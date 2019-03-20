全港年均5555宗行人路損毀投訴　油尖旺區最「路見不平」

行人路若有損毀和凹凸不平，很容易引致途人絆倒受傷。有議員稱接收到多宗投訴，指本港有不少行人路出現路面凹凸不平的情況，尤其是以地磚鋪設的行人路則有地磚鬆脫及損毀的狀況。路政署數字顯示，過去三年年均收到超過5,555宗投訴，油尖旺每年都有逾千宗投訴，成為18區的爛路之王。

行人路的地磚出現磨蝕及凹陷容易絆倒市民。（區議會文件）

根據路政署數據，過去三年年均收到5,555宗投訴，其中油尖旺區每年都接獲過過千宗投訴，尤其在2016年，達到1,200宗。中西區、東區、灣仔區及元朗區則緊隨其後。三年來，因行人路損毀引致市民受傷的個案，每年均不超過30宗。

路政署公布過去3年行人路接獲投訴個案數目。（路政署文件截圖）

路政署每3個月檢查路況一次

政府回應，接獲有關行人路路面凹凸不平的投訴或報告後，路政署進行評估，並會就有需要維修的路面採取跟進行動，盡快完成修葺工程。同時，路政署視乎行人路位置及人流量，安排定期檢查，最少也會每三個月檢查一次；另外亦會每六個月安排為全港公共道路（包括行人路在內）進行一次詳細檢查。

至於鋪路磚之間若出現高低不平狀況，路政署自2008年起會在鋪路磚下細沙內注入少量水泥，以解決磚面不平的問題。