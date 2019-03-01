【大埔白鷺】白鷺湖點解乾塘？　去年遭夷平紅樹林　春天再現生機

人鳥共存於大埔滘白鷺湖，享受大自然寧願美妙。白鷺包容人類無情破壞，在逆境中守候，終見安穩棲息地。去年遭大幅夷平的紅樹林，今日再現生機長出水藻。專家指水藻富有生態價值，孕育魚苗、蝦苗，形成有利白鷺成長的食物鏈。而另一邊的白鷺湖，則因工程問題，湖水暫被抽乾。

大埔滘白鷺湖旁一片紅樹林，本是小白鷺主要棲息地，去年香港01發現紅樹林被大幅夷平。記者再到白鷺湖視察，鋪滿胎痕、建築廢料的紅樹林，今日再現生機，重新長出水藻。生態教育及資源中心總監程詩灝表示，水藻生長於水質良好的地方，孕育魚苗、蝦苗，魚、蝦最後成為小白鷺食物，形成一條食物鏈。

大埔白鷺湖無白鷺 旁邊紅樹林幾近夷平

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紅樹林去年（見下圖）淪為工地，但今日回復生機（見上圖）。（上圖鄧栢良攝；下圖資料圖片）

本港第二大小白鷺棲息地

根據觀鳥會2018年10月，向漁農自然護理署提交的水鳥夏季普查報告，大埔墟僅次於米埔屬本港第二大小白鷺棲息地，發現77個鳥巢。生態教育及資源中心總監程詩灝表示，小白鷺是「涉水禽鳥」，生活與水接近以便覓食，是常見於河邊、湖邊、紅樹林、濕地等地的留鳥。據漁農自然護理署網頁，「留鳥」一般是指那些全年在本土逗留及繁殖的鳥類，香港約有五分一鳥類可被界定為「留鳥」，小白鷺是其中之一。

白鷺湖湖水被抽乾，專家指未必影響小白鷺棲息。（鄧栢良攝） 毗鄰白鷺湖湖水乾涸，現場小白鷺餐廳工程工人指餐廳暫時停業，湖水約個幾月前被抽走預備改善工程，約數個月後完工會重新注水並重開餐廳。程詩灝指白鷺湖未必是小白鷺主要覓食地方，工程對牠們棲息未有造成太大影響。

大埔墟為全港第二大水鳥棲息地

小白鷺餐廳去年底表示白鷺湖互動中心經歷18年，許多設施已經殘舊破缺，需要全面維修更換，稱由元旦起暫停對外開放，「很遺憾地要跟大家告別一段時間」，直至另行通知。

小白鷺餐廳在門口貼出告示指為配合維修工程，包括互動中心、活動中心在內設施需暫停開放，直至另行通知。（鄧栢良攝）

小白鷺日常：