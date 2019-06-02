【屋苑APP】市場達人搞免費APP　報樓價助尋人　勢要打破社區冷漠

「現代人跟鄰居打招呼都不敢，屋苑發生什麼事都不知，我想打破這種冷漠」。坊間有不少屋苑組織和區議員自設facebook專頁加強地區宣傳，不過，有觀塘麗港城三期的業主就更進一步，於約一年前藉在市場研究界打滾逾18年的經驗，與多位八、九十後青年成立初創企業，聯同「炒散王」及「大館」APP製作團隊開發免費屋苑專屬APP。街坊可透過APP隨時隨地收到屋苑通告、社區熱話、活動、附近商戶優惠以至尋人啟示，冀藉此拉近社區聯繫和街坊歸屬感，「關心街坊多一點，關心社區多一點」。

現今不少地區人士利用facebook專頁是向街坊宣傳地區工作和屋苑資訊，為令更多人關心社區。最近記者發現，有多位區議員和屋苑組織相繼推出十多個屋苑和地區的專屬APP，包括麗港城、大水坑、安泰邨和順天邨等。

記者下載應用程式了解，原來各個屋苑專屬應用程式，來自「ToneGO 」APP，由一間知名市場公司「亞瑪圍有限公司」創作，其背後製作團隊曾參與編寫「炒散王」、大館和西九文化博物館的應用程式。該APP內提供屋苑通告、即日區內資訊通知、社區活動消息、商戶活動優惠和周邊環境黃頁等，資料內容由客戶屋苑組織或區議員上載和營運，而用戶可自願提供年齡、座數和婚姻狀況，以獲取相關資訊。

大家入門有經過，開門都開快點，怕給人看到屋內，連好心打個招呼對被人誤以為另有企圖。為何香港會變成這樣？ 謝振華

謝振華（Freddy）（中）與幾位八、九十後年青人合作開創「ToneGO」 。（李智智攝）

記者走上ToneGO位於觀塘的辦公室揭開其神秘面紗。原來ToneGO 的負責人為在市場研究界打滾逾18年的謝振華（Freddy），本身亦創立市場研究公司「Ahead」，為多個知名集團和團體服務，如「母親的決擇」、香港旅遊發展局和百佳等。

對於一個免費屋苑專屬APP是否另有「錢途」？Freddy笑言「做人不是吓吓講錢」。他自爆觀塘麗港城三期的業主立案法團成員，過去一直深深感受到不少居民對屋苑資訊視而不見，「如大廈停水或管理費調整，街坊往往錯過通告而抱怨」，於是他靈機一動，約一年前決定自行投資創立「ToneGO 」，針對性整合屋苑資訊及提供即時APP Push廣播緊急資訊，街坊較易「入口」，「尤其上班族可隨時隨地查看，這是相比facebook專頁的優勢」。

Freddy又感慨稱現代港人不但對屋苑漠不關心，鄰舍關係更為冷漠。他稱，自幼於黃大仙「老虎岩」的七層高公共屋邨長大，父親以雜貨店，街坊守望相助，借柴米油鹽是正常不過，鄰居有爭吵或家人去世都會上前慰問，但現在鄰舍關係截然不同，「不但疏離，而有一種敵視感」，「大家入門有經過，開門都開快點，怕給人看到屋內，連好心打個招呼對被人誤以為另有企圖。為何香港會變成這樣？」

為令更多人「關心街坊多一點，關心社區多一點」，Freddy稱除了提供屋苑通告、天氣交通消息，亦會商戶、政府團體、環保團體、慈善團體和動物團體等合作提供資訊。以麗港城生活APP為例，近日就主動通知附近商戶活動開幕、樓價變動、毛孩守護者領養以及尋鸚鵡啟示等。他稱，最近獲義務提供手作班和故事班的街坊詢問可否在APP幫忙宣傳，希望為鄰居服務，令他非常鼓舞。最令他深刻是，早前主動為麗港城街坊刊登尋人啟示，呼籲居民幫忙找尋其年老父親，引起迴響，「雖然對方暫未成功找到，但大家的愛心可以給予安慰」。

記者發現，目前APP資訊並不完整，不少欄目如環境黃頁仍是空白，現時下載量只為3000多個。Freddy坦言，APP才起步半年多，仍有不少修整空間，又透露APP平台主要靠聯絡屋苑辨事處、區議員和地區人士等合作，以一年免費合約形式，由客戶主力營運及須遵條款定期發布資訊，「當有不妥，我們會主動聯絡對方和檢討」。

Freddy續指，與屋苑辨事處合作過程「非常困難」，當中涉及法團考慮，提供的會議資訊或需幾個月才可更新，故暫以向區議員和地區人士「埋手」。對於政黨之爭，他強調自己政治中立，「先到先得搶區」，透露目前APP平台以泛民地區人士的客戶居多，最近亦多了不少建制派人士才商討合作。

Freddy再嘆言，ToneGO長路漫漫，就如建構一個美好社區一樣並不簡單。現時他的團隊僅為幾位年輕的投資者，雖然資源有限，但他相信藉年青人的魄力可「鐵柱磨成針」，先由所居住的觀塘逐步上軌道，目標在每區的下載人數達至4000至5000人，「屆時社區至少有些不同吧」。