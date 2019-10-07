【10.7新界．直播】將軍澳空投單車　汽油彈掟警車　警出催淚煙

反對修訂《逃犯條例》的政治風波愈演愈烈，政府上周五（4日）宣布以緊急法實施《禁蒙面法》，爆發新一輪示威浪潮，本港一連數天持續發生多區示威，大批中資商戶被人大肆破壞，亦引發嚴重衝突。有網民今日再發起「十八區開花」集會，並以「全民V煞」作口號，呼籲下午3時在港九新界集會。不過，亦有網民提出在晚上8時才進行十八區行動。下午3時，沙田、屯門、將軍澳、荃灣皆有示威者聚集唱歌及叫口號，其中沙田新城市廣場店舖提早關門，後來一名持國旗男子現身遭「私了」，被防暴警救走。

【2149】元朗﹕防暴警在元朗大馬路舉黑旗，並向大棠路方向推進。

【2142】將軍澳﹕防暴警再連發四枚催淚煙。

【2136】將軍澳﹕警車到場，示威者立即撤走。防暴警衝下車追截示威者，並在寶邑路拘捕一名男示威者。在場人士包圍警方，有警員情緒激動。

【2131】元朗﹕示威者正在堵路及破壞交通燈，示威者再破壞大棠路輕鐵站。

【2131】將軍澳﹕將軍澳聚集人士向港鐵站方向前進。三分鐘後，他們在站內以水喉向閘機淋水。

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【2119】將軍澳﹕有人以共享單車、垃圾桶等物品於唐俊街設路障。

【2114】將軍澳﹕防暴警在唐德街登上警車離開，有市民向警車投雜物，有人走出唐俊街馬路企圖追上警車。

【2111】將軍澳﹕有示威者向警車懷疑掟汽油彈，防暴警施放催淚煙。

【2107】將軍澳﹕示威者不斷向警員掟雜物，防暴警舉起黑旗，其後連開兩槍橡膠子彈。在場人士不斷大叫「黑社會」，防暴警不斷後退，並有警員向同僚稱﹕「舉咩旗呀！上車啦！」

【2104】將軍澳﹕示威者由天橋上向防暴警掟單車，警舉槍指向天橋。

【2101】將軍澳﹕ 防暴於唐德街築防線，和示威者距離百米對峙。

【2100】元朗﹕二百名街坊打扮人士開始在大馬路聚集，有人在康樂路往西鐵站方向等多個路口堵路，用竹枝、垃圾筒、水馬等雜物設置路障。及後有一半警員撤退，登上警車，一名持槍警員後退時，突然為步鎗上膛，並一度將鎗口指向群眾。

【2059】沙田﹕示威者再轉往沙田第一城連環破壞多間商戶玻璃。

【2055】將軍澳﹕防暴警制服至少兩人。將軍澳三男兩女被帶上警車。

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【2049】沙田﹕示威者快閃破壞第一城港鐵站。

【2045】屯門﹕有示威者於屯門公路入屯門方向設路陣後快閃離去。

【2041】將軍澳﹕Popcorn 有示威者帶頭走出Popcorn。其後，示威者指尚德有防暴，現離開popcorn。

【2038】荃灣﹕示威者破壞荃灣站鐵閘，現場人士大叫「開遮呀！」隨即有防暴警到場，示威者散去。

【2031】沙田﹕示威者破壞沙田圍站，他們拉起鐵閘後破壞，並指「下一個」，他們隨後以硬物破壞交通燈，同時以鐵馬堵路。

【2030】元朗﹕防暴突然衝向兩名男子截查，其中一名疑中胡椒噴霧，身上有液體，表情狀甚痛苦，兩名兩子並非黑衣打扮，亦沒有戴口罩，只是穿背心短褲。

【2029】屯門﹕有示威者響應網上「黑裝修 紅裝飾 藍罷買 黃幫襯」行動，於晚上8時於屯門市廣場集合。約晚上8時30分，示威者一度於屯門市廣場外美心皇宮酒樓聚集後離去。消防到場視察。

