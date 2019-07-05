【屯門公園】光復前夕　誰明阿伯心？兩蚊搭車聽歌　生果金封利是

屯門公園遭大媽攻陷，每天都有人準時開咪唱歌已非新鮮事，但無論大媽被人開群組追擊、被公園管理員勸諭或驅趕、或被區內市民指罵，公園大媽的地位無所動搖，全靠一群每天均會到場支持的伯伯。阿伯內心有誰明？「光復」大軍來勢洶洶，多名伯伯均向記者表示，他們每日在家「一個人對住四面牆」，退休後較多空閒時間，「咪落黎公園消遣吓！」有伯伯特地由東涌遠赴屯門聽大媽唱歌。 也許大媽看透伯伯生活寂寞難耐，她們唱歌均會非常興奮，落力多扭腰，伯伯笑了，亦準備不少利是「打賞」大媽。不過，看透世情的伯伯，亦頭腦清醒，坦言「好現實㗎，有錢有人關心，無錢無人關心」。記者一連兩日到屯門公園，解構屯門公園大媽與退休伯伯微妙的供求關係。

數十名伯伯於涼亭下休息，同時欣賞大媽唱歌跳舞。（余睿菁攝）

呢到個個都退曬休有兩蚊雞！ 70歲黃船長

家住東涌跨區聽大媽唱歌

到訪屯門公園這天下非常大雨，屯門公園十多檔歌舞團數量驟減，只剩下數檔，但壞天氣無阻70歲的黃船長到屯門公園欣賞大媽唱歌跳舞。黃船長一邊吃著大媽提供的龍眼，一邊接受訪問。

黃船長於蒲台島岀生，退休前做漁民，60歲時退而不休，兼職替人駕駛遊艇，不用岀海的日子，黃船長飲完下午茶，便會到屯門公園散步，但黃船長於東涌居住。黃船長稱，東涌附近沒有歌聽，而他搭巴士能享用長者優惠，「我搭巴士半個鐘咋嘛，住邊到都唔緊要！呢到個個都退曬休有兩蚊雞！」他指現場有伯伯甚至於港島區居住，但交通時間不是問題，因為「退曬休有乜做啫！」

有人派到無錢開飯 70歲黃船長

在場的觀眾均被表演者逗得非常開心。（網上短片截圖） 70歲的黃船長說話中氣十足，看起來非常年輕，他稱全靠屯門公園大媽，「喺到開開心心咪唔似囉！」船長稱，其實不太認識歌手所唱的歌，「都唔知唱乜但觀賞無所謂」。他指若現場有人唱得好，自己會給十元或二十元利是打賞，一個月大約共給數百元，他坦言自己的薪水「使完有凸」因此一個月給數百元利是不成問題「我當燃油費咋嘛！最緊要畀得開心！」現場有伯伯稱用強積金、生果金作打賞，黃船長表示親眼看過有人派利是派至無錢開飯，或者有人派完再即場問人借錢派，但認為這些是個人問題，他笑稱，有時候都會對歌手說「我無嘢做無錢派！」

暪老婆聽歌派利市 做人但求開心

「唔可以畀老婆知嫁！」黃船長坦言老婆並不知道他到屯門公園聽歌及派利是，「女人唔鍾意自己男人咁呀！」他又指與老婆近三十年來從未爭吵過，「使乜畀佢知啫！我老婆有自己節目，我有我節目。大家開開心心咪得囉，有乜所謂！」

大媽輪候唱歌時，會逐一關心伯伯，又向伯伯遞上啤酒、零食。黃船長稱，自己與老婆、女兒及女婿同住，但老婆仍未退休，全家都要上班，沒有人陪他，「喺屋企屈住唔好，一個人對住四面牆」，而屯門公園有人陪他「吹水」，但他坦言「好現實㗎，有錢有人關心，無錢無人關心」。船長形容，大媽「一見到你就笑口噬噬！唔開心又係咁做人，鬱鬱寡歡又係咁做人，點解唔開心啲？」

我電話有千幾首歌慢慢聽，再唔係去紅館畀錢聽！ 黃伯伯

周六日近千人聚集

黃船長認為，屯門公園有些歌舞團較猥瑣，「好果啲無人講，曳果啲好多人講」至於何謂「曳」，他指有些歌手會貼身跳舞，自己對於那些歌手就不大興趣。黃船長表示，公園有很多唱歌攤檔，星六、日有時會聚集近千人，因此「乜嘢人都會有」，難免有不雅情況發生。他認為，現場歌手唱歌的確有點嘈吵，但可以先勸告對方調低音量，若對方不聽勸諭再趕他們離開。會否擔心之後沒有娛樂？「我電話有千幾首歌慢慢聽，再唔係去紅館畀錢聽！」

（01記者攝） 阿伯塞錢給記者要求合照 另一名到場聽歌的楊伯，看到年輕記者到場難掩興奮，不斷要求合照，更拿出50元紙幣及利市塞給記者，記者推說不要，他便建議記者出去唱歌，「唱得難聽都唔緊要」，並稱在場的人都會給利市。楊伯又稱大媽唱歌可以月入20萬、30萬元，鼓勵記者出去唱歌。楊伯看到公園內的大媽，仿佛年輕十歲「滿場飛」不斷派利是，他指一般派10元一封，今天共派約600元。

「好過阿伯喺到賭錢啦」

73歲劉伯則表示，平日看完股票，便會到公園，其妻子間中亦會一起到公園聽音樂，妻子也會派利是給歌手。劉伯稱，攤檔用揚聲器的確能吸引很多觀眾，「平時好多人，好得人驚」，但認為趕走他們很麻煩，「好過阿伯喺到賭錢啦，賭錢一個月幾千銀」。

據在場伯伯透露，歌手唱歌需要向攤檔老闆繳付80元費用。（資料圖片）

大媽唱歌需付費

據在場伯伯透露，歌手唱歌需要向攤檔老闆繳付80元費用，可以唱一至兩首歌，下雨天則需100元。若現場有其他歌手，則要輪流唱，其間所獲得的利市則由歌手自己收取，因此大媽會努力賺取打賞。

83歲的「十一哥」，於屯門公園旁的友愛邨居住，每天均會到屯門公園，「唔係喺屋企有乜做啫」。 今天他選擇了一檔較少人的大媽團聽唱歌，稱自己從未派過利是，「自己份生果金都唔夠食」。他指妻子知道他到屯門公園，但由於妻子對唱歌沒有興趣，因此未有陪同前來。

其中一檔歌舞團的老闆江先生表示，他負責提供擴音器和咪高峰等設備予大媽。（陳欣彤攝） 歌舞團老闆無懼光復行動 屯門公園經理及管理員間中會用分貝計量度歌舞團的聲量，當超過某分貝會即場勸諭表演者降低聲量，惟管理員離開後大媽們故態復萌，管理員嘆道「佢哋（伯伯）好似食曬藥上癮咁，日日都要黎！」

翻查立法會資料，早於2004年，屯門公園已出現利用樂器表演的團體，其後數量逐漸增多，圍觀人數亦由十數人增加到過百人，又以揚聲器加強音量。時任民政事務局局長何志平當年曾提過，只要表演者沒有對其他人士造成滋擾，在公園唱歌跳舞自娛是完全沒有問題。噪音問題困擾區內市民15年仍未解決，有網民發起周六「光復屯門公園行動」。其中一檔歌舞團的老闆江先生表示，他負責提供擴音器和咪高峰等設備予大媽。他稱不擔心網民星期六的行動，認為自己只是「唱歌咋嘛，自娛！」他指現場有很多老人家，提醒到場人士「一唔小心推跌佢死咗呀！」