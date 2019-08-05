【8.5罷工集會．直播】催淚彈遍地開花　大埔黃大仙天水圍齊發

反修訂《逃犯條例》運動持續近兩個月，每逢周末不間斷的警民衝突，發展至8月5日全港三罷、散落七區集會，相信是運動以來最大規模的行動，亦是繼30年前六四地區集會後再一次寫入香港歷史的18區罷工集會。民間以「全港大三罷」為名發起罷課、罷工及罷市，並於沙田、大埔、屯門、荃灣、旺角、黃大仙及迪士尼樂園各區集會，重申五大訴求。本文將分新界東、新界西及九龍三大地區，為大家實時更新各區集會最新情況。

新界東：沙田、大埔罷工集會現場

沙田百步梯坐滿人，集會人士進入商場。（盧翊銘攝）

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+ 7 + 6 + 5

【1756】愈來愈多示威者聚集在沙田警署外，有配戴頭盔的警員在高位拍攝。示威者向警署投擲大量磚塊，又出動大型丫叉，每當玻璃窗戶碎裂，示威者拍手叫好。現場有人擊鼓，亦有人大聲朗讀警察誓詞。

【1745】大批示威者重一次重回警署，繼續投擲磚塊，他們大罵警員「黑社會」、「強姦犯」，警署玻璃窗戶碎裂。有在平台的警員手持長盾撤退。

【1734】一批示威者重回沙田警署，他們向警署投擲大量磚塊，有警署窗戶破碎，亦有人掉雞蛋，警署外牆留有污漬。數名警員重新走出高台，攝影示威者行為，示威者大罵對方「黑社會」、「落來呀」，群情洶湧。在不足十分鐘後，示威者撤退。

【1722】沙田鄉事會路有的士故意高速衝破路障，高速衝往康文總署方向，現場一度混亂，示威者追逐的士。

【1637】城隧往荃灣方向被示威者以鐵馬堵塞

【1620】社工劉家棟表示「這是一場良知與不公義的對決」，他會永遠站在雞蛋的一邊。又認為一日的罷工不能撼動政府，希望香港人繼續堅持下去。

【1617】黑色貨車司機與示威者爭執，司機持斧頭下車尾隨示威者，示威者一度拍打貨車，兩方擾嚷幾分鐘，司機駕車離去。有示威者指他們當時正指揮現場交通時，黑色貨車一度高速向前，示威者請司機減速停車，之後口角，司機遂下車到後座取斧頭，期間有示威者打開其車門及踢車想阻止司機動作。

【1605】 源禾路及禾輋街交界已被示威者堵塞，路上被阻的巴士及小巴乘客已下車離開。現場所見約有200餘佔路者，他們已在兩街交界築起路障，並指揮在場車輛離開。

【1555】示威者一直高叫「光復香港 時代革命」口號，由沙田警署往源和路方向聚集。示威者向被阻車輛說「唔好意思」，有車輛被阻時響按，向示威者說加油。

【1550】沙田警署示威者散去，現往源禾路方向進發。

【1542】示威者於禾輋街設路障堵路

【1530】位於禾輋街的沙田警署已有穿黑衫示威者包圍，大批市民在瀝源天橋圍觀。有示威者在警署外牆塗鴉，有人向警署內掉雞蛋，警方在警署高位拍攝。有示威者在地下掘磚，並利用巨型丫叉射向警署。

【1501】現場人士大叫前往沙田警署。

【1458】有約百名市民於沙田康文總署大叫「放工」。建築物內響起消防鐘聲，市民現離開康文總署，高呼五大訴求，缺一不可。

【1444】集會人士逼爆新城市廣場中庭

【1422】沙田政府合署有接放工行動

【1420】陳伯及北區好鄰舍教會「守護孩子行動」到達沙田火車站

【1401】沙田集會人士坐滿大會堂門外及圖書館外陰涼處，亦有市民坐入大會堂乘涼，會堂內樓梯口封起並貼有「是日無節目，請勿內進」字句。

【1400】沙田新城市廣場喜茶分店已關門，店內登出告示指今日營業已結束。店內職員仍未離開，正收拾店內環境。

【1331】陣地社工、馬鞍山區議員麥潤培發言，指早前曾前往馬鞍山警署協助調停衝突，卻被警察指是「鬼」及趕走，又指在防暴警察陣前，擋停示威者時被警察呼籲他們冷靜，麥先生反問是否警察更需要冷靜。

