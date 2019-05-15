四成港青抗拒休息　DSE考生為溫書不吃午餐　小睡15分鐘即自責

常言「勤有功，戲無益」，但遊戲是否真的無益？有機構近日就青少年休息文化進行調查，發現有近4成青少年在休息後會感到罪疚，同時亦有約4成人抗拒休息。有剛考完文憑試的應屆考生，就曾因在溫習期間多睡15分鐘而感到懊悔不已。有專家就鼓勵青少年放膽玩樂舒緩情緒，又指休息亦有其價值，不一定為了走更遠的路。

逾四成三人抗拒或怯於休息

突破機構於去年10月至12月期間，就青少年倦怠（Burnout）情感向逾1,000位10至29歲青少年進行調查。調查發現逾四成三（43.1%）的人處於抗拒或怯於休息狀態，另外，近四成人（39.5%）在休息後感到內疚及後悔。調查稱這種狀態為「逆休息」（anti-rest），即是一種抗拒休息的心態，並在休息後會感到不安，從而產生倦怠感，在應付學業同工作上均感到精疲力竭及無力。突破機構事工研究及發展經理陳競存認為，在此狀態下，休息功能本未倒置，在休息後感後悔不但無法達到休息效果，反而會成為壓力來源。

研究同時發現，青少年一日只睡6.6小時，比美國國家睡眠基金會建議的睡眠時間少2小時。（盧翊銘攝）

倦怠感容易引抑鬱

研究同時發現，青少年一日只睡6.6小時，比美國國家睡眠基金會建議的睡眠時間少2小時。數據亦顯示青少年有倦怠傾向，在5分滿分中達2.9分。陳競存補充指，若青少年的倦怠感愈高，精神健康愈差，甚至有機會會引致抑鬱。

Angela 為今年中學文憑試的考生，她志願進入港大的科學系，打算畢業後從事環境保育的工作。今年2月至4月間期是學校的學習假期，為期約兩個月的學習期中，她為自己安排了密密麻麻的溫習時間表：每朝七時半起床，八時開始溫習，為了節省時間，她早上特地吃一個豐盛的早餐，以節省午飯時間加緊溫習。晚上八時左右匆匆忙忙吃過晚餐，連一集半小時的節目還未看完，便要繼續溫習。

不願上鏡的Angela 為今年中學文憑試的考生，她志願進入港大的科學系，打算畢業後從事環境保育的工作。（資料圖片）

睡15分鐘後感後悔

她父母沒有對她的溫習進度多說什麼，只是偶然買來幾件蛋糕作奬勵，並輕輕拋下一句「盡力就好」。但就只因一句盡力，Angela只好用自己方法盡力溫習。她下午曾定下15分鐘小睡一會，惟醒後卻為了浪費溫習時間感到懊悔不已。她憶述，那段日子經常無故向家人發脾氣，晚上看着牆上那張溫習進度表就忍不住落淚。現在回想往事，她情願父母為她定下休息、溫習時間，向她釐清「盡力」的定義。

突破輔導中心高級心理輔導員廖暉清發現，她接觸的部分家長都會提供「有條件式」的愛，例如要求子女在達到要求後才給予肯定或讚賞，「自我認同、肯定對於青少年階段來說十分重要，但很多學生以為只能靠學業成績，才能換取父母的愛。」她建議無論子女成績如何，父母都應該向子女表達愛意，令青少年得到肯定。

「自我認同、肯定對於青少年階段來說十分重要，但很多學生以為只能靠學業成績，才能換取父母的愛。」廖暉清建議無論子女成績如何，父母都應該向子女表達愛意，令青少年得到肯定。（盧翊銘攝）

輔導員：應肯定休息的價值

廖同時發現，多數感到倦怠或休息後感後悔的青年，多數具富有責任感、有完美主義傾向的特質，她指出，青少年應該肯定休息的價值，又表示休息有舒緩情緒的作用，青少年亦應建立日常休息及節奏及觀念，有助防止產生倦怠情感。

陳競存認為，香港社會祟尚效率與功能至上，休息往往會被視為懶惰的象徵，這種觀念令休息失去了其功能，造就社會上不健康的風氣。是次調查除了訪問中學生外，亦有2成受訪者為在職人士，陳競存強調，休息對任何人來說都是必需品，「有老闆可能逼員工一日工作十多小時，甚至比老闆早下班會不高興，這其實是一種不健康的生活。我們不能污名化休息，並且需要肯定休息的作用，而長遠來說對大家都有好處。」