【2015】沙田﹕數十名黑衣人部份手持竹竿進入沙田公園。

【2015】元朗﹕防暴警突然出動截查多人，在大棠路近元朗大馬路拘捕至少一人，其後在裕景坊又再拘一人。

【2011】荃灣﹕沙咀道球場約有數十人聚集，球場關燈，數十名市民坐在地上開著手機燈，並高叫口號。

【2010】將軍澳﹕約百名市民在新都城二期聚集，部分戴上口罩。有市民攜帶喇叭播放《願榮光歸香港》。

【2006】將軍澳﹕人數增加至百人，眾人合唱《Do you hear the people sing》。

【1958】將軍澳﹕Popcorn一樓有數十名人士聚集，並開始高呼口號。

【1950】元朗﹕元朗大馬路及大棠路交界有人播歌，十人左右徘徊。

【1948】將軍澳﹕將近晚上8時，新都城二期未見有黑衣人聚集，商場內逾八成商舖關門。有商場保安指商場會如平時一樣於晚上十時關閉，不會提早關門。

【1940】沙田﹕沙田新城市廣場仍有數十人在中庭，新城市的停車場亦關閉，車輛無法進入，停車場升降機暫停使用。

臨近八時，各區情況﹕

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【1815】沙田﹕新城市廣場表示營業時間已經結束，現場熄燈，聚集人士散去。

【1805】沙田﹕有人衝上巴士向男子施襲，防暴警隨即到場，將男子帶走。現場群情洶湧，向防暴警大叫「黑社會！」

【1755】沙田﹕現場有人將塗污國旗放在中庭位置，一名穿襯衫、有鄉音的男子現身並指不應塗污國旗，在場人士向他施襲，致其頭部受傷，又以雨傘包圍男子。有人不斷以閃燈照向該名男子，並大叫﹕「和平集會呀！唔好打！」亦有人質問男子有何目的及是何人叫他來。其後，有保安員到場了解事件，並將該名男子帶離現場，向百步梯方向走去，其間保安員臉帶微笑，不斷向男子稱﹕「冷靜啲」。在場人士不斷尾隨指罵。男子不斷稱﹕「拎國旗就唔得，我可能要打999先得」。在場人士不斷跟至好運中心，並稱﹕「返大陸啦！畀人打到XX仲咁串，唔好畀佢上的士！」示威者指不要破壞的士，並將男子趕離的士。男子又登上一輛巴士，但巴士車門未有關上，在場人士大叫﹕「落車呀！」

沙田新城市廣場內，持國旗男子遇襲﹕

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+ 3 + 2

【1742】屯門﹕屯門市廣場仍有約300多人在商場多層聚集，當中近百人在中庭摺紙鶴。現場不少人戴上口罩及面具，抗議《禁蒙面法》，有人高叫「我有權」，商場內人士回以「戴口罩」。其後，現場再度唱起《願榮光歸香港》。

【1738】荃灣﹕荃灣廣場數十人繼續叫「緊急法，狗屎垃圾」口號。

【1733】上水﹕上水廣場聚集的示威者大部分已離開，天橋及附近一帶未見有防暴警，舖頭大部份已關閘，職員指商場暫時不會關門，商舖會否關門則由他們自行決定。

【1732】沙田﹕有出席人士發言，呼籲仍乘搭港鐵的人要好好思考，指如果大家仍在想不得不乘搭港鐵，香港人的抗爭難以成功，他又提及抵制美心不應只是一、兩天的事。他表示，生活在新城市廣場，無辦法購物或消費，因為物價太高，形容自己好似乞衣，「買頂帽都幾百蚊頂呀！」批評經濟起飛沒有惠及一般平民，香港醫療、房屋、大學、福利等全部沒有改善或增加。

【1725】荃灣﹕荃新天地部分商舖落閘。

【1714】荃灣﹕荃灣廣場近八成商舖已經落閘。

【1712】屯門﹕屯門市中心時代廣場仍然有逾百人坐在地上摺紙，氣氛平靜。

【1700】沙田﹕有小學家長表示，學校要求家長同意蒙面法，但只有同意欄，部分學校如拒交回條會記缺點，他呼籲無畏無懼自行剔不同意，「記缺點就記家長」，大陸監獄不可伸延至香港。由於在場保安要求在場人士下午5時要離開，五分鐘後，新城市廣場的樂隊離開，但在場人士表示要「留低」。