【1324 】沙田罷工集會主台發言人與群眾大叫口號：「撤回送中惡法」、「反送中」、「香港人加油」。主台兩位大學生感謝參與者罷工，一位行政人員指自己亦是媽媽，今日是雙罷工。針對今早特首林鄭月娥的發言，與會者大叫：「廢話！」發言人指集會的不反對通知書將到晚上11點。

【1313 】沙田百步梯外有市民設立物資站，向參與罷工集會的人派發樽裝水、寶礦力、退熱貼等等，亦有人放低物資。物站亦設膠樽回收。

示威者在大埔超級城在與警署外守候的防暴對峙。（曾梓洋攝）

下午4時大埔示威者將剷泥車駛出路面。（曾梓洋攝）

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【1732】大埔太和路警方再黑旗，並施放催淚彈，連開至少十發

【1729】示威者太和路裝水準備

【1718】大埔超級城商場代表周先生稱，絕不讓警察入場，但無作特別封門：「示威者封咗就封。」大埔一田全部關門。

【1712】有大埔中心居民向下方警方防線大叫，「香港唔需要你地，走呀！」

【1703】太和路往大埔超級城方向推進，發了約十枚催淚彈

【1656】警方在南運路、太和路一帶發射至少7枚催淚彈

【1651】示威者在南運路，太和路都設了路障，警察暫時脱下了頭盔

【1647】大埔警署對開十字路口舉黑旗，示威者大叫市民關窗

【1643】新興商場防暴增援

【1626】新興商場示威者防線再推進，又向警方掉錘。警方持槍戒備。

【1600】大埔示威者將剷泥車駛出路面掘磚，建立防線。

【1600】連接新興花園至大埔超級城的天橋被封，市民要透過地面入口回家

【1540】示威者施用彈珠，疑彈中途人。有防暴警察大叫：「示威者，射彈珠，傷市民！」

【1536】大埔警署外黑旗

【1520】示威者挖磚

【1458】有示威者在大埔超級城在與警署外守候的防暴對峙，現場有約幾十名防暴警

【1445】大埔超級城一田，以及多個商戶如周大福、英皇珠寶落閘

【1437】示威者在大埔太和路攔截車輛，又拆欄往大埔警署方向走去

【1431】示威者由風水廣場經安慈路行入安祥路方向，正往大埔墟方向前去

【1420】大埔安慈路與汀角路交界有示威者開始架起路障，走岀馬路

【1411】大埔賽馬會診所對出，汀角路一帶企滿黑衣人。來回道路全封。

【1400】大埔風水廣場站滿人

【1351】教大講師黎明在大埔集會台上發言，她說自己來自上海，2014年雨傘運動時她曾參與當中，吃過胡椒噴霧，翌日要上深圳見爸爸，更被他反罵，「沒有人當你係香港人，他們只是覺得你是蝗蟲。」她開始憤怒，「但那一刻在想，自己應如何自處？」回看現時反修例，「這種壓迫把我們和大家連結起來。她又形容自己是個「異鄉人」，但又表示在現時的香港，每個人都係異鄉人。她表示，在共同苦難當中，香港人前所未有地團結，「要重奪我哋嘅家。」



