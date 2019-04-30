深水埗牙科短缺　老友記大曬馬　向陳肇始請願：冇牙慘過大病！

現時深水埗共有五間普通科門診診所，但均沒有假日門診服務，夜診亦有得一間診所提供，更沒有公立長者牙科診所，令居民感到極為不便，「我冇牙食唔到嘢」。適逢食衛居居長陳肇始今日約見深水埗區議員，民協發起行動，聯同約六十位長者到政府合署向陳肇始交請願信，要求加強地區醫療服務。陳肇始亦有到場接過請願信。

民協今日發起請願行動，聯同約六十位來自深水埗麗閣邨、石硤尾邨、澤安邨等不同邨的長者，到長沙灣政政府合署向陳肇始交請願信，要求局方為當區加設夜間門診及假日門診，並設立區內首間長者牙科診所。

約60名長者到長沙灣政府合署請願。（廖俊升攝）

深水埗居民陳婆婆表示，自己現時牙齒並不健康，連吃東西都有困難，「你睇我都冇牙啦。」她指出深水埗沒有牙科診所，故不知道可以去哪裡看牙醫，所以今日來爭取深水埗開設牙科診所。

深水埗街坊陳婆婆表示，自己想看牙醫，但當區並無長者牙科門診，吃飯十分辛苦。（廖俊升攝）

民協深水埗區議員譚國僑表示，深水埗區內為老友記而設的牙科服務嚴重不足，「一間都冇，得一間方便公務員朋友嘅牙科門診，普羅大眾牙痛點搞，就要睇私家醫生，好重皮。」

譚國僑續指，區內急需要有一所長者牙科診所，而石峽尾舊健康院重建正是好機會，在重建後有多層的社區健康中心內開設一間牙科診所，「起碼有一間診所，照顧區內長者牙科需要，係每一個深水埗老人家都需要。」