聚，事前填寫了個人興趣及年齡，方便大會配對。「大家的打扮都好斯文，女仔不會特別戰鬥格，但有些男仔都穿了T－Shirt。」

羅嘉晴抱著好奇的心態參加Speed Dating，「想知道玩的人是否都很毒。」

「以為做公務員就贏咗？」

參加Speed Dating 的人數共有40人，男女各20人。整個Speed Dating 分三個部分：首輪介紹、自由交談、逐檯介紹，過程約2.5 小時。大會會安排四人一桌，由於報名時已詢問參加者的興趣，所以於首輪介紹見面的男生理應較為志趣相投。「首輪是最多時間傾，但之後你會發現自己好似做緊HR，不斷跟人面試。」

每位參加者均會手持問題紙，於冷場時大派用場外，羅嘉晴會用問題紙記下對方的特點，如「喜歡打籃球」或「有養寵物」等，好讓加深印象。然而，在第三部分時，男生均有兩分鐘時間到每檯作自我介紹，羅嘉晴深感自己如同不斷跟人面試。「他們好純熟，大部份都有自信，但也有些是『毒男』和『過份曬嘢』。」

整場活動只有2.5小時，但人數多達40人，羅嘉晴閱人如走馬看花。

羅嘉晴說正常男生、毒男與「曬馬男」的比例各佔三分之一，有些「曬馬男」更讓她差點失聲大笑。「有個一坐下來，就說『我係公務員』，好似這個身份好威。」她續說，有男生會說自己特別喜歡深度旅遊，不屑只是「食、買、玩」。「他說十分喜歡看項明生的旅遊節目，會講日本文化，好不屑森美、杜如風那些。」那你們怎樣回應？「我咪『哈哈哈，係呀』咁『Hea 笑』，唔通話『唔係喎，我好鐘意森美』咁咩。」

羅嘉晴明白男生會表現自己試圖吸引女生，但要適可宜止。「有些強調自己一年去十次旅行，或喜歡到世界各地跑馬拉松，但好詳細地說自己完成的時間，我覺得不用這樣。」席間也有些「毒男」上來，但羅嘉晴對他們並不反感：「我唔太明白他們講甚麼，但都感覺到他們很誠懇同是好人來的。」

羅嘉晴前陣子因發現男朋友有外遇而分手，她在Speed Dating時發現不少男生的條件比前度優越，而當中她亦不乏追求者，教她頓時回復了自信。

Speed Dating 後遺：社交疲勞

經過2.5 小時的「面試」，羅嘉晴感到十分疲勞，更坦言已經忘掉某些人的名字。大會最後會要求參加者提交人名紙，點出有興趣繼續發展的異性，若雙方均有互選的話，即可交換聯絡電話。羅嘉晴於席間點出7個名字，但當晚她已後悔。「男仔好多時係全部都剔，我之後想清楚，好傾的只得2至3個。」

「一日跟七個男仔傾計，我打字打到手痛，朋友話我好似點燈咁。」（資料圖片）

她憶起，當晚即時通訊軟件全都是「陌生」的電話號碼。「你好，我是XXX，你記得我嗎？」連續多個男子主動邀約，當下教羅嘉晴應接不暇。「朋友話我好似點燈咁！」她笑說。活動後一天，羅嘉晴嘗試跟每個交談，了解多些對方。「但真的太累了，我打字打到手痛，開始記不起誰是誰。」羅嘉晴曾問了一個人幾次同樣的問題後，便發現不能長此下去。「他們很快都有約我，都十分主動，但我之後沒有回他們了，最終只是跟其中兩個出街食飯，但只當他們是朋友。」

她坦言，回想當初參加Speed Dating，羅嘉晴僅抱著好奇的心態，並沒有打算從中找對象；跟交友程式或朋友介紹相比，她認為參加Speed Dating的效果確實不錯：「因為Apps太危險，Speed Dating一次過見了20個背景完全不同的男仔——香港能夠認真培養一段感情的時間太少，想識朋友真的不錯。」