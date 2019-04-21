【避過紅雨】農田「壞咗」怎麼辦？　港農變招　濕田種稻米自救

昨晚紅雨來襲，近郊的農田首當其衝遇禍。濕透了的農田不能種菜，生於農田、人稱「田中之子」的農夫黃如榮忽發奇想，將一塊濕透了的菜田轉為種植稻米，即使昨日暴雨仍「無有怕」。他同時鼓勵市民到農田「自己稻米自己種」：「自己種米，碗飯寧舍有味道！」

放棄寫字樓工 農夫黃如榮：傳承本地農業係使命

「田中之子，朋友咁樣叫我，好似日本人名咁，我會印埋落卡片。」黃如榮笑言，父母1949年來港，一直務農，他自己更在農田裏出生，名符其實是農家子弟。2009年尾，原本為電子音響公司行政管理人員的他，放棄了安穩而舒適的寫字樓工，走入元朗八鄉農田，全職做農夫，一心為了復興本地農業。

「當時關注到食品安全問題，有好多香港人其實都好想食返本地食物，但大家又覺得香港冇農夫、冇農地，所以覺得好無奈。但我係農家出身，自己老家有一塊田荒廢咗，可以隨時復耕，點解有能力都唔做呢？好多人都想做本地農業，但覺得做唔起，其實我覺得係睇願唔願意做。」於是09年他決定在元朗錦田大江埔村投資農地，10年開始有收成，並慢慢擴充農地，至今已有20萬呎的農田。

連日暴雨差點把農田淹沒。（受訪者提供）

盼本地農業站起來

「希望本地農業可以重新企起身，本地農業係有支持者，亦都有好多方法可以支持。」原本坐寫字樓嘆冷氣做高層，就因為支持農業，毅然走到田間，每天日曬雨淋親自耕作，他直言比之前辛苦得多，但卻無怨無悔，「放棄咗悠閑生活，其實係物質享受換取精神享受。」

黃如榮直言，種米並不易，希望參加種米工作坊的人，也能夠從中學懂珍惜。（受訪者提供）

用濕田種稻米跨雨季

踏入春夏交接時份，風雨密密襲港，一眾農民擔心暴雨成災，浸死蔬菜之時，也讓農地濕透無法開田耕作。歐羅有機農場有一塊菜田，半年來都濕透難耕。他忽發奇想，適逢雨季來臨，將這一塊田轉種有機稻米，這樣便不怕被水淹浸。「其實已經鋪排咗半年，之前去台灣大學聽講，開始諗其實可以種自己嘅米。」於是歐羅有機農場的第一批稻米正式落田，「作為農家子弟，父母冇種稻米，我都冇機會種，所以真係想試一試。」

不時有人到訪農場，參與種植活動。（受訪者提供）

辦工作坊教種米 黃如榮：要珍惜米飯

常言道：「唔好食米唔知米貴。」黃如榮也坦言種植稻米並不容易，特別是種植的失敗之作極多，可能超過一半的作物都無法收成，「種稻米功夫多，但收成未必有保障，可以話蝕硬，所以唔多農場會做。」他認為這就是一種意義，因此他舉辦工作坊，讓公眾也可以參加種米活動，「成日講『唔好覺得米飯唔使錢、種米唔簡單』，咁就等大家自己試一試，學懂珍惜米飯。下星期開始育苗，4個星期左右開始插秧，大約4個月之後就可以收割啦！」

黃如榮表示，這個種米活動想令參加者吃到自己親手種的米飯，其甘香必定與別不同，「自己種米，碗飯寧舍有味道！」他也希望，種米能夠讓大家知道本地農業其實可為，呼籲香港人一同支持，「有人覺得冇得做，就話打死都唔做，其實唔係嘅！」

黃如榮為歐羅有機農場種植了第一批有機稻米。（受訪者提供）