【1314】大埔集會現場已企滿集會人士。



【1207】大埔集會會派出7隊糾察隊，每隊5-6人維持秩序。另集會會有繪布活動，整合後成為連儂布。

7月14日，沙田有網民發起「沙田大遊行」，遊行隊伍從車公廟出發，沿城門河走至新城市廣場對出，以沙田站巴士交匯處作終點，大會最終宣佈11.5萬人參與遊行，警方則宣布人數為2.8萬。遊行結束後，示威者集結源禾路與警方對峙，入夜後爆發衝突，防暴警察進入仍然營業的新城市廣場搜捕，場面一度混亂，醫管局確認事件中有28人受傷。沙田衝突一役後，引發沙田街坊連日持續到新城市廣場抗議廣場所屬新鴻基地產允許警方進入私人廣場，促成混亂。

新界西：荃灣、屯門、迪士尼樂園罷工集會現場

【1445】於迪士尼表演部工作4年的周生是日放假，但仍回迪士尼參加罷工行動。他不滿警方近日對待市民的武力，他表示紀律部隊控制情緒很重要，但他覺得警方近日在執行公務中對普通市民使用過分武力，失去理智。他稱有迪士尼外籍員工被捕激起大家出來罷工，大部分聽到被捕消息後震驚及憤怒。他認識該名員工，稱對方平日開朗，只是當日身著黑衣回家途徑旺角即被拘捕。周生稱不擔心公司會秋後算賬，因為罷工員工只是靜坐，並沒有作出過激行為。

荃灣公園橋底空地已坐滿，集會入士已逼出公園其他範圍。（李穎霖攝）

大河道有過百穿黑衫的示威者，他們在道路上架設路障，不讓通行。警方一度舉起黑旗警告。（余俊亮攝）

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【1756】楊屋道往荃灣廣場方向行車線恢復通車，另一方向行車線依然被路障阻擋

【1745】荃灣警署示威者突然大喊轉場，示威者撤退至南豐紗廠集合

【1723】荃灣警署有警察從平台露面，持長盾。又有持長盾警察在地下戒備，大約10至15人。

【1720】有示威者向警署掟蛋、石、照光，荃灣警署有玻璃碎裂。

【1717】大涌道愉景新城對開開始拆欄，示威者又向荃灣警署門口投擲磚塊和雞蛋。

【1715】當區議員田北辰到場問示威者是否有訴求想說，又表示荃灣警署沒有拘捕人，想了解為何到上址；示威者不停叫田「走啦！」、「做左咁多陰質野」、「你有份出賣！」。

【1708】青山公路荃灣段有消防車經過，示威者讓路。

【1704】青山公路荃灣段大批黑衣人聚集，愉景新城對出公路開始架設路障。示威者到警署外，大叫「黑社會」，又停車場入口設路障

【1700】大涌道往西鐵站方向已被堵路

【1653】有人於荃灣警署表示「通行證掉了」想報案，警察叫佢地打電話、上網報案「識唔識上網！」有約六位黑衣口罩人經過警署外但未有行動，並向兩名人士提供協助。一街之隔附近荃景圍天橋底已設路障及遮陣。

【1645】楊屋道一帶仍有示威者佔路，路障設至眾安街交界

【1610】青山公路荃灣段與大河道交界，有示威者以水馬設置路障，並以鐵通連起水馬陣

【1550】荃灣區區議員譚凱邦向市民發言，解釋今日示威者罷工、佔路原因，雖然造成市民不便，但望他們見諒。譚又指，今日林鄭月娥見傳媒時，仍未回應市民訴求，直指「香港人係抗爭命」，着他們繼續抗爭。他表示，今晚或有人會於區內發起後續行動，將與示威者留守到最後一刻，對於何君堯近日對他的連番批評，他向市民表示「我係唔驚何君堯㗎」，得到在場示威人士拍手歡呼。

【1535】大河道警察全數後退，期間示威者向警方投擲雜物，有警員亮出胡椒噴霧。全數警員後來登上警車離去。警員撤退後，示威者重新佔據大河道

【1531】大河道有過百穿黑衫的示威者，他們並在道路上架設路障，不讓通行。有出租車經過想前往九龍方向，但無法前進。最後示威者讓開一條路，出租車倒車回到沙咀道。被塗污警車駛離現場，駕駛位置車門疑被損壞，無法關上。

