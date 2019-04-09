【九龍城講呢啲】啟德四十人爭一學位　區議員促儘快落實兩小一中

隨着啟晴邨、德朗邨、煥然一居已經入伙，加上其他私人屋苑逐漸落成，啟德發展區人口不斷增加，居住人口已達5萬人，惟區內現時只有兩所小學，沒有中學，導致四十人爭一學位的局面。有區議員冀政府儘快落實區內「兩小一中」的辦學團體及興建時間表。

經民聯九龍城啟德南區議員何華漢指，啟德發展區現時居住人口達5萬多人，隨着啟德海岸有6塊土地的私人屋苑即將落成，預計區內人口會於10年後增加至14萬。（資料圖片）

人口10年後升至14萬 學位嚴重不足

經民聯九龍城啟德南區議員何華漢指，啟德發展區現時居住人口達5萬多人，隨着啟德海岸有6塊土地的私人屋苑即將落成，預計區內人口會於10年後增加至14萬。「政府本來預留了三塊土地（1B2、1B3、1B4）興建兩間小學一間中學，但至今仍未開始招標。如果現時開始招標，要經立法會財委會撥款，又要興建，需時也要10年。」

何華漢又稱，「現時區內只有兩所小學，學位嚴重不足，每三、四十人爭一個學位，未能在區內小學就讀的學童，最近已經要到何文田、土瓜灣上學，但由於啟德交通配套未完善，學童到何文田上學，車程超過一小時。」

批評教局欠前膽性

他早前曾就區內學位不足問題向教育局查詢，教育局回覆稱，啟德所處的34校網（九龍城區小學）學位仍未爆滿，啟德學童可到34校網內其他學校就讀。何斥：「政府應具前瞻性，等到學位爆滿才建學校已經太遲！」並於4月11日九龍城區議會會議上提交文件，要求政府儘快落實德朗邨兩小一中的辦學團體及興建時間表。