黃竹坑無障礙工程　動工四年　兩條水管起變數　計劃需改變

政府在2012年推出「人人暢道通行」計劃，為公共行人通道加建無障礙通道設施，方便市民上落。計劃的其中一個部分是為黄竹坑道近南風道的高架行人道加建一條標準斜道。擬建的斜道本於原有梯級位置加裝，工程開展近4年，承建商勘測後發現擬建斜道的地基會與現有的其中一條600毫米水管在多處有衝突，水管亦不能搬遷，故要改變原有計劃，改為加建升降機、行人道和高架平台。

南區黄竹坑道近南風道有一條高架行人道，上面並沒有一個合符標準的無障礙通道設施，因此路政署計劃在該處加建一條標準斜道，方便長者和輪椅人士使用，署方亦已於2013年11月就設計諮詢南區區議會，工程也於2015年年底展開。

黄竹坑道近南風道的高架行人道原本沒有無障礙通道，於是署方打算起斜道，方便行動不便之人士。（區議會文件）

原本擬建之斜道與水管衝突 原定計劃告吹

然而，起斜道的計劃卻因而水管衝突而告吹。原擬建的斜道安排在梯級位置加裝，不過查閱水務署的紀錄圖後，發現有兩條直徑600毫米的地下食水管在建議的斜道附近，承建商按合約要求進行勘測後，得悉擬建斜道的地基會與現有的其中一條600毫米水管在多處有衝突。而相關水管是供應南區食水的主要管道，故不能搬遷，需改變原有計劃。

新計劃大改動 斜道變升降機

原定計劃告吹後，署方未有放棄打造無障礙。2017年，承建商欲將臨時行人通道往南移約3米，希望能夠遷就有衝突的地下水管。可是經過勘測後，又再發現與另一條直徑600毫米的水管有衝突。多翻研究之下，署方終以升降機取代斜道，作為無障礙通道設施，並在升降機的地面出口，用一條約40米長的行人道，連接鄰近黃竹坑道的地面行人道。另外，升降機的橋面出口，則會用一段約16米長的高架平台，連接高架行人通道。顧問公司現正設計升降機，而加建工程預計會在獲得所需的土地後，於在2020年內展開，工程需時約為三年。

升降機可逵兩部輪椅 區議員指方便老友記

黃竹坑區議員徐遠華表示，經過現場視察後，認為設計大致良好，起初擔心升降機空間不足，但現時得悉升降機可進兩部輪椅，故無太大問題。他又說，該升降機比起原先擬建之斜道更加方便，「附近有一座黃竹坑老人服務綜合大樓，有很多院友都要坐輪椅，有升降機固然是方便了很多。」他續指，本港現時人口老化，無障礙設施必然對社區有用，他希望在升降機前後的行人路可加設上蓋，讓途人行走時可以避雨。