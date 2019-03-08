內地婦被追討600萬公院醫療費　八旬夫嘆無力還：官司都唔知點打

一名內地婦於2015年在港遇交通意外重傷，其後被判定精神上無行為能力，惟她至今仍留醫香港公立醫院，其間未有支付醫療費用，醫管局今（8日）入稟追討內地婦600多萬元的費用。 被告八旬丈夫接受香港01訪問時直言沒有想過醫療費用如此龐大，現時靠生果金過活的他無力償還費用。

內地婦現仍留醫九龍醫院。（余睿菁攝）

被告內地婦人胡懷嬌（姓名為簡體中文），為精神上無行為能力者，入稟狀指她於2015年11月11日因交通意外，被送至伊利沙伯醫院接受治療，至2017年8月9日轉送到九龍醫院，其後一直留院至今。入禀狀指直至本年2月，被告需支付兩醫院的醫療費用分別為326多萬和290多萬元，合共約617萬元，另外由本月起，胡亦需支付每天5,100元的醫療費。兩醫院於過程間多番向被告追討，其中九龍醫院自本月開始每隔3、4天便向被告發帳單。

女兒早前就車禍索償

入稟狀中又指，胡懷嬌的女兒於2017年就該宗交通意外，循民事途徑入稟索償，被告女兒獲得法援。資料顯示，該傷亡訴訟案由被告的女兒替被告入稟，控告一名小巴司機。案件將於本年12月進行預審，並排期至明年2月開審。翻查報導，2015年11月11日於秀茂坪發生一宗交通意外，兩名持雙程證、分別65歲姓胡及67歲姓李的內地婦人，疑過馬路時望錯方向，被一輛途經小巴撞倒重創昏迷，頭及身體多處受傷，警方當時經調查後拘捕63歲男小巴司機。

胡懷嬌的80歲丈夫陳伯，坦言現時靠生果金過活的他根本無力償還費用。（余睿菁攝）

八旬夫​：妻已不認得人

胡懷嬌的80歲丈夫陳伯，住於秀茂坪一公共屋邨單位，記者到訪時單位一片凌亂，桌上放著隔夜飯菜，傳來陣陣異味。陳伯指自己與胡懷嬌於約5、6年前結婚，妻子並無香港身份證，指當時對方「幾好㗎，我要食乜佢都去買」，陳伯憶述意外當日胡稱出外為他買雲吞，不料飛來橫禍，妻子頭部重創，右邊部分頭骨需要切走，陳伯指自己過去兩次探望她，最近一次約兩三年前，但她已不認得人，現時由於他不懂自己到醫院，因此不知妻子近況。

無法應對醫管局入稟

被問到醫管局入稟追討胡懷嬌醫療費一事，陳伯指現時靠生果金過活的他根本無力償還，「我都無辦法畀，可唔可以向政府申請？打官司我都唔知點打」，對於今次入稟他亦無法應對。陳伯又指數年前曾收到過一次醫管局的信件，當時信中指費用為約5萬多元，未有想過醫療費會這樣龐大。另外胡懷嬌與前夫誕下三名女兒，但仍無人照顧其妻子，自己如要到醫院亦需要社工帶同，「搵都無用啦，都幫唔到乜嘢」。