【區議會選舉】連登自由系素人挑戰荔景白區　王天仁：覺醒在社區

反修訂《逃犯條例》運動持續逾三個月，面對11月區議會選舉臨近，一群「連登仔」組成宣傳平台「自由系」，積極考慮出戰「白區」，挑戰被建制派盤據或自動當選多屆的選區。其中成員之一的著名木雕藝術家王天仁有意「踩入」政壇，備戰居住逾10年的荔景選區﹐勢要打破當區由前民主派區議員周奕希自動當選20年的局面，在一番競爭中為區內帶來「一種社區覺醒」，思考用手上的一票選擇「真正適合自己的代表」。 攝影：陳浩然

反修例運動帶來的政治覺醒席捲區議會選舉。約30名政治素人和社區主任透過網上討論區「連登」和Telegram群組，連結志同道合，織資源分享和宣傳平台「自由系」，冀出戰「白區」。連同黃大仙民主派區議員譚香文帶起的「反自動當選運動」，一眾素人包括社工、公關公司行政總裁、大律師和會計師等加入「戰團」，令全港452選區中，由約100個白區減至約十多個，其大部分為鄉郊地區。

身為「自由系」成員之一的著名木雕藝術家王天仁，曾擔任《香港電台》節目《好想藝術》的主持早幾年在深水埗經營藝文空間「合舍」。年屆40歲的他脫下藝術家的包袱，以一身街坊裝束帶記者走入芳景，笑言：「在荔景，我只是居住逾10年的街坊，我在這裏成家立室，4年前生下可愛的女兒。」

王天仁育有一名4歲女兒。（陳浩然攝）

早幾年王天仁在深水埗創立藝文空間「合舍」。（資料圖片）

在荔景，我只是居住逾10年的街坊

不少人對於荔景的印象只限於一個接駁各區的交通樞紐，王天仁則認為這裏是遠離煩囂的和諧社區。他帶記者走上在荔景山上遠眺貨櫃碼頭的美景說，這區早年為配合鄰近葵涌貨檳碼頭發展，當區形成上班族的居所，由多座公屋和居屋環繞，「這個小社區麻雀雖小，但基本設施如街市、醫療社福和學校等樣樣俱全，除了領展商場外，基本上沒有大集團進駐」。

著名木雕藝術家王天仁冀打破荔景區自動當選局面。（陳浩然攝）

據2016年中期政府統計，荔景選區人口僅約1.4萬人，老人人口較多，年齡中位數為約49歲。不過，王天仁認為由於環境宜人，不少年輕一代視當區為「上車盤」，區內近年中生代家庭陸續搬到荔景，逐漸改變社區面貌，同時近年亦多了南亞裔人士定居，經營回收生意和收集垃圾，獲當區老人家受落，故他認為要處理當區問題，不能只限於老人福利，亦需檢視各類不同人士居住需要。

王天仁認為芳景不單是一個交通交匯點，亦是一個聚集不同階層的和諧社區。（陳浩然攝）

可是，這區由前民主派區議員周奕希連任28年，最近20年更是自動當選，是繼梁耀忠後，第二連任最長的葵青區議員。2015年他改投往「新思維」政黨，令葵青區的泛民主派議席未能過半，形成建制派控制當區議會局面。現為葵青區議會副主席的他，近年晉升新界社團聯會名譽顧問，被指「染紅」。

他近年備受爭議事件為葵青社區康健中心風波。被指是社區大白象工程的「社區重點項目發展計劃」中，葵青區以1億元推動長者牙科和眼科保健服務，當中一所社區康健中心由周奕希執掌的「葵青安全社區及健康城市協會」成功中標，而該會榮譽贊助人為食衛局局長陳肇始，被質疑涉及利益衝突，事件以陳肇始辭去榮譽贊助人告終。

葵青地區康健中心由葵青區議會副主席周奕希執掌的「葵青安全社區及健康城市協會」成功中標。（南葵涌社會服務處FB專頁圖片）

「我住了荔景10年都未曾選過區議會的票，是時候改變了」。王天仁坦言，作為父親在反修例風波對下一代的前景擔憂，至少由身處的社區入手站出來打破壟斷。「作為70後的連登仔和香港人，面對社會很多不公義時，可以做甚麼呢？是否和理非遊行，在網上做冷氣軍師寫東西，就可以了？」

他認為，雖然荔景並無重大爭議議題和政治角力，但有必要趁反修例運動，讓居民意識到「手上選擇權的重要性」，以免令社區資源傾向轉移到建制派利益和「蛇齋餅糉」，「大家經常說自己社區自己救，我覺得未必去到救的字眼，而是一種參與度，自從這場運動後，大家對十八區熟悉了很多，大家知道如何去走，哪裏是危險，幾多點地鐵會關閘，突然發覺自己與社區親近了很多，這些有助於建立社區歸屬感。這場運動正好令荔景街坊團結，思考用手上的一票選擇真正適合自己的代表」。

這場運動正好令荔景街坊團結，思考用手上的一票選擇真正適合自己的代表

王天仁稱，希望以街坊身分出發，為荔景帶來改變。（陳浩然攝）

剛過去中秋節，王天仁自製「大玉兔燈」和茘景街坊賞月，和討論民生議題。（王天仁fb專頁圖片）

相對於5年前「傘兵」，王天仁認為今次素人參選規模、普及度和號召力更大，「這次不是純粹是一樣政治力量的表態，而齊心對抗政權，希望帶來一種轉變」。他稱，今場運動18區遍地開花，居民對自身權益意識增強，「那怕交通燈延遲兩秒，不要笑，我們當初以為是很可笑的東西，當你落區去思考一個老人家撐着拐杖，三秒對他來說是很重要。覺醒不單是政治的覺醒，而對社區改變，目標明確更多」。

不過，以素人身分參選，欠奉選舉經驗、政治勢力和資源，王天仁坦言雖參選「困難重重」，但街坊身分令他別具優勢，「區議員應該熟悉那區，甚至住在那裏，那他才會有切膚之痛，設身處地處理問題，相對與街坊距離亦較近，都沒有一種政黨負累」。他又謂：「時窮節乃現，不是為了見到那個結果去做，不是你知道有希望才會做，,而是你做了才會有希望，只能靠這些老套想法在亂世中積極向前」。