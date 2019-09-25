【明日之星】16歲血癌視障少女　自彈自唱揚威美國

「我鍾意音樂，彈琴可以將感情釋放，唱歌時又可以將唔同故事話畀人聽。」今年16歲的林梓穎(Stephanie)，參加過大大小小的音樂比賽，月前更遠赴美國荷里活，在世界表演藝術錦標賽中奪得多個獎項。 不過，原來她小時候曾患白血病，亦曾因意外，令左眼視力永久受損。雖然至今她是幾近只得一隻眼睛可以視物，但生性樂觀的她，未有因此氣餒，相反，這些經歷令她更加堅強，未來她希望能在舞台上用歌聲和琴聲，感染觀眾和身邊人，在音樂路上發光發亮。 攝影：龔嘉盛

今年16歲的Stephanie(右)，20個月時被醫生確診患上血癌，身旁的媽媽，仍清楚當年的經過。(龔嘉盛攝)

走進Stephanie家中，眼前的她看起來十分文靜，但從家中陳列的眾多獎座獎牌可見，她其實是動靜皆宜。除了學業上名列前茅、運動項目屢獲佳績，其音樂才藝，更是不容小覷。今年16歲的她，20個月時被醫生確診患上血癌，其後需經歷為期三年的化療。現時提到過往的患病經歷 ，她只想起，每次打針後總有糖果可吃，倒是身旁的媽媽，仍深深記得當年女兒由發現病徵到完成治療的經過。

20個月大需開孔插喉

「嗰時佢有一段時間長期發燒，面色好蒼白......平時食奶都食得好快，唔知點解突然唔食，我哋同醫生都覺得好奇怪。」Stephanie媽媽憶述，當時經過多次轉院，一歲多的Stephanie才被確診患上血癌，而為了注射化療藥物，醫生需在Stephanie的鎖骨位置開孔插喉，「醫生話啲藥會令血管萎縮，所以一定要插喉，但每次喊或者郁得犀利，條喉都會好似豬腸咁飆出嚟。」每次裝回喉管，Stephanie的小小身軀必受皮肉之苦，直到現在，她的鎖骨位置仍留有疤痕。

為時數年的漫長化療並不容易，Stephanie媽媽指，女兒「每月至少生一次痱滋」、「心跳一分鐘可以超過200下」，又曾在病房中感染諾沃克病毒，即使已出院回家，仍不時要在半夜三更駕車到醫院求診。到了終於可以宣告康復，如同齡小朋友般上學、長大，Stephanie卻再遇惡夢。

因一次意外，Stephanie左眼的視力嚴重受損，但媽媽指，多年來她一直十分堅強樂觀。(龔嘉盛攝)

左眼視力意外永久受損

「本身有戴矯視隱形眼鏡嘅，小五嗰時有一次去遊船河，唔小心整損咗左眼眼角膜，受阿米巴變形蟲感染。其實𠵱家左眼都唔係好睇到嘢。」說起來看似輕鬆，但當時Stephanie的左眼嚴重潰瘍，連眼珠也變了白色，到了後來，更是連睜眼也有困難。即使後來經過治療，但醫生仍表示難以量度她的左眼視力，只可判斷已是「永久受損」。



「佢自細都好硬淨，佢話：『其實我一隻眼都ok。』但我覺得好唔OK。」事隔多年，媽媽形容Stephanie一直以來都很樂觀，雖然左眼平日視物只有模糊影像，但這一切經歷，並沒有阻礙她追尋夢想。多年來，Stephanie參與不同運動，也活躍於學校籃球隊，「雖然射波係會冇咁準，不過打其他位置都冇問題。」

音樂才藝 多次獲獎揚威國際

採訪當日，Stephanie走到鋼琴前自彈自唱，甫開口唱歌，便猶如變了個人。她的歌聲時而渾厚，時而溫柔，琴聲也隨之抑揚起伏。她表示，自六歲開始學琴，至今已有十年，過去因爸爸愛彈鋼琴，自小已受薰陶，而小時候參加音樂劇，亦增加對音樂的興趣，「希望可以將歌入面嘅故事唱畀人聽，聽完可以再有力量繼續行！」

近年她參加了不少音樂比賽，除了校際音樂節的各個鋼琴項目，也有大大小小的才藝比賽，當中有遠赴美國參加的世界表演藝術錦標賽(WCOPA)，Stephanie在其中橫掃四個獎項，她坦言，音樂可令她 找到平靜和滿足感，未來亦希望可繼續朝這方向發展，在考DSE後入讀音樂學校，做一顆閃亮的明日之星。