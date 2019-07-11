將軍澳生銹晾衣架擾民　多次抗議房署未解決　居民：或行動升級

房署不銹鋼晾衣架生銹問題遲遲未解決。今年一月起，房署以晾衣架老舊為由，開始為將軍澳彩明苑及健明邨的住戶更換晾衣架。更換短短數月，就有新晾衣架生銹，引起居民不滿，他們發動聯署，並曾在5月21日早上向房署提交請願信，要求房署更換該批生銹晾衣架。但問題依舊遲遲未解決，故今早由坑口站步行到西貢將軍澳政府綜合大樓，再次向房署提交請願信，並強烈要求他們正視問題，立刻處理。 攝影：黃偉民、胡綽琳

首次向房署遞信 遭房署敷衍了事

召集人彩健社區顧問黃恩琪表示在五月，他們收集了近一千人的簽名，因為當中牽涉了兩個屋苑，包括彩明苑（有六座居屋和四座公屋），兩個屋苑合共十四座樓。當時黃恩琪也曾和居民向房署提交請願信，但效果不佳，並沒有即時得到改善。更換晾衣架工程依舊進行，現在居民還是被生銹問題困擾。據悉，每天都有十多個居民在相關部門投訴。

黃恩琪和一眾居民步行至西貢將軍澳政府綜合大樓

沿途高叫口號 「公帑五好亂咁洗、強烈要求、房署立即解決、新安裝晾曬架生銹」

黃恩琪認為房署處理不當：「佢哋（房署）頭痛醫頭，腳痛醫腳，咁去解決喺唔正面嘅。因為我哋個問題喺要盡快解決。同埋依家其實講真，唔喺淨喺我依兩條屋邨有事嘅，全香港有三十幾條（屋邨在進行更換晾衣架工程），據我所知都有十條八條（屋邨）出現依個問題。」

不銹鋼晾衣架物料質量疑不達標

他續說：「其實我哋都有反映過，姐喺不銹鋼依個質料問題，所以理論上呢，應該呢儘快去解決依個物料問題，從依方面去做囉。唔喺話等到依家，啲嘢發生到現在先去解決囉。」

被問到最好的解決方法時，他稱：「起碼暫時暫停咗個工程先，先去引伸個物料個問題，喺唔喺可以可行呢，定喺個物料根本唔可行，可唔可以換呢？你都知道不銹鋼個密度有唔同，厚度薄度又唔同。佢又換咗隻，類似啞色少少嘅，咁好快個黑色就沉澱出嚟。」

換新晾衣架不久就開始有銹跡（資料圖片）

住在屋苑的居民何先生表示，在未更換新晾衣架時，舊有的晾衣架也有少許銹跡。房署以防止舊有晾衣架因風化、老化問題會有機會造成意外為由，促使居民換新晾衣架，並以公帑幫助居民免費更換新晾衣架。「如果（晾衣架）有咩意外跌來計，住戶就要（為意外）負責。」

何先生：不銹鋼本身個質地喺防銹，但佢冇咗依個性能，會生銹

他表示新晾衣也有同樣問題：「喺好短時間呢，佢就好似氧化咁嘅樣，喺生銹嘅。」他認為這令到居民感到十分煩厭，「剛剛做好，就有咁嘅情況，咁以後長此落去呢？點樣成日去抹依個晾衣架呢？」晾衣架在窗外，使居民要經常去做清潔。

房署代表接過請願信

他們今早到西貢將軍澳政府綜合大樓向房屋署高級物業服務經理（西九龍及西貢）劉正光遞交請願信。黃恩琪指，要視乎房屋署回應再決定是否有下一步的行動。「我唔排除下一次我哋會比段時間（兩個星期睇睇）佢哋解決，如果唔能夠解決嘅，我諗啲街坊嘅訴求會越來越多，聲音越來越多嘅時候會將個行動升級。」