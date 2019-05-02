【石澳浮台消失】港島還有另一泳灘冇浮台　救生員：不重置更安全

石澳泳灘在颱風山竹吹襲期間浮台沖上民居，考慮到附近居民安危，康文署決定不重置，引起泳客極大回響。有石澳泳灘救生員告知香港01記者，署方曾向居民諮詢有關重置浮台事宜，惟並未有與救生員商討，但他支持不再安裝浮台的決定，認為不熟水性的泳客會三思，減少意外發生。

另一個深受泳客歡迎的深水灣泳灘，有泳客使用浮台歇息。（黃偉民攝）

大浪灣不設浮台因大浪

港島設有12個公眾泳灘，其中兩個不開放給巿民游泳，其餘10個泳灘中只有大浪灣及石澳不設浮台。石澳泳灘因颱風山竹後浮台吹上民居而不重置，大浪灣故名思義因大浪而不設浮台。在同樣受泳客歡迎的深水灣泳灘，泳灘範圍設有三個浮台，現場有兩三人游泳，其中一人游向浮台歇息。

有石澳救生員向香港01記者透露，去年山竹將海上四個浮台全吹至岸上，其中一個甚至吹到村內，險象環生。（黃偉民攝） 重置浮台安排 未有與救生員商討 有石澳救生員向香港01記者透露，去年颱風山竹將海上四個浮台全吹至岸上，其中一個甚至吹到村內，險象環生。事件後，康文署曾向居民諮詢有關重置浮台事宜，惟並未有與救生員商討重置安排，署方已決定不再安裝浮台於石澳泳灘。 未有浮台 泳客安全意識提高 但有救生員表示，不反對署方決定，甚至相信不安裝浮台可令泳灘更安全。他指，由於去年「山竹」風勢前所未見，相信今年風勢會頗為強勁。基於考慮居民安危，重置浮台會擔心去年山竹事件重演。另外，以他觀察所得，自泳季開始（4月1日）開始未有浮台，泳客的安全意識有提高，「無咗浮台，啲唔熟水性嘅泳客就唔敢游咁出，安全啲。」加上，原本石澳泳灘一浮台鄰近有大石，而大石上充滿海膽，以往會有泳客游出浮台後被海膽誤傷，因此認為現時撤去浮台後相對安全。

對於有人認為署方應照舊設置浮台，至颱風到前將其移走的想法，救生員直言「係外行人嘅諗法」。他表示，一般設置浮台都需出動躉船。「好似山竹吹上岸個浮台咁，要有工程車拖近海，再由躉船拖出海。」他指，若躉船未趕至現場，颱風已進入香港一定範圍，便未能拉走浮台。加上，颱風存變數，一旦突然「打唔成」，會浪費人力物力。