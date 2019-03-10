【粉嶺高空擲物】工人3樓擲建築廢料冇圍欄冇告示　街坊隨時中招

有粉嶺街坊於3月8日途經祥華邨商場時，見到有工人自三樓將大量建築廢料及鐵器從高空扔下，該工人無配戴任何保護裝置，而地下更無任何職員及告示提醒市民。當區區議員指街坊平日去街市買餸常經該小路，批評「草菅人命」，並去信領展投訴，但對方回覆是食肆結業工程，非領展工程，指身為管理公司的領展「根本就係想卸膊」。

3月8日約中午時段，有粉嶺街坊途經祥華邨商場落貨區時，目睹有工人危站商場三樓，將大量建築廢料及鐵器從高空扔到地下。從街坊拍攝的片段中可見，工人疑身上沒有配戴任何保護裝置及安全帶，地下亦不見職員、圍欄及告示提醒市民有危險。

有街坊目睹工人從商場三樓扔下建築廢料。（陳旭明議員FB片段截圖）

民主黨祥華區議員陳旭明表示，「工人將金屬及油煙出風口等廢料從三樓扔至地下，持續超過一分鐘，相當危險，無論工人跌下來抑或重物砸到人，都會造成嚴重人命傷亡！」他已於即日去信領展投訴，「但領展回覆話係食肆『定食8』結業後進行還原工程，屬非領展的工程，根本就係想卸膊，佢係管理公司，有責任監督商戶工程。」

陳旭明又透露，他於翌日（3月9日）前往事發地點視察，未再看到工人投擲建築廢料，但就見平日不少街坊會途經事發地點。「好多街坊想前往祥華街市，但又唔想兜路入商場，就會行呢條小路，好彩佢琴日扔嘅時候冇街坊經過。」

根據《簡易程序治罪條例》第4B條，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，危害公眾地方或附近的人，不論是掉下物件或容許該物件墜下的人均屬違法，可處罰款$10,000及監禁6個月。