龍門居業主立案法團風波再現　居民聚集商討期間高空擲下雞蛋

自六月，龍門居住戶收到要一次地加百分之十二的管理費消息後，隨即引起大批居民不滿。雖然其後業主立案法團再發問卷調查，並接納居民意見，改為今年加6%，明年再加6%。但問卷只提供四個選項予居民選擇：加幅12%、加幅10%、2019年加6%後2020年再加6%、沒有意見。另外，近日龍門關注小組質疑法團的財務管理有問題，如不清楚緊急維修基金去向，不合理加大保額問題等，再次引起居民關注。基於居民對此有憂慮，業主立案法團近日在龍門居設立展示板，澄清相關事項。

位於龍門居近富健花園綠色欄杆，近日擺放了幾張展示板，內容圍繞龍門居的事務內容，每晚都有聚集十多名居民查看和討論。惟展示板在本月27日被管理處移走。

多名居民圍在展示板了解事情和互相討論（資料來源：龍門居消息交流）

在本月25日晚上，龍門居有街坊告知龍門關注小組（關注小組），稱業主立案法團主席答允街坊九時在龍門居太極圈公園（龍門居十二座保安室對出一帶）和居民解釋有關龍門居的疑問。大批居民和關注小組人員由龍門居近富健花園綠色欄杆前往太極圈公園。惟期間業主立案法團主席未有出現，現場集聚逾百名居民，當中也有居民不滿主席未有現身。據悉，關注小組和居民其間繼續討論有關龍門居事宜（如：大廈維修、管理費加幅和保險問題等），期間居民也有向關注小組進行提問，欲了解更多。

逾百名居民在太極公園欲了解事件（資料來源：龍門關注組）

約十時，有人在高空擲下雞蛋，雞蛋落在太極圈公園地上，有街坊差點被擊中，現場一度混亂。關注小組和居民到控制室找保安要求處理。當中也有居民要求立案法團主席出來處理問題。惟保安主任稱他沒有能力，也找不到主席，並認為報警是最好的處理方法。其後警方到達太極圈公園，並在地了解事件。在處理事件後，警察以安全為由，建議在場居民散去，關注小組協助居民散去。

由高空擲下的雞蛋（資料來源：龍門居消息交流）

事後，龍門居業主立案法團在各座貼上「駁斥謠言」的告示，內容包括有關管理費加幅、業主查數主席在25日晚聚會爽約等事宜。告示指出管理費加幅已重新和全苑業主咨詢，並在九月一日的業主周年大會確應後，在十月實行。此外，更指出所有業主都有權查數，在法團圖書館中提供了2013年至2019年的財務收支紀錄查閱。最後，告示中提到，主席並不知道25日晚聚會，並澄清沒有答允出席。

龍門居業主立案法團在各座貼上「駁斥謠言」的告示（資料來源：龍門居消息交流)

《香港01》就事件和龍門關注小組查詢，龍門關注小組社區主任曾錦榮表示，當晚在太極圈公園情況一直都很和平，他和在場街坊主要討論龍門居事宜和對立案法團的疑問，惟途中高層有人擲下雞蛋，所幸沒有居民受傷。對於業主立案法團在各座貼上駁斥謠言的告示，他表示：「我不太清楚他（主席）有沒有應承街坊，但以我一個街坊去看的話，其實現在他說沒有做過，首先是死無對證。」他續說：「他在那天不下來是否是一個合適的做法呢？當集聚了許多的街坊，而大家都相信是有的時候（應承街坊到太極公園解釋疑問）。」