【慈正邨聚賭】煙民下棋叫囂玩足全日　區議員：嘈到凌晨一點！

屋邨聚賭和嘈音問題困擾不少街坊，最近黃大仙慈正邨有居民投訴，邨內多張棋枱淪為賭場，至少十多人懷疑聚賭，「吸煙又大吵大鬧，由下午嘈到凌晨1時」，不但導致環境「烏煙瘴氣」，亦令居民深夜難以安眠。有區議員反映，情況日趨嚴重，曾多次向房屋署和警方要求跟進，但問題持續幾個月仍未有改善。

黃大仙區議員黃逸旭稱，正旭樓樓下近月愈來愈多人聚集下棋，並懷疑有賭博。（王譯揚攝）

黃大仙區議員黃逸旭稱，數月前始，在慈正邨正旭樓地下棋枱有6至7位中年漢和長者懷疑聚賭，「他們多數捉棋和扑克牌，完成一局就有人交收錢，一人專門把風」。黃表示，他們原本在附近一個公園聚集，疑常被康文署職員驅趕，於是轉移架步至上址。

懷疑有人負責把風

香港01記者在今晚9時許到上址視察，該處為居民出入必經之處，發現有約10名中年男子及長者圍著棋檯，一邊食煙一邊下棋，他們曾經大聲叫囂，造成噪音滋擾，惟記者觀察半個小時未見賭款。記者亦發現一名男子坐在旁邊一張乒乓檯，不時四處張望，疑似「把風」。

一名男子坐在乒乓檯上，不時四處張望，疑似「把風」。(王譯揚攝)

聚集次數頻密 玩足10粒鐘

黃逸旭又指，他們經常吸煙和嘈吵，「周圍都是煙頭」，而該處是邨民必經之路，且鄰近學校，「不少街坊抱怨環境烏煙瘴氣，嘈音非常擾民，又擔憂治安」，現在有蔓延和惡化跡象。他說：「他們聚集次數愈來愈密集，由下午3時開始一直玩到凌晨1時，深夜最高峰時懷疑賭徒多達15人，連附近乒乓球檯都不放過」。

他補充，過去曾要求房屋署和警方跟進，但問題仍未有改善，有關方面均稱執法有難度，又指就吸煙問題，曾向控煙辦投訴，但對方稱是房署範圍職責，「而房屋署巡查時只是趕涉事人到距離僅半條街吸煙區」。他一再要求署方和警方加強力度執法，否則居民難以安居。記者正就事件向警方和房屋署查詢。