大澳巴士總站上蓋去年吹甩　新設計方案曾被反對　今年又重推

大澳巴士總站上蓋去年被強風吹脫後，巴士公司一直尋找優化方案，望可改善設施。不過，有地區人士發現，巴士公司現時諮詢居民的設計方案，與去年被區議員、居民反對的無異，質疑事隔一年，何以再作一模一樣的諮詢。

大澳巴士總站去年啟用後，被不少居民批評，巴士站上蓋未能遮擋太陽、風雨，而啟用不足一個月，上蓋便在三號風球下被強風吹去，亦遭質疑屬「豆腐渣工程」。事後，巴士公司曾向區議會提交改善方案，大澳永續發展教育工作室執行幹事謝世傑指，有關方案未獲區議員及居民接受：「巴士公司當時建議在巴士站上蓋外面加上直板，但我們認為要興建一個全覆蓋式的上蓋。」他指，大澳和市區不一樣，沒有太多高樓大廈遮檔，所受的風力會較強，故須如東涌臨時巴士總站般的全覆蓋式上蓋。

大澳巴士總站去年啟用不足一個月，上蓋便在三號風球下被強風吹去，亦遭質疑屬「豆腐渣工程」。(資料圖片)

然而，去年被反對的方案，今年似乎又靜悄悄地重臨。大澳鄉事委員會日前(24日)發出通告，指接獲新大嶼山巴士公司有關優化巴士總站上蓋設計的問卷調查，當中包含加上M字型板及T字型板兩個改善方案，惟謝世傑發現，問卷中所提的M字型板方案，與去年遭反對的無異。他指，居民去年不滿意方案，除了向區議會反映意見外，亦曾將問題帶到立法會申訴部，更曾有立法會議員到場了解：「把這件事弄上了立法會申訴部，但巴士公司花費了一年，仍在做同一件事。」

大澳鄉事委員會日前發出通告，指接獲新大嶼山巴士公司有關優化巴士總站上蓋設計的問卷調查。(謝世傑提供)

謝世傑又指，翻查過區議會的工作小組的議程，暫未見會議上會就事件作進一步討論，不明白為何突然又提出問卷諮詢，亦未知道問卷結果會用作甚麼用途。他又認為5日的諮詢時間太短，問卷本身仍有令人質疑的地方：「問卷不需要填寫地址、電郵等用作核實身份的個人資料，其客觀性成疑。」他表示，現時已有居民要求就此召開居民大會討論，要求巴士公司負責人直接親身到場講解方案，聽取居民意見：「不要把居民都當成是工程師，我們不會看着設計圖就知道工程會怎樣做。」

去年巴士公司已於區議會上提出，可於巴士站上蓋加上直板，和現時問卷中的M字板方案相似。(謝世傑提供)

他又提到，不明白去年有份反對設計的大澳鄉事委員會，為何現時會協助收發問卷。記者曾就事件向大澳鄉事委員會查詢，職員指鄉委會只是受新大嶼山巴士公司所託，代為派發問卷及通知居民，問卷內容、諮詢期皆為巴士公司擬定。

新大嶼山巴士公司回覆查詢指， 公司於過去數月與顧問公司探討大澳新巴士總站上蓋的改善措施，擬定可行的方案，並就優化措施的安排與運輸處以及地區關注團體保持溝通，而今次諮詢的內容為在聽取各界的意見後的改良版本，含有兩個不同方案，。

發言人指，有關調查結果會用作進一步跟進及訂定優化措施的參考，而為了公開廣納意見，公司決定作出為期7日的諮詢活動。除於個別地點放置問卷回條外，巴士公司指亦會派員於大澳站內進行問卷調查去收集意見，但礙於較早時間天氣惡劣關係，致在地調查受到影響，公司稍後或考慮延長諮詢期，以收集更多有用參考建議。