【1515】示威者在大河道設防線，有警員大叫表示「為你安全着想，請退回行人路」示威者向警員大叫「黑社會」、「強姦犯」有警員以警棍指向天橋市民，指「再掟嘢就拉晒你哋」有警車被示威者塗污

【1514】四架警車到場，楊屋道街市前示威者散去中

【1506】大河道灣景廣場後方位置有共享單車及垃圾桶堵路，現時荃灣大會堂往大河道方向只剩一條行車線

【1430】交警已移走大河道路障



【1428】有人呼籲荃灣公園人士前往大河道及沙咀道支援佔路人士，有部分入士正準備前往。區議員譚凱邦表明會留在公園與留守者繼續作學術研討

【1419】示威者在荃灣大河道設路障，周圍快閃阻擋道路

【1405】示威者在青山公路荃灣段5分鐘內極速擺障礙物後離開

【1400】迪士尼樂園罷工集會於旅遊巴停車位附近集會，約30名員工到場聲援，期間呼叫口號「香港加油、迪士尼員工加油！」、「沒有暴徒，只有暴政」、而地下亦有員工自製的「連儂牆」寫上打氣字句，包括「香港加油！」

【1359】郵政署職員兼前警察盧先生，面對政府合署外「接放工」行動，表示對自己沒有影響，認為示威者為香港「付出咗好多」，大部分香港人只是「返工放工，搵錢吃喝玩樂，所以呢班細路係好犀利。」長此下去香港沒有前景，但都唯有接受。

對於警民衝突愈演愈烈，盧先生指警員編號約束警員行為，現時大部分警員沒出示警員編號，實屬管理層放任。前線警員接收指令行事，黃絲警員難在警隊生存，「篤灰」風氣盛行。他批評林鄭月娥今日發言為「廢話」，沒有回應風波，「咁多細路送頭畀你扑」，80年代任警員時清場時不過「掃手掃腳」，但今時今日警員行為有目共睹。

【1355】政府合署外市民開始遊行回荃灣公園，大喊「香港人加油」及「光復香港 時代革命」

【1352】集會開始時聲稱不是是次活動搞手的人士指，荃灣區今日就行動升級討論得出結論後，會盡量傳達至十八區，希望得到各區認同響應，認為今日不會是香港唯一一次的七區三罷。

【1349】荃灣公園橋底空地已坐滿，集會入士已逼出公園其他範圍。

【1345】有示威者到荃灣政府合署「接放工」。

【1341】荃灣集會現時讓參與市民發表意見，一名中三學生發言時指，如逃犯條例修訂得以通過，將影響下一代。作為校內關注時事小組負責人，她指自己亦有做文宣工作，宣傳修訂通過後會帶來的後過，希望香港人加油，緊記「兄弟爬山不分化」。

【1341】有小朋友發言時說，希望港人加油、齊心合力，多參與和理非遊行，又指希望政府「捉晒黑警黑社會」。

【1316】荃灣集會現呼籲參與人士在便利貼上寫上行動升級建議，收集後將貼於紙皮上，作出討論。今日除討論升級行動外，亦會行動升級設立死線。此外現場有人呼籲到荃灣政府合署接放工。



【1207 】荃灣公園有約三十人到場準備物資及橫額。

屯元天三區罷工集會人數眾多。（曾雪雯攝）

屯元天集會，示威者衝出屯門鄉事會路。（曾雪雯攝）

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【1755】屯門示威者揚言示威後往天水圍警署

【1752】自發組織「我地係香港老師」的李小姐表示，過往發生許多場運動，在學生看到新聞時家長往往不知道要怎樣和他們解釋，而教師應該要與他們同行，教導他們要怎樣處理。「今日會企出嚟，都喺想俾班學生知道，有人會支持佢地。」而她認為教師身份應該是幫助學生了解社會現況

