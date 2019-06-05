【黃泥水襲將軍澳】3年兩度現污泥　區議員轟環保署監管不力

昨（4日）晨9時許，天文台發出黃雨警告及局部地區大雨報告，多區出現水浸及塌山泥事故。將軍澳日出康城附近海面更出現大量沙泥，呈泥黃色一片，估計面積達數個足球場。早於2016年，環保署曾指黃泥水其中一個源頭，疑為將軍澳新界東南堆填區；有區議員炮轟問題持續多年，質疑環保署監管不力。

受廣東沿岸雷雨影響，昨（4日）晨9時許，天文台發出黃雨警告及局部地區大雨報告，部份地區更錄得超過90毫米雨量，港島東區及西貢區則雨勢較大。西貢區議員張美雄指，昨（4日）日至今接獲約10名居民投訴，指大雨過後將軍澳工業邨對開海面有大片黃泥水，面積持續擴大至維港對岸小西灣一帶。張美雄懷疑，將軍澳堆填區或第137區填料庫為沙泥源頭，遂聯絡環保署跟進。

將軍澳日出康城對開現黃泥水。（張美雄議員提供）

覆蓋範圍甚廣 面積達數個足球場

張美雄表示，過往海面曾出現黃泥水，惟是次覆蓋範圍明顯較大，估計約數個足球場，形容事件「好誇張」。張曾於區議會多次反映事件，惟環保署僅稱將加緊監察；他已向渠務署及海事處查詢事件，盼相關部門正視問題。

張美雄稱，不少居民坐舢板出海釣魚，擔心泥土污染海水，或令魚類含重金屬，認為事件「唔係泥污咁簡單」。

受廣東沿岸雷雨影響，昨日將軍澳區雨勢較大。（香港天文台圖片）

3年前同類污染 堆填區及建築地盤為源頭

資料顯示，2016年4月，將軍澳工業邨對出海面曾出現一大片黃泥水。環保署則於2016年6月表示，已完成相關調查，並發現兩處源頭涉嫌排放黃泥水至雨水渠道，包括新界東南堆填區及位於工業邨的一個建築地盤，擬向相關承辦商提出檢控。

香港01正就事件向環保署及渠務署查詢。