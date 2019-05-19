直擊橋咀洲變垃圾山　遍地榴槤殼、帳幕　遊人：海水很臭

西貢橋咀洲不但是香港地質公園之一，亦因水清沙幼，以及「限時」出現的連島沙洲，吸引大批遊人趁假日慕名而來。不過近來橋咀洲再三「失守」，繼早前被發現有大批內地遊客攻佔，亂踏珊瑚和捕捉海參外，近日亦有本地行山客直斥內地客在橋咀洲的沙灘非法紮營，更令橋咀洲慘變「垃圾山」。記者今早直擊現場，雖然大部分「內地軍團」已徹走，四周散落一袋袋垃圾、膠樽及榴槤殼，另見本地人和印菲裔人士紮營，部分人稱「感覺水和沙灘都很臭！」有駐守沙灘多年的救生員嘆，橋咀洲已今非昔比。

有行山人士日前在Facebook群組「香港行山之友」直斥內地遊客，指大批內地口音的旅客在橋咀泳灘紮營，留下堆積如山的垃圾，衞生情況惡劣。惹來網民紛紛怒斥地質公園竟成個難民營，「烏煙瘴氣」，又稱「10年前去的橋咀島，水清沙幼還有小丑魚」。

記者今早到場視察，只見十多名內地客遊覽，當中有部分內地人和約二十名印菲裔人士及本地人在泳灘旁邊非法紮營。雖然沙灘有告示牌稱，「嚴禁在指定燒烤區外的泳灘範圍生火，違例者會被檢控」，有5至6名印菲裔人公然在泳灘旁烤肉，發出濃烈氣味，有途人更稱「真係識煮」。另外，有人無視告示牌，違規攜犬進入泳灘範圍，甚至垂釣。

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記者環視一周，發現不少遊人留下的「縱跡」，由沙灘四周至海邊多處出現一袋袋垃圾，包括食物包裝紙、發泡膠容器、膠樽、兒童玩具、帆布、沙灘蓆、食物殘渣和榴槤殼等。記者亦見樹上掛有斷線風箏，疑有人不理沙灘告示，違規在該處放風箏。

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有不願上鏡的救生員稱，在駐守橋咀洲多年，近年愈來愈多內地自由行趁假期來玩，「紮營非新鮮事」。不過他稱，不論本地人或境外遊客經常留下垃圾。他又稱，因該處並沒有無垃圾站，政府每星期幾次在早上時段派船來清理垃圾，「每次都至少十幾、廿袋垃圾，現在情況已算好些，因為今日清晨才清理完」。他又稱，見到遊客違規只能勸籲，「不只內地人，很多本地人都無守規矩，橋咀洲已不同以前了」。

有首次來遊玩的菲傭稱，原本因橋咀洲水清沙幼，特別趁炎炎夏日慕名來享受陽光與海灘，「不過現在有點失望，海水有很多垃圾，感覺水和沙灘都很臭！」

橋咀洲生態令人憂慮。（李智智攝）

橋咀郊野公園為本港面積最小的離島郊野公園，由8個鄰近海島組成，當中最大的是橋咀島，近年多了不少內地團舉辦「香港生態遊」，去年8月，香港01曾報道，有市民發現，島上出現了2至3團操內地口音的旅客，並遺下大量垃圾，更在浮潛時胡亂踐踏珊瑚。記者亦在多個內地網站都搜尋到前往橋咀島的旅行團，團費由100多元至400多元人民幣不等，更有人張貼遊玩攻略，聲稱可徒手捉海參，令人憂慮橋咀洲生態。