從廣告公司老闆到外賣車手　50歲女外賣速遞員見盡港人冷暖　

「你要影相？咁老唔好影樣喇，等我戴返個頭盔先啦！」今年50歲的的陳菁菁（Catherine）說。皮膚白晳，外貎如一般家庭主婦的Catherine是行內少有的女外賣車手，平日的工作就是踏著兩個轆，穿梭往來於鬧市間，為大家送上美食。「試過有個住何文田山嘅有錢人用80蚊買一杯珍珠奶茶！」她說。任職半年間，她坦言見盡港人冷暖，有人在炎夏中為她送上一杯冰水，亦有人對她嗤之以鼻。「啲人當我哋係低下階層！」 攝影：黃桂桂

深水埗是Catherine地頭。因家住大角咀，她主要在深水埗送外賣，對這一帶的餐廳瞭如指掌，「呢間冰室同對面一間茶餐廳都好多人叫外賣，仲有北河街……」Catherine坐在一間冰室內如數家珍地說，好像深水埗的地圖就在她的手掌之內。

Catherine十幾歲開始開電單車。

港人最愛麥當奴、珍珠奶茶

「最多人叫麥當勞同珍珠奶茶，第二先係茶餐廳。」她試過一次送11杯珍珠奶茶，亦試過送80蚊杯珍珠奶茶到何文田豪宅。把珍珠奶茶放進車裡，稍一顛簸便傾瀉如注，Catherine頻頻點頭：「珍珠奶茶都唔係最討厭，我最憎送湯麵，外賣碗蓋成日蓋唔實，好容易倒瀉，加上碗麵熱，有蒸氣，紙袋會溶，一拎就穿底。初入職時試過送到個客手上，只係淨返半碗。」顧客收到食物，發現只剩一半可會大發雷霆？「通常我會快快手塞畀佢，即刻轉頭走人，我諗客人打開個外賣盒會好嬲。」經驗累積，她現在會隨身帶備一個膠袋，自行用膠袋把食物封好才送貨。

保安、餐廳老闆態度差：唔好行入嚟！

但顧客的面色再黑，都不及屋苑保安員的面色難看。有次她將電單車駛進屋苑，問保安員：「我架車可唔可以泊喺度？」保安員沒回應。「我問咗三次之後，佢突然掉頭破口大罵：『你等等啦！』」又試過叫保安幫手「按𨋢」，對方極不耐煩地說：「去邊呀？講啦！你唔出聲我點知你去邊度啊？撳幾字樓呀？快啲啦！」Catherine心有不忿地說：「好討厭，當正我係低下階層。」

餐廳老闆也不見得和顏悅色，她試過被餐廳老闆當過街老鼠般趕出店外，「大角咀有間餐廳，個老闆特別衰，我去拎飯時，佢好大聲咁話：『行開！唔好行入嚟，你喺出面等！」但等咗一陣仍未整好，我便走進店再問一次，佢就大罵：『我咪講咗出面等囉！有就會畀你啦！』好似我身上有屎，唔可以畀我入佢舖頭咁。」Catherine忿忿不平地說：「我呢世人都唔會再去呢間餐廳！」

Catherine：「做得呢行就預咗要受氣。」

中產眼光不友善 上至下掃視一遍

深水埗有殘破不堪、外牆剝落的唐樓，也有高聳入雲、富麗堂皇的私人樓宇，在這一幢幢的石屎大樓中穿梭，Catherine見盡港人嘴臉。「送畀公屋嗰啲，通常會客氣少少：『辛苦曬，唔該你。』但有啲中產會串啲，一打開門會用唔友善嘅眼神由上而下將我掃視一番，睇到我好唔舒服。」Catherine攤開手掌，無奈地說：「我可以肯定，如果我唔係送外賣，唔係着住外賣制服，佢哋對我就唔會係咁嘅態度。」

Catherine指，現時大多數外賣車手都是南亞裔人士。

廣告公司老闆變身外賣車手

Catherine其實是一間小型廣告設計公司的老闆，公司在深水埗，有三位員工。她做兼職外賣車手，一來想重温年輕時揸電單車的樂趣，二來也為打發時間。「公司上咗軌道之後，我將公司交畀員工打理，一星期有兩日返去收錢就得，好多時間多咗出嚟唔知做咩好，就諗住試下做外賣車手，點知一試就愛上，愛呢份工夠自由。」她不是每天也接單，有空才落場，幸家人沒有反對，成全她當一名「騎兵」。

外賣車手都是按單計薪酬，當手機應用程式「叮」一聲彈出訂單後，她可以有一分鐘時間查看訂單詳情，並考慮是否接單，如果拒絶接單，訂單就會傳送給另一位車手。每接一張單，她可以賺取最少50港元的工資，「試過最多一張單收三百幾蚊。」上班時間彈性，她多選擇上午11時至下午2時的時段，「因為放咗工仲可以做自己嘢。」



外賣車手可說是一份孤獨的職業，從接單到送餐都要「一腳踢」，沒有同事一起共事，只有偶爾於送餐期間碰到寒暄幾句，或互吐苦水。「有同事呻話試過畀客人黑面，或者好大力『嘭』一聲閂門。」

外賣車手是一份孤獨的職業。

最苦的夏天 靠一杯冰水找到慰藉

外賣員的辛酸，又豈是三言兩語可以道盡？Catherine說夏天最難熬，早上11時至下午2時，太陽曬得正猛，「有時電單車停在巴士後面等紅燈，巴士車尾不斷噴出熱氣，熱到我頭暈，等多一陣都可能會休克。」也有餐廳老闆體恤，給她一杯冰水消暑。「有啲餐廳見我熱到面紅，會叫我坐低，並畀杯冰水我飲。」

夏天時，電單車停在巴士後面等紅燈，巴士噴出的熱氣令Catherine差點熱得昏迷過去。

訪問期間，Catherine拿起桌上的「茶走」，輕輕喫了一口，這時她的手機傳來「叮」的一聲。「開始有單喇，要先去北河街一間餐廳拎嘢食，之後送去長沙灣……」為了不妨礙Catherine「搵食」，我們急急「埋單」，隨著她走到小巷。

她把電單車推出大街，熟練地從車尾箱取出一個有點破舊的黑色頭盔，「呢個頭盔陪咗我二十年，有晒我頭形。」她把頭盔往頭上一套，坐上鐵騎，啟動引擎，朝記者揮揮手，「呼」一聲疾馳而去，慢慢消失於熱鬧的深水埗街頭......