【1745】示威者推前戰線，前往屯門警署方向

【1732】60歲行動不便住在屯門20年的葉婆婆表示，以往一直都想參與其他相關活動，惟自己行動不便，相信有很多和她一樣的老人家，不是想留在家裏，是想出來支持，但因身體不行，所以有心無力。「我今日出來是支持年輕人！」以往婆婆因為腳不方便，就不能參與，但今日就在自己家附近，她就決定下來。「雖然有好多人同我講好危險，但我覺得如果驚就唔出嚟，咁咪會少多人出現去支持依樣嘢？」

【1708】示威者於屯門路往青山公路方向行車線路障後快閃離開。

【1659】數百示威者在港鐵杯渡站對出設路障

【1653】近300名示威者在杯渡路、屯門鄉事會路交界十字路設路障。現時示威者大叫轉場赴屯門公路。

【1649】屯門鄉事會路全佔

【1644】示威者衝出屯門鄉事會路，在屯門市中心輕鐵站旁至屯門市廣場一帶設路障。大台指有消息稱警方從元朗前來，指有示威者封了Vcity對開屯門公路屯門公路往屯門方向，走出屯門公路，呼籲怕危險的市民可以先行離開

【1644】職工盟主席吳敏兒表示來屯門集會前，前往了其他集會地點如金鐘、沙田。她指「罷工要點做，要人人都在，才能做到。」又提出如果今日罷工被老闆秋後算帳就找他們，他們會幫忙譴責，強調「你們從不孤單，我們一直一齊！」

【1552】區議員譚俊賢叫大家保重，指不會選區議會，留機會予年青人，呼籲要撐他們，全場大聲叫好。

【1541】一度被捕光復元朗申請人鍾健平，表示在721元朗事件有兩個朋友被恐襲波及，所以他站出來，為大家申請元朗遊行。提到今早朝林鄭月娥發言，批評是「錄音機，廢話。」斥她「不是做給我們看是做給北京看。」指這個政府不是為香港人服務。全場大叫「香港人打不死」，形容示威者是「小強，就算在冰河時期中，啲暴龍死晒，小強依舊生存。」

【1526】集會召集人巫堃泰多謝前來集會的市民，集體叫「堅持五大訴求，林鄭下台」等口號。他直指區議會、康文處在數萬居民「光復屯門」出來後才做一點事，直指政府無能。政府在市民出來集合後，做的事不是為解決問題而是處理出來的市民。現場高呼「沒有暴徒，只要暴政」，提出政府不論多少人出來也不管市民意見，在200萬人出來後，竟然是放催淚彈，形容林鄭「和恐怖分子一樣。」

【1526】屯門集會現場，人數好可能超過3000人

【1453】集會開始前，大批屯門居民魚貫湧入集會現場。

【1451】屯門不是垃圾站在是次屯門集會中自發回收膠樽，發起人羅小姐指，見到過往有不同的活動都會有很多垃圾出現，平時也會到場回收垃圾。她指，因為今天這裡沒有垃圾桶，所以想提供一個位置作回收，做到源頭減廢。「一個膠樽要400年先可以分解，五代表400年後會消失，只系變左碎片化。」此外，也希望做到一個宣導作用，希望能讓其他人減少買水，自己帶水樽，不一定要買。過往也有水站提供水，如果有需要人士能自備水樽去拿水就更好。所有回收的膠樽會在活動結束後交到上水劉財記回收站。

【1445】屯元天三罷集會將於下午三時舉行。約下午2時30分，屯門政府合署外已坐滿大批市民。由於天集酷熱，大批市民躲於建築物倒影及樹蔭下避暑。而平日政府合署外，供結婚新人合照的心型擺設兩旁亦貼上「罷工罷課罷市 反送中」對聯。

【1425】屯門人群主要集中在屯門政府合署外樓梯，目測至少有500人

早於7月6日，有街坊在屯門發起「光復屯門公園」行動，他們抗議屯門公園長年被表演者佔據，多年投訴園內嘈音及不雅行為不見改善。發起組織「屯門公園衛生關注組」指，當日有逾萬人參與行動。參與者當時不時與因為遊行而沒能看表演的長者起爭執，亦曾包圍疑是表演者的女士，警員築成人鏈保護女士，並阻止他人進入廁所逾兩小時。

