【元朗黑夜】市民拍片紀錄元朗、上環衝突　欲救人反被白衣人狂追

港鐵元朗站昨晚（21日）有大批身穿白衣人士對市民施襲，在大堂及車廂內追打市民。「一見人就打！」由六月開始在多場示威及遊行中拍片做紀錄的中大生Peter(化名)說。他在上環拍攝警方開槍和催淚彈期間，已收到消息指元朗有大批白衣人攻擊無辜市民。他於是隨著義載私家車入元朗了解，親眼見證及拍片紀錄這場「元朗恐襲」。雖然坊間對元朗的襲擊事件反應較大，但對於昨晚見證了兩場暴力衝突的Peter來說，卻有不一樣的睇法。

Peter乘著義載的私家車，來到元朗西鐵站地面的公共交通交匯處。車上的同路人大多為了回家，也有如他般要觀察事態發展。下車後即見到零星白衣人，當時雖未見有衝突，但站在附近的一名外籍人士卻不知所措。Peter於是上前跟對方說：「這裡不安全，你快點返屋企。」但外國人卻表示，他不知道要怎樣回家，不知道哪裡才是安全。外國人還未說完，Peter就看見有一大班白衣人衝落元朗西巴士站，他便連忙跟著大隊去看看發生什麼事。

從Peter提供的影片中看到，有一名黑衣年輕人被約七個白衣人圍毆。（受訪者提供）

叮囑被襲黑衣少年勿往醫院



一大班白衣人見人就打，無論是黑衣人或其他市民。部分市民雖然想去救人，但因為場面混亂，最終只能逃走。Peter更拍到一名黑衣少年被約七個白衣人圍毆，他們想上前幫忙，卻被其他白衣人追著打。Peter憶述：「過程短短一分鐘，有一班白衣人追住我們，我們就跑到對面馬路。他們見到，追不到我們，就追另外一班人。」

過十分鐘後，Peter見附近平靜下來，就重回巴士站。他重遇剛才被打的黑衣少年，就把他帶到義載司機那裡，送他上車時，更不忘提醒他不要去醫院，早前警方在醫院拘捕示威者的事，令他擔心對方會因此被捕。

Peter說，在襲擊過程中，他沒見過警察出現，救護車和消防車則在事後五至十分鐘到場，卻沒有人下車。約二十分鐘後，才有一班防暴警察在附近（元朗站E出口對開的天穚附近）出現，但沒有任何行動。

義載私家車也受到白衣人破壞（受訪者提供）

Peter : 白衣人可怕 但手持武器的警察更可怕

雖然白衣人襲擊是如此嚇人，但由六月九日開始，就以示威者和紀錄者身份參與各場遊行的Peter認為，相比下警察比白衣人可怕。「白衣人個力度無警察大，就算幾大力都好，都只是用棍，但警察的殺傷力遠比白衣人大。」令Peter更憤怒的是，為什麼市民被白衣人襲擊時，警察沒有出現保護；但面對示威者時，卻大大力打下去。「打示威者好落力，對白衣人就無動於衷，唔出手。」

防暴警察二十秒內發射三發催淚彈

昨晚Peter在上環見證警民衝突，親歷到防暴警察發射催淚彈。Peter憶述：「他們短短二十秒就發射咗三次催淚彈！」但其實當時距離防暴警察遠於五十米的示威者並沒有什麼衝擊行為，只是站在原地。對於防暴警察這行為，Peter表示不解：「他們在發射前完全無講，一嚟就三粒，我覺得根本不需要，二嚟完全無任何警示，而示威者都無做任何過火行為！」發射完催淚彈之後，防暴警察就叫記者離開，並表示「唔好阻止晒」，示威者就在遠方慢慢散去。Peter被發射催淚彈的聲音嚇倒，雖然當時他有足夠保護裝備（如豬嘴和頭盔），但仍感到不適。

警察向遠方的示威者發射催淚彈（受訪者提供）

這晚Peter也經歷了中西區警署開槍。他覺得這次開槍的策略跟612衝突不同。他指警方於612開槍前還會警示，這次不但沒有，而且發射位置更無從得知。「在開槍前，警察會先發射催淚彈，甚至有手電筒去照住，啲煙同光令到好難影到相，同睇唔到啲槍頭喺邊。」他又形容槍頭在暗角位出現，令人走避不及。