【光復屯門公園．直播】屯門元朗封站　防暴戒備　黑衫少年遭截查

周六（21日）屯門公園衛生關注組成員再發起「光復屯門公園」遊行，由屯門新和里遊樂場內足球場起步，前往屯門政府合署外。早上10時許，數十名防暴警員手持長槍於屯門站內戒備，十多輛警車泊河傍街一帶。港鐵表示因應公眾活動，屯門站及元朗站將於下午1時及3時關閉。至下午一時許，一名黑衫少年被多名防暴警員截查，他被搜獲大聲公、手套、豬咀等物品，一名白髮伯伯在場激動聲援，與警員發生口角，少年之後被帶上警車離開。

【13：55】屯門新和里遊樂場：屯門新和里遊樂場內足球場起步點，未見有警員在場駐守，現場有市民踢足球，並有不少市民在場觀看。

屯門Vcity黑衫少年遭截查 警檢手套、豬咀 伯伯激動聲援「放人」

商場對開巴士位置，有多名防暴警員在場駐守，其間一名身穿黑衫的男子，被多名警員包圍。現場可見，警員搜查該名黑衫男的個人物品，發現他帶有手套及口罩等物品。（鄧栢良攝）

【13：46】屯門Vcity：記者追問警員，該名少年藏有甚麼違法物品？防暴警員只是回答一句：「你睇到架！」之後現場的防暴警員上警車離開。現場可見，該名白髮的聲援伯伯尾隨警車方向，他身旁亦有多名守護孩子成員伴隨，「我親眼睇住，幾十個警察拉一個細路仔，警察無法無天！」

【13：43】屯門Vcity：該名黑衫少年被警員帶上警車，其間室場一名伯伯不斷要求警方放人，「警察放人，放人，你有咩資格捉佢？」其間警員未有理會伯伯，並叫他不要再說，「你唔好勞氣！佢藏有攻擊武器！」伯伯更追向警車方向，「點解你要捉佢？捉埋我！」

【13：40】屯門Vcity：守護孩子成員到場，現場可見約20多名市民包圍警員，並要求警方立即放人，但是警員未有理會。

【13：34】屯門Vcity：老翁高叫「我是香港人，我為香港人死，我為細路仔死！」由於伯伯情緒激動，現場多名市民在場安慰，並叫伯伯不要太操心。至於被警員包圍的黑衫男子，目前仍在巴士站的角落，多名防暴警員在戒備。現場可見，不少市民得知事件後到場聲援，不少人高叫「放人！」

【13：31】屯門Vcity：其間，一名老翁向警員表示，要求他們將遂名黑衫男子放行。老翁問黑衫男子全名，之後少年指他姓蕭。老翁與警員發生口角，警員呼罵伯伯：「你係咪佢屋企人？」伯伯表示：「你地打細佬仔，香港警察大晒，你打我丫，我就死畀你睇！」其間粉紅衫的女子痛哭，她希望伯伯盡快離開，擔心他的人生安全。

【13：27】屯門Vcity：該名身穿粉紅衫的女子在場痛哭，「我提早收工，一嚟就見到成班阿SIR。」之後她叫警員收工，之後警員指該女士是阻差辦工，其間她叫一名老翁離開。「你知香港有幾多未開花的地方，只係得屯門呢到未開波。」該名女子又指，由於香港近期發生的事件，於是拍照片予家人，其間與警員發生口角。

【13：23】屯門Vcity：商場對開巴士位置，有多名防暴警員在場駐守，其間一名身穿黑衫的男子，被多名警員包圍。一名身穿粉紅衫的女子情緒激動，她不斷大哭，「我想返屋企，我夠係到示威？你地唔可以咁樣。」現場可見，警員搜查該名黑衫男的個人物品，警方將青年的背包內的物品倒出，袋內有大聲公、手套、豬咀等物品。其間，一名老翁向警員表示，要求他們將遂名黑衫男子放行。

【13：15】元朗站：元朗站的H、J、及K出口已關閉，有港鐵職員在場協助，現場未見有警員駐守。元朗西鐵站內，不斷有市民到職員「防線」前查詢並表達不滿，有人問「邊到可以投訴」同「明明話三點先封㗎嘛！」

【13：00】屯門站：身穿粉紅色背心的港鐵職員「拉閘」，並叫在場記者小心個閘。職員於大閘外張貼「本站暫時關閉」的告示。現場可見有不少市民離開，多名防暴警員在站內戒備。

【12：56】屯門站：身穿粉紅色背心的港鐵職員，於站張貼告示指，西鐵屯門站自下午一時起會關閉，列車將不停屯門站。

【12：54】屯門站：多名防暴警員在站內戒備，港鐵在站內作出關閉車站的廣播，並指開往紅墈的尾班車將於下午一時開出。車站亦派出警員到場協助，現場仍見有市民出入車站。

【12：40】屯門站：屯門站的C及E出口已經關閉，至於通往V-CITY的D出口仍可以進出。現場可見，V-CITY近C出口不少商戶已經拉閘。

【12：39】屯門公路：屯門公路入屯門方向交通擠塞，據知警方於上述路段設立路障，檢查駛經的車輛。

「光復屯門公園」遊行前夕 防暴警員屯門站內戒備

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屯門新和里遊樂場內 足球場起步

周六（21日）屯門公園衛生關注組成員再發起「光復屯門公園」遊行，隊伍由屯門新和里遊樂場內足球場起步，前往屯門政府合署。遊行時間為下午二時至五時，將會由屯門新和里遊樂場內足球場起步，前往屯門政府合署外。

早上防暴警員戒備 警車泊河傍街一帶

早上約10時半，港鐵屯門站內有港鐵職員通知商戶需於中午12時半關門，因為港鐵屯門站將在下午1時關閉。站內近40名防暴警員在場戒備，部分人手持長槍及盾牌。另外屯門河傍街一帶泊有十多輛警車，包括五輛「豬籠車」。

「屯門公園衞生關注組」上訴得直

日前，屯門公園衞生關注組申辦「再光復屯門」遊行遭警方反對，關注組上訴，昨日（20日）公眾集會及遊行上訴委員會裁定上訴得直，遊行可於今日按原定路線如期舉行，惟結束時間提早至下午5時。關注組預計今有3,000人參與。

港鐵：屯門站、元朗站暫時關閉

港鐵表示，因應有公眾活動進行，港鐵進行仔細的風險評估，在與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，西鐵綫列車服務會於稍後時間作出調整，直至另行通知。港鐵表示，由下午一時起，屯門站暫時關閉，列車不停屯門站。由下午三時起，元朗站各會暫時關閉，列車同時不停元朗站。