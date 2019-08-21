【無警行咇？】個別警區暫停落地巡邏　非緊急不到場　上水受影響

上周三，一名上水街坊發現自己停泊在屋苑停車場的私家車輛車窗爆裂，故以電話報警求助，但接聽警員指事主須親自到警署報案，警方並不會派員到場。 警方在今日的記者會證實，部分警區暫時取消警員落地巡邏，改派警車代替，並確保現有資源安排下仍能夠處理緊急個案件。而在上水分區警署報案中心，有職員表示，決定與近期示威有關，「咁亂嘅時期，我哋已經取消咗行咇㗎啦暫時。」 北區社區主任林子琼就擔憂，警車無法進入行人隧道及後巷等地方巡邏，擔心將軍澳行人隧道斬人案會再發生，而現時除了示威現場，其他時間並不見警察出現，「如同無警城市。」

非緊急情況警不再派員到場 以警車巡邏代替行咇

上周三，一名上水街坊發現自己停泊在屋苑停車場的私家車輛車窗爆裂，故以電話報警求助，但接聽警員指事主須親自到警署報案，警方並不會派員到場。「報案員指新指示要報案人親身到當區警署報案，此舉令我不敢移動現場物件及Call拖車。」該名街坊說。北區社區主任林子琼接獲街坊求助，於是向警方查詢，獲回覆指現時除了緊急情況，均不會派員到場調查。

前日（19日），北區社區主任林子琼就接獲街坊投訴，街坊指曾致電警方要求驅趕市內行乞人士，惟對方要求投訴人親自到警署報案，林子琼亦曾親自打電話給警方查證此事。「點解會叫人自己去警署報案？平時電話報案應該係十幾廿分鐘就到場，𠵱家叫我自己去，咁電話報警仲有咩意義？」「光復上水」後，林子琼幾乎每日都會打電話要求警方驅趕港鐵上水站C出口分貨的水貨客，然而最近警方又以事件「非緊急」為由，拒絕到場執法。

林子琼說，上水已經多日沒有警察在街上巡邏，「自從光復上水之後就冇見過。」曾經有警員向她表示，警隊本身是由兩名警察同事一組巡邏，但在「反送中」運動之後常有警員被襲擊，故現時只會在車上巡查而不落地，並只會為緊急求助個案到現場協助。「行乞又唔緊急，趕水貨客又唔緊急。」林子琼說。

記者今日下午到上水視察，不見警員巡邏，只看到交通警經過。（黃偉民攝）

警稱混亂時期暫時取消行咇 無法致電查詢因由

林子琼今日致電上水警署報案室，投訴龍琛路違例泊車問題，接聽職員指會「開case」，但未能確保會有人到場；她又查詢為何現時不見警方在當區巡邏，對方回答指：「𠵱個咁亂嘅時期，我哋已經取消咗行咇㗎啦暫時，因為我哋轉晒用警車。」接聽的職員指，實質行動細節不便透露。林子琼再致電新界北總區查詢，余姓警員表示，不知道何時會恢復行咇，但這個只是暫時措施，至於如何分類緊急或非緊急、為何警員不到場、政策問題等，應致電警察公共關係科查詢。然而當林子琼致電警察公共關係科，卻被轉駁至語音信箱，故無法得知實情。

林子琼憂香港變無警城市，將軍澳行人隧道斬人案再現。（黃偉民攝）

林批評警方浪費市民納稅 憂香港變無警城市

林子琼批評警方浪費市民所納稅款，「都唔係敷衍咁簡單，市民納稅比佢，但警察以驚畀人襲擊為由，而唔出去巡邏。只係車巡既話，如果隧道暗巷有人打劫或者襲擊人，咁點樣呢？」她表示將會繼續打電話要求警方如常執行職務，「因為驚而唔巡邏，嚟緊係咪呢世都唔行咇？」

她又擔心警車無法巡邏隧道、天橋及橫街窄巷，將軍澳行人隧道斬人案等類似事件可能再現。「𠵱家除咗示威活動現場，其他時候根本睇唔到有警察出現，如同無警城市。」她補充，如今就算有巡邏也不一定可以避免傷人事件發生，市民外出都要倍加小心。

警察公共關係科總警司謝振中今日指，現改為巡邏車巡邏。（黃廸雯攝）

警方：改巡邏車巡邏不影響緊急服務

《香港01》記者於今日（21日）下午4時的警方記者會中提問，警察公共關係科總警司謝振中承認有關行動指令。他表示，因應兩個多月的情況，某些總區人手有作出調配及調節，以確保現有資源安排下仍能夠處理緊急個案，對中包括對人命財產受影響的緊急個案，處理有示威者刻意阻塞道路，警方亦會考慮報案是否有其他政府部門可以處理。謝強調，明白公眾對行咇服務有期望，強調並非沒有巡邏人員，只是改巡邏車巡邏，有效在大規模地區增強流動性及靈活性，絕不影響警方提供緊急服務。