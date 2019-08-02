【天水圍煙花襲擊】18歲傷者憶穿雲箭射頸：好像是煮熟了一塊肉

18歲原本是人生充滿夢想的美好年華，但修訂《逃犯條例》風波卻令正值青春的阿樂花盡戶口一分一毫添置防護裝備，冒險走上抗爭前線。日前，他在天水圍警署外遭煙花襲擊，頸部被打中灼傷發紅撕裂，「那杖煙花打中我才爆開，傷口灼燙無比，好像是煮熟了一塊肉」。他怒斥有人疑濫用暴力企圖令人滅聲，「愈叫人噤聲愈多人發聲」。他更慨嘆，傷口的痛不比面對警黑勾結、政權和社會不公義帶來的傷痛來得痛心疾首，再三疑問：「到底香港的法治是否已名存實亡？社會已經溶爛溶溶爛爛，賺再多的錢還有甚麼意義？」

周三（31日）凌晨數百名市民包圍天水圍警署外，聲援多名「連儂牆」被捕青年。其間一輛疑套假車牌的黑色私家車，駛至警署對開時，向群眾發射多枚「穿雲箭」煙花，導致六名男子被煙火灼傷，當中五人清醒被送往天水圍醫院治理，另外一人則拒絕送院。

年僅十八歲阿樂為五名送院的傷者之一。居於天水圍的他憶起，當日以街坊裝束獨自赴天水圍警署冀聲援被捕人士，「那時『舉中指』那名警長出來解釋一會兒後，就同同僚縮回警署，不知是否巧合，突然聽到爆竹聲」。他稱，起初大家都在歡呼，以為是反修例示威人士發放助威，「豈料煙花愈射愈低，蓄意射到人群，我一轉頭，那杖煙花打中我才爆開，傷口灼燙無比，好像是煮熟了一塊肉」。隨後，他經救護員包紮後，與另外四名由年約16歲至25歲男傷者被送往醫院。

一輛黑色私家車路經天水圍警署對開時，向人群發射煙花。（網上影片截圖）

幾位傷者都「十分小心」

社會不信任氣氛蔓延至醫護界，他坦言，鑑於曾發生有醫院疑向警方透露資料令示威者即場被捕，故他與幾位傷者都「十分小心」，只提供基本個人資料和傷勢情況，避免泄露過多資料。不過，他讚揚部分醫護人員都非常貼心，提示警察出沒的地方，亦盡其救急扶危的責任，專注處理傷勢。

阿樂透露，五位受傷男生輕則擦傷和灼傷，最嚴重的個案為出現耳嗚、背部起水泡和滲血水，「而我的頸部傷口被醫生指是二級燒傷，需用抗生素治理」。他們經初步治療後即時出院，現時正候驗傷報告，惟康復之路仍需忍受一段時間劇痛。

18歲的阿樂為「天水圍煙花襲擊」事件的傷者之一。（鄧柏良攝）

「真是相當離譜！」阿樂質疑發射煙花的狂徒或有人指使，以恐懼令示威者噤聲，「但我覺得這樣令愈來愈多人出來發聲」。他又認為，繼元朗站白衣人亂棍施襲，再發生煙花襲擊，無疑令人猜想事件「鄉黑活動」有關。

不過，他認為「警察比黑社會更恐怖」。他解釋，由沙田新城市示威的「困獸鬥」搜捕、警察於港鐵站無理追打市民，顯示「警方似乎在解決市民，而非解決執法問題」。他又指，天水圍警署示威中，警長竟可以公然「舉中指」侮辱市民，令人髮指。

「警察本應是保護市民，警隊如此無紀律，叫人如何信任？ 40多名示威者直接被控暴動罪上庭，但元朗站襲擊事件可被定性被恐襲，12名被捕人士只被控非法集結罪，究竟香港法治是靠甚麼來維持？警察是幫誰辦事？2萬多月薪做甚麼？」他激動地說。

整幅身家購防護裝備

阿樂露出失落的眼神憶想起，數月前的他還是樂天的孩子，期待享受踏入成年快樂，計劃完成工程大專學業，擔起家中唯一男丁的責任，為家人建立安穩生活。然而，6月12日金鐘反修例示威中警察槍聲一響，改寫了他對人生看法，踏上抗爭之路，與一群年輕戰友挨皮肉煎熬，捱著催淚彈。他透露，不少人已花數以千元購備防護裝備，「一、兩千元已是學生整幅身家了」。

阿樂續說：「我本來可大安旨意去玩樂和讀書，半年前有誰會想到吃催淚彈和煙花彈？但香港是我的家，這是有香港人的地方，有家人無理被打和被捕，你真得忍心嗎？就算好好讀書，賺數以十萬元有何意義？社會已經溶溶爛爛，支離破碎，警方執法不公，究竟有什麼意義？」他直言，已有心理準備受牢獄之苦，只要能為香港爭取到光明的一日，「值得坐，一切都值得」。