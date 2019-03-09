郵政獨創38種港人分類法　多區無故被「降呢」居民嬲爆

香港郵政中提供「特選服務」最近引起不少市民熱議，該服務為市民和商戶挑選投寄的目標對象，將全港住戶分為12 大群組及38 個類型，包括被形容為天之驕子的「成就之巔」、屬中年藍領的「比下有餘」以及學歷最低的「草根大衆」，但有地區人士質疑有關統計調查與實情不符。

香港郵政通函郵寄服務中提供「特選服務」，利用市場調查數據為客人鎖定目標住戶，根據經濟狀況、教育程度、居住區域、年齡、新移民背景以至生活習慣等，將全港住戶分成 12 大群組，包括「A 國際視野」 、「B 都市時尚」、「C 豐足成熟」、「D小康家庭」、「E 置業安居」、「F 鄉郊風情」、「G 繁囂鬧市」、「H 公屋基層」和「I草根大衆」、「J打拼未來」、「K黃昏歲月」和「L 公僕家庭」。另再細分38 個類型，包括被形容為天之驕子的「A01成就之巔」、屬中年藍領的「E17比下有餘」和「H26邁向中年」等。詳情可瀏覽以下報道↓↓↓

良景邨被列入「H26邁向中年」類別。（資料圖片）

在分類當中，不少住宅和屋苑都被點名列入分類。如良景邨住戶被評為「H26邁向中年」，屬低收入、普遍教育程度較低，多從事建造業、運輸業、及倉務藍領工作。

良景社區主任王德源亦在網上對此表達關注，他向《香港01》稱分類標籤未能反映事實，「邨內有來自不同收入背景的人」，又指明白香港郵政作為財政獨立機構可為商戶提供特定服務，但分類「難以令人觀感不太好，亦有不少街坊覺得被歧視」，認為郵政做法「多此一舉」，應交由客戶自行判斷挑選客戶。

天耀邨同樣被列入「H26邁向中年」，當區社區主任伍軒宏稱，該邨近半為15至44歲人士，雖然分類定義寫明包含青、壯年人士，但用「邁向中年」的字眼並不合適，他又指邨內大部分並非從事地盤和運輸業藍領工作，「仍有不少人是跨區到港島和中環白領人士」，不明白「為何郵政會認為一條邨就代表特定群組」。他又強調，藍領未必一定是公共屋邨住戶，本港不少舊區的私人業主都是藍領出身。

而屯門社區網絡翠興社區主任潘智鍵亦認為，分類未必與實際情況相符。他以當區大興花園為例，被列入「E17比下有餘」的中年藍領群，主要從事裝修、運輸、速遞、物流、製造業等工種，但其實根據2016年政府中期人口統計，逾5,100人的勞動人口中，逾6成為「白領」，逾一半為15至44歲人士，故他對香港郵政的分類深感詫異。