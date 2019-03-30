【葵青區講呢啲】長者牙科護理供不應求　兩百人申請三年未獲服務

葵青區議會於2016年起於區內設立多種健康服務，如視光／眼睛檢查服務、流感疫苗注射及健康講座等，當中為60歲以上人士而設的牙科護理服務。惟按近日區議會文件內容所指，由於輪候人數過多，有早於2015年申請的長者，至今仍未獲服務，並要暫停處理 2018 年 1 月 1 日起收到的牙科護理服務新申請。

居於葵青區的60歲以上人士，可參與流動牙科護理服務，但需要抽籤輪候。(資料圖片)

牙科護理服務由葵青區議會及仁濟醫院合作舉辦，兩輛流動牙科診所於周一至周六分別停泊於區內八個地點，如長青邨青槐樓、石籬(二) 邨石福樓、荔景社區會堂等，提供洗牙、補牙、Ｘ光檢查等十種護理服務。

根據葵青區議會3月文件指，牙科護理服務一直以抽籤安排，每次有1300個名額及700個候補名額。由於申請人數眾多，葵青區議會通過最新的抽籤安排及名額分配——暫停處理 2018 年 1 月 1 日起收到的牙科護理服務新申請；以及預留650個抽籤名額予 2015 年或之前提交的申請，而餘下的 650 個名額則開放予所有於 2017 年 12 月 31 日或之前提交的合資格申請。

截至今年2月，於2017 年 12 月 31 日或之前提交的合資格輪候人士約有2900 人，當中有206 人於2015年前已經申請服務，但至今仍未獲服務。葵青區議會建議2019 年8 月進行的抽籤，將700個候補名額增至1000個。

申請資格： 60歲以上長者 (不包括綜合社會保障援助、關愛基金長者牙科服務資助項目及《公務員事務規例》所列明的公務員醫療及牙科福利的現有受惠人。) 需提供住址證明 無需入息審查