康文署擬擴建科學館及歷史博館　南面露天廣場將消失

位於尖沙咀的香港科學館及香港歷史博物館一向吸引不少家長帶同子女到場參觀，增進知識。康文署向油尖旺區議會提交文件，疑擴建新翼，屬意於於兩館東面和南面露天廣場的土地，增建約7,800平方米的展覽場地、2,700平方米的教育設施及700平方米的公共空間，組成嶄新的博物館建築群。 署方將於2019/20年度為項目工程的前期籌劃工作申請撥款，待前期籌劃和具體設計工作完成後，將因應工程的規模和複雜程度，局部關閉兩館，並將就擴建工程制定具體的時間表。

康文署向區議會提出，擬擴建科學館及歷史博物館，屬意於於兩館東面和南面露天廣場土地興建新大樓。（康文署圖片）

東面及南面空地興建新翼

根據康文署向油尖旺區議會提交文件，署方與建築署正策劃有關工程計劃，由於結構限制，現建築物的上蓋未能加建樓層，因此擬於預留東面的土地和南面露天廣場位置，為科學館和歷史博物館興建新翼，及重新配置和更新受影響的設施。

文件提到，由於擴建將超越尖沙咀分區高度限制、以及上蓋面積60%的限制，將需要向城規會作出申請，以放寬高度限制至40米主水平基準，並申請提高上蓋面積百分率至73%。

康文署指科學館每年訪客平均超過150萬人次，為香港參觀人次最高的博物館。（資料圖片/余俊亮攝）

科學館訪客超出負荷 工程期間局部開放

康文署又指，總展覽面積為7,245平方米的科學館，於2014至2018年間每年訪客平均超過150萬人次，為香港參觀人次最高的博物館，亦於近年超越其可負荷的訪客量。擴建計劃除了各式展覽和教育設施外，更會增設公眾休憩設施、食肆及商店等；為配合新翼大樓的發展，相關的配套設施亦會加以改善，如重整行人及運輸流通系統 ，以及優化博物館的周邊環境、道路、園林 設施及公共空間等。

康文署又指出，為減低對訪客造成的影響，擴建工程將分階段進行，除受工程影響的部分需要關閉外，科學館和歷史博物館於工程進行期間將維持局部開放，繼續提供服務。康文署在工程的前期籌劃工作申請撥款，以及待前期籌劃和具體設計工作完成後，將可因應工程的規模和複雜程度，及兩館的局部關閉安排，就擴建工程制定具體的時間表。