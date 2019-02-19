【長幼共融】青少年拍攝老友記日常　用鏡頭拉近跨代距離

青少年經常認為老友記只會終日渴睡或無所事事，生活甚是苦悶，但很多長者的退休生活比在職人士或學生還要繁忙。為了推廣區內長幼共融，陸續出版推出「你的故事．我的啟示」社區故事系列計劃，讓青少年透過拍攝短片，紀錄老友記的日常生活，藉此加深長幼間的跨代了解。

陸續出版於2015年成立，成員包括香港年輕設計師、藝術工作者及創作人等，以藝術創作和數碼科技呈現社會議題。他們於2017年取得社區投資共享基金的撥款，聯同救世軍及聖公會機構合作，推行為期兩年的跨代共融項目「你的故事．我的啟示」，透過拍攝短片、圖片及文字紀錄等渠道，製作30段短片，合共30個社區故事。

同學們會根據長者常去的地方拍攝與採訪。（受訪者提供相片）

計劃以全港長者比例最高，及公型房屋比例最多的黃大仙區長者為主要訪對象，希望區內年輕人能夠關注長者問題與需要。首年已有130名長者及180名學生及社工參與，預計兩年內參與總人數為800人。

合作機構安排區內老人中心舉辦分享會，藉著青少年與長者接觸和交談，建立關係，提升長者在區內的形象和價值。分享會中，每6至7名中學生為一組訪問一位長者，再相約長者拍攝他們一日內的生活過程。

同學們訪問後與長者自拍合照。（受訪者提供相片）

此計畫負責人Mandy表示，不少年輕人愛問長者歲數，「因為在他們眼中，年紀愈大的長者就愈少動力，而且固執兼足不出戶，但其實不少長者每朝6點起身晨運，還有老友記早茶聚會、買餸煮飯、湊孫上下課、閒時更會到老人中心上興趣班等等」。經過數日的拍攝和採訪後，青少年發現長者生活比上班族及學生更忙碌，更多姿多采。

之後，機構會亦安排放映會，邀請區內街坊、製作團隊及老友記，一同欣賞剪輯短片，透過鏡頭以第一身了解長者們充滿活力的生活，同時了解自己的社區現況，相比書本或互聯網的介紹來得更真實，更有歸屬感。