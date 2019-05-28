【灣仔大翻新】會展西邊擬建逾三千米花園平台　可飽覽維港海景

2009年12月開展的灣仔發展計劃第二期建造工程中，政府打算在香港會議展覽中心（會展）以西興建園景平台（西園景平台），土木工程拓展署近日向灣仔區議會提交文件，公布西園景平台的設計。文件內容指，西園景平台連接香港君悅酒店西面現有的平台花園及新建成的海濱，並橫跨龍和道、博覽道中和博覽道等主要道路。西園景平台同時提供綠化和休閒公共空間，締造「觀景平台」、「綠色通道」和「露天藝廊」三個元素，遊人更可在平台欣賞維港海景。

190米長西園景平台 橫跨灣仔主要道路

土木工程拓展處向灣仔區議會發展、規劃及交通委員會提交一份文件，闡述西園景平台的設計。位於灣仔會展以西、長約190米的西園景平台，總面積約3,400平方米，將連接香港君悅酒店西面現有的平台花園及新建成的海濱，並橫跨在灣仔發展計劃第二期下建成的龍和道、博覽道中和博覽道。西園景平台亦會橫跨在灣仔發展計劃第二期下建成的龍和道、博覽道中和博覽道等主要道路。

西園景平台位置。（區議會文件）

目標提高灣仔區內連接性

這空中平台將會接駁起灣仔內陸與海邊，形成一條四通八達的新「捷徑」。平台提供一條道路，遊人可以在灣仔沿柯布連道、盧押道及分域街前往海濱。除此之外，如果市民在港鐵灣仔站及軒尼詩道和告士打道巴士站下車，從西園可減省8分鐘的步行時間到達新海濱。除此之外，西園景平台也會提供通道讓行人前往東邊的金紫荊廣場一帶。

與建西園景平台後，新海濱與灣仔內陸可由西園景平台連接。（區議會文件）

根據西園景平台設計，行人道將長約190米，平台總面積佔約3400平方米，而觀景台的最長濶度為約50米，北邊則為約30米。（區議會文件）

「觀景平台」、「綠色通道」和「露天藝廊」三大元素新景點

西園景平台除了接駁之用，更是具觀光元素的「新景點」。西園景平台的北面部分將建有觀景平台，其西部和北部分別設約50米和30米長的臨海空間，可觀望到九龍和維港一帶景色；前往海濱的道路兩旁則設有草地及花槽；園景平台背向香港演藝學院和香港藝術中心，西端設有一條綠化長廊，可供展示藝術作品或舉辦文化活動。

露天藝廊的設計。（區議會文件）

西園景平台的最新設計特色。（區議會文件）

最快於2023年底竣工

根據土木工程拓展署對工程的推展，有關計劃將在2020年年中開始動工，並預計於2023年年底至2024年年初完成工程。