【大埔奇花】瘀紅色傳臭味 後花園現怪花 專家話原來係魔芋

多數花朵都會散發芳香氣味，用来吸引蜜蜂和蝴蝶前來採蜜，但近日卻有網民發現，花園中種有一種會傳出如屍臭味道的花朵。昨日有網民在Facebook群組「大埔」發帖，指在姐姐家中的花園見到一株長相奇怪的植物，詢問是甚麼品種。其後竟發現，原來該種植物在開花後會傳出臭味，至於為何種在花園，或者因為這種植物有部分可以食用？

從網民上載的照片可見，該植物的花朵呈深紫紅色，形狀如同一個大蘑菇，亦有很多皺摺，十分奇特。帖文引來不少網民留言，有人指，該種植物有「屍花」之稱，開花時會發出如屍體般的臭味；亦有人指，這種植物有在日本、美國一些公園展出，平日遊人要付費「排隊入去欣賞佢一眼」，如今在自家花園見到，是十分幸運。

蘇國賢指，這種「奇異花」即是蒟蒻。(資料圖片)

長春社總監蘇國賢看過照片後，指植物的品種為天南星科的「疣柄魔芋(Amorphophallus paeoniifilolius)」，花的形態很大，多數呈現如爛肉般的瘀紅色。與一般花朵不同，疣柄魔芋確實會傳出臭味，用來吸引蒼蠅等昆蟲來傳播花粉。「魔芋」除了外表和臭味引人關注，原來其底部可以食用，經加工後就會變成平日常見的蒟蒻。蘇指，不排除種植者是用來觀賞或是用來食用，而據他了解，這個品種並非本地原生植物，在華南地區如廣州等有出現，在香港的樹林內也有本地魔芋，表示它們並不難種。