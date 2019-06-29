【屯門派包】愛心小店每周兩天派包　老闆：舖頭一日喺度都繼續派

早上十時左右，位於屯門安定邨HANDS商場地下的麵包店外，開始有約二十名長者在在門前排隊，他們都在等免費的麵包派發。由今年五月開始，每個星期有兩天，這裡都會免費派發麵包予六十五歲以上的長者，每天派發五十個，菠蘿包或咸豬仔包。 攝影：曾鳳婷

貼在店外的海報

據了解，這是由愛心麵包機構計劃委託My baker麵包店進行義送服務。每到星期二、五就會有一大班長者在門前排隊拿籌。麵包會十點四十分左右新鮮出爐，不下五分鐘，店員就把所有菠蘿包包裝完成。鄰近十一時，店舖就會根據籌票來派發麵包。短短三四分鐘，新鮮熱騰騰的菠蘿包就一掃而空。

新鮮出爐麵包

長者們在麵包店門口排隊

麵包店於十一時派發麵包，排頭位的伯伯就在十點十五分左右出現，在附近的公共座位坐下，靜候派籌票。在十點四十五分，長者們就在麵包店門口排隊，等待派籌票。

大部分長者也頗守秩序，惟有少部分意圖再次排隊取得多一個麵包

店員耐心勸說：「伯伯，你已經拎咗一次，每個人只可以拎一個，將機會留比有需要嘅其他公公婆婆，好冇？」

不願露面的馬婆婆表示：「我每日使費都有要一百蚊，嚟依度拎個包就可以當早餐，用少幾蚊咁囉。」她續說：「依度啲包喺比出面貴少少，但真喺大大個，同幾好味！」婆婆笑著說：「我一開始知道喺料幾個星期見到有人喺依度排隊，然後先知原來有麵包派。其實我嚟拎咗兩三次，每次我都會早兩三個字到㗎。」

公公婆婆開心地取得新鮮麵包

七十二歲的許伯伯是住在附近的老街坊，雖然平常沒有常光顧麵包店，但在一次路過麵包店時發現店外張貼的海報，故知道有免費麵包派的事情。許伯伯滿臉笑容地說：「我知道有免費麵包派，但之前都見到好多人排隊，所以我就冇特別去排。今日店員比在張籌我，咁我就嚟拎下，今次都喺我第一次拎。』」伯平日一天洗費其實也不多，他稱他和太太兩個人一天也只用了一百一十至一百二十元右左，取得免費麵包也可以幫助他們。

許伯伯取得籌票後在門外排隊

鄰近十一點，還有少量籌票未派發，店員就會主動邀請路過長者來拿免費麵包

附近居民言伯伯直言：「我平時都有食開個間麵包店，我覺得佢地個菠蘿包，蛋撻，牛角包都好好食，就貴左啲，要十幾蚊一個，不過真喺好好食！」他表示知道他們有派麵包的事，自己也曾經是當中一份子。言伯伯說：「我知佢地有派麵包，我之前路過有試過拎。佢地係排隊拎票，然後夠鐘就會派，條隊仲排到好長添！我覺得拎到個包好開心。唔會話有咩幫到我地嘅，但拎到個包真係好好，同埋好好食，大小都適中，我覺得夠飽嘅。」

言伯伯是附近的居民，也曾經到麵包店拿過免費麵包

入行三十二年的老闆林先生表示：「其實一開始會做依個喺之前因為有間機構（愛心麵包機構）啲人落嚟搵我。佢哋同我講反有依咁嘅計劃，比咗啲影片比我睇，佢哋話都有其他區都有唔同嘅麵包店同佢哋合作做緊。」林先生聽完他們的介紹後，覺得這計劃挺有意義，所以就接受了他們的委託。「麵包喺佢哋贊助我哋嘅，但我都會以低過成本價賣比佢哋，去做依樣嘢（義派麵包）。」惟關於愛心麵包機構計劃在網絡上是查找不到任何與計劃相關的資料，只知道有其他區的小店也同樣有在做。林先生也表示該機構希望是匿名來做這一件事。

初初會派的麵包款式，也是機構定下，派一些在長者中比較熱門的麵包（菠蘿包和雞尾包），但林先生覺得如果兩日都派甜包，對長者來說並沒有新意。所以就和機構提議，不如派一咸一甜，讓長者有兩種不一樣的口味。（菠蘿包、咸豬仔包）

雖然麵包比同區貴一兩蚊，但是在麵包上面油亮亮不是糖水而是蜜糖，可保持麵包表皮的鬆軟程度

不願露面的林先生續說：「我一直都唔希望拎依件事做宣傳，所以我只喺在facebook專頁上，提早發佈依個消息。希望啲年輕人睇到，同反屋企嘅長者講有依件事（派麵包）。慢慢一個傳一個比更多人知道。」

My baker at美雅專頁上的貼文（資料來源：My baker at美雅專頁）

其實林先生在2008年就開始在這成立麵包店，中間雖因商場翻新停了幾年，但在2014年經營至今。他笑言：「其實初初會在這裡做麵包都只不過是有朋友不做了，然後我就幫手頂舖。而我本新就是一位麵包師傅，所以就開始了我的麵包生涯。」

林先生依然會手把手地教導員工

新鮮的麵包就是從店舖後面的工場拿出

除了現在義派麵包，林先生也曾經嘗試想把店舖賣完的麵包送給慈善機構，把麵包送到有需要的人手中，但當中的風險卻令林先生止步了。「我唔知啲機構會唔會將啲麵包過夜或者留幾日先派出去，我會擔心依啲不可以預計嘅事，所以我就決定唔做。」林先生堅持店舖的麵包日日清，保持最高品質、新鮮的麵包給客人。

林先生堅持使用日本入口的麵粉「雖然價格比較貴，但這能保持麵包的品質。」

生意難做 林先生：舖頭一日喺度，我都會繼續派

問到工作量是否會增加，林先生則表示：「增加就一定會增加，但喺暫時我哋都應付得到。雖然要付出人力同時間，但我都希望可以繼續做到，因為我都回饋反比以前為社會付出過嘅一班老人家嘅。」面對商場加租的壓力，林先生吐苦地說：「其實租約期都就滿，依排收到商場俾我嘅信，加咗成差唔多30％。其實我都唔知仲有冇得到落去，唯有同佢哋（商場）傾下啦。如果做唔住都喺要走。」

HANDS商場和街市不難發現待租店舖

除了租金，員工的工資，使用的材料價格也不斷上升，反之收入就開始慢慢走下坡。但這種種外來的壓力並沒有令林先生在派麵包的道路卻步。「我唔想見到啲老人家失望，依家派五十個仲應付到，但如果將來開始供不應求，我都會考慮自己加碼，令每一位嚟嘅老人家都可以拎到一個熱辣辣嘅麵包！」