九龍：旺角、黃大仙罷工集會現場

黃大仙廣場已迫爆，糾察呼籲市民在廣場外位置聚集。

龍翔道被佔，警方施放催涙彈驅散示威者。（羅君豪攝）

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【1756】橡膠子彈槍上膛

【1735】黃大仙警察不停交替舉起橙旗及黑旗，不斷施放催淚彈

【1655】警方發射催淚彈後，原先在黃大仙廣場舉行的集會繼續，主持人提醒在場人士不反對通知書在晚上23時59分屆滿，雖然集會將在18時00分結束，但市民依然可以留在廣場。區議員輪流發言，教授集會人士被捕後應對的方法，包括「我冇嘢講」。

【1629】約一百名警員到睦鄰街遊樂場外戒備

【1623】在黃大仙，警察逐步撤離龍翔道，有在路面的市民表示「多謝合作」，在路面或樓上的人士歡呼。

【1613】示威者在龍翔道路面的防線推前至黃大仙北館

【1611】黃大仙站仍留有催淚煙氣味，不少乘客不能經B或C出口離開，港鐵職員亦已封閉出口。

【1559】有市民於閘機前提醒出閘的市民黃大仙站B及C出口有警方施放催淚彈，並要求港鐵職員封閉該幾個出口。

【1555】警方表示大批示威者聚集於黃大仙龍翔道一帶，堵塞道路，並向警務人員投擲雜物，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全，指多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，也提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【1553】黃大仙站內情況，站內有不少老人家，他們戴上口罩，避免吸入催淚氣體。而警方於施放催淚彈之前並未有通知港鐵職員，亦未有疏散站內市民。

【1552】龍翔道舉紅旗示警後，警方在黃大仙廟對出再放兩枚催淚煙

【1530】黃大仙示威者不斷向警掉雜物，警放催淚煙

【1518】警方表示下午3時15分左右，聚集於龍翔道近黃大仙中心一帶的示威者，堵塞龍翔道東西方向的行車線，現場交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，呼籲市民留意最新交通情況。

【1512】黃大仙中心及黃大仙廣場外，示威者都在架設防線

【1500】龍翔道被佔，防暴警察到場

【1425】立法會議員譚文豪發言時指，市民兩月以來沒有放棄，正正是獅子山精神，他批評林鄭記者會是廢話，現時情況已是軍法治港，警察已非政治中立，不是無畏無懼，又提到元朗721警察「去咗邊」，政治中立「去咗邊」，而張建宗事件，警察更是「以下犯上」。他批評「林鄭可恥」，但指香港之所以變成這樣，是制度問題，非單一事件。譚叫香港人繼續努力，守護香港。

【1425】立法會議員胡志偉發言指路很漫長，大家要互相照顧，之前的默哀一是對香港制度崩壞，60年代警黑合作是不能接受 。而運動中很多年青人前仆後繼，指他們不讓共產黨打開法治的後門，他也自愧不如。胡再次重申五大訴求，指三罷是抗爭手段的另一役，如果特區政府管治不作深層次改變，鼓勵抗爭者「支持下去,便是勝利」

【1423】黃大仙廣場集會於一時許已爆滿，現場糾察呼籲市民到廣場外聚集。由於天氣酷熱，在烈日下，需要撐傘遮太陽，又有市民在現場派冰粒。其間一名女子懷疑不適中暑，市民大叫讓開並將海報墊在地上，讓女子躺下。

另外，黃大仙中心南館為其中一條通往集會點的通道，有大批市民席地而坐，又不時高呼「光復香港、時代革命」的口號。而商場內除了食肆，大部分都暫停營業。

【1307】黃大仙商場南館、港鐵站外連儂牆和黃大仙廣場(集會位置)已有黑衣人潮，有人派包派水。