【海之戀屎水倒灌】港鐵稱正協助跟進保險　業主反擊：無人聯絡我

香港01率先報道荃灣海之戀有單位爆屎渠，引起全城熱議。該業主以900萬元買入單位，搬入只有3個月，但愛巢就被「屎海」浸滿全屋，料損失至少20萬元。港鐵回覆查詢時稱，正協助業主跟進處理保險賠償事宜，不過業主反駁指至今仍未收到任何來自港鐵的通知和協助，對此表示「非常憤怒」。他又透露，事件將進入司法程序，「無畏無懼抵抗霸權！」

長實及港鐵的荃灣海之戀今年起入伙，記者昨報道，涉事業主張先生於2017年時以逾900萬元購入第7座高層一個約500多平方呎單位，居住只有3個月。數日前，他到澳洲旅遊，昨日突然接獲單位爆屎渠，屎水由廁所的馬桶以「噴泉式」湧至房間和大廳，所有傢俬和地板都沾污糞便，發出惡臭，估計損失至少20萬元。

業主昨去信海之戀的客戶服務處，對爆渠事件表示十分遺憾、憤怒及無奈，，並要求管理公司協助清潔污水，跟進衛生問題等。

港鐵昨晚回覆查詢指，昨早9時「海之戀」客戶服務處職員巡樓期間，發現「海之戀」1期7座單位單位有污水滲出，即時通知單位業主及業主母親，並聯絡物業發展商人員到場，事後服務處職員即時於現場協助清理。港鐵又指，「現正協助戶主跟進申請保險賠償事宜」。

「海之戀」由長江實業地產及港鐵發展。（資料圖片/黃偉民攝）

不過，張生先向香港01表示，雖然現時身在外地，預計下月2日才回港，但作為單位唯一業權人，至今未曾收到港鐵的管理處的來電或電郵，而事發當日已3次要求港鐵直接回覆其本人，對港鐵處事態度和手法表示「強烈反感」。他又指，由事件將進入司法程序，不便透露更多詳情，強調「雖然事件會影響屋苑聲譽，但為抵抗霸權和財團，甘願走出來，無畏無懼」。

至於保險事宜，由於事隔購入期約2年，張先生亦擔心保養限期。記者已再就事件要求港鐵和長實回應，正候回覆。