洪福邨萬二人口得一間醫務所　街坊批醫生駐診時間不足

洪水橋洪福邨於2015年入伙，根據房署數字，截至去年底已有逾12000人居住。有街坊指，該處的醫療服務非常不足，邨內只有一間醫務所，惟其營業時間很短，更指醫生駐場時間全日可能只得半小時；而洪水橋一帶的醫務所也是不多。地區人士指， 根據規劃洪水橋將會在2026至2036年間興建新醫院，但現時街坊要「病住」遠赴屯門、元朗、天水圍等求診，對屋邨未能提供基本的醫療服務感到十分不滿。

在2018年施政報告中，提及第二個十年醫院發展計劃的落實詳情，該計劃將涵蓋19個工程項目，當中包括在新界西聯網的洪水橋新發展區，預留用地興建新醫院。但洪福邨入伙數年，洪水橋的人口大幅增多，區內基層醫療服務則顯得十分不足。

據Facebook專頁「洪福邨Hung Fuk Estate」負責人Leo表示，屋邨唯一一間醫務所的營業時間短暫，星期一至六平均只在早上8至10時和晚上6至7時開業，星期日則只有上午時段；而醫生只會駐場大約半小時。不少街坊指，除了邨內，整個洪水橋區也只有三間醫務所，服務時間同樣不算長。Leo指，曾就洪福邨醫務所營業時間的問題向房署反映，但對方只回覆「診所營業時數合乎租約規定，沒有違反租約」，即只要診所每天開業數小時，房署就不會處理。他補充指，近日該醫務所已被易名，但實則仍由同一醫生主理，有「換湯唔換藥」的感覺。

根據規劃，政府會在洪福邨附近增設醫院服務。(「洪水橋新發展區經修訂的建議發展大綱圖」截圖)

《香港01》記者曾到洪水橋一帶視察。只見現時洪福邨內的診所名為「智健康醫療中心」，過去則為「裕景醫務中心」，兩者都由一位名為王裕民的西醫主理，而他在洪水橋大街亦有另一間診所。但到場當日為星期日，三間診所均沒有開門。記者其後曾多次致電診所，但電話大多無人接聽，只有一次有職員表示醫生十分忙碌，沒有空閒接電話。而除了以上醫務所，洪水橋近丹桂村有另一間西醫診所，當日亦同樣沒有開業。

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「嚟新發展區做『開荒牛』，某程度會預咗好多嘢都要啲時間先會增加。但係呢個階段嘅基本設施，政府政策上係咪應該提供更多保障？」Leo指，施政報告中雖有提及，政府會在洪福邨附近增設街症及醫院服務，但規劃和落成需時，他除了希望盡快完成工程外，亦認為一些短期政策需要完善，「現時就係診所開門唔等於有醫生駐診，房署係咪可以喺招標時個條件寫得好啲，例如講明最低醫生駐診時間，而唔係營業時間？」他補充指，近日該醫務所已被易名為「智健康醫療中心」，雖然仍由同一醫生主理，「換湯不換藥」，但他和一眾街坊都期望，邨內的醫療服務質素可以有所改善。

元朗區區議員張木林則指，過去洪水橋人口不多，區內醫生除了在洪水橋開設醫務所，也有在元朗等其他地方開業，而駐守在洪水橋的比重或相對較少。他指出，雖然診所門外已有告示清晰寫明開業，但認為近年洪水橋的人口大幅增加，醫療服務或有供不應求的情況，將就事件與區內醫生商討，看是否有空間可就駐診的比重加以調整，來應付居民需求。

《香港01》正就事件向房署查詢。