各區商場店舖提早關門﹕

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【1700】元朗﹕萬寧關門，示威者舉起手機閃燈高唱《願榮光歸香港》。

【1700】荃灣﹕荃灣廣場的一田、bb用品展及H&M等開始關門。現場仍然有近百人聚集及叫口號。

【1643】上水﹕上水廣場有示威者響應活動聚集，防暴警登上天橋截查兩名年青人。上水廣場中庭內有穿黑衣、戴口罩市民聚集。

【1626】上水﹕幾十名防暴在上水廣場天橋佈防。

上水有防暴警登天橋截查青年﹕

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【1644】元朗﹕元朗YOHO Mall亦有約50人在商場空地聚集及叫口號。

【1638】將軍澳﹕有示威者快閃商場各處張貼文宣，有人指部份已被移除，商場內仍有部份人士聚集，高呼口號。現場情況大致平靜，有示威者指晚上八時或會再到Popcorn。

【1638】沙田﹕新城市集會讓市民發言，有昨日沙田示威的目擊者稱，見到有十多人在百步梯被捕，當中不少身穿黑衣或散步和圍觀的市民，無故被壓在地下。另有沙田街坊中年男士稱，對於昨晚警方拘捕表示慚悔，見到年輕人被警方拘捕感「很對不起」，認為應一早要通知他們有警察到場，在場人士亦則回以「唔緊要」，並大叫口號打氣。中三沙田女街坊稱，香港面對很多不合理的事，包括近日實施蒙面法，為何戴口罩都不行，「我哋都係唔會驚架」。

【1629】屯門﹕屯門市中心時代廣場中庭有逾百名市民摺紙鶴，期間有人攜同「受傷手早日康復、不忘屯門義士犧牲、釋放屯門被捕手足」標語到場。

【1619】荃灣﹕荃灣廣場有人叫今晚八點沙咀道球場見。

【1617】將軍澳﹕ Popcorn 示威快閃商場到處張貼文宣。

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【1633】上水﹕據了解，上水廣場一小時前有示威者聚集唱歌，其後在上水火車站橋上有防暴警出現戒備。

【1606】荃灣﹕荃灣廣場近百名市民一同唱「願榮光歸香港」。

【1604】沙田﹕沙田新城市廣場的示威者開始坐在地上摺紙鶴。

【1555】將軍澳﹕將軍澳警署外有水馬圍起，有兩名警員於高處駐守，見記者拍照隨即戴上頭盔，有警員疑似以手機拍攝記者。

【1546】將軍澳﹕ 新都城二期聚集市民開始增加，部分人士戴上口罩。大部分商店照常營業。Starbucks關門，店舖內外未見受到破壞；元氣壽司關門，店外的電子螢幕被拆毀；沙嗲王亦關門，店內有紙張寫「因特別原因，本店營業至15:00止。」

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【1543】將軍澳﹕Popcorn聚集人士在一樓Starbucks貼上文宣，現時正前往尚德邨天橋準備貼文宣。其後，將軍澳Popcorn往尚德邨天橋有人士張貼文宣。

【1542】沙田﹕沙田新城市廣場有人叫4點鐘再聚。樂隊放低飲品和口罩，和文宣「記者你勿慌影底他插庄」、「香港人感激你」。

【1542】荃灣﹕ 荃灣廣場開始有人叫口號，人數約為30人。

【1536】屯門﹕屯門市廣場中庭聚集持續增加，現場人士高叫，「沒有暴徒，只有暴政」，「香港人，反抗」，「蒙面無罪，立法無理」等口號。其間有市民帶來手工紙，現約有100人坐下摺紙鶴。

各區情況﹕

【1530】將軍澳﹕新都城二期有約一百名市民聚集，高呼「光復香港，時代革命」、「香港人，反抗」等口號。

【1529】荃灣﹕沙咀道遊樂場或看台依然未見有人聚集。

【1528】將軍澳﹕Popcorn一樓亦有人聚集，有人提醒有小朋友在場，勿講粗口。寶琳站仍然關閉，有職員在站外當值。

【1525】沙田﹕新城市樂隊手持「光復香港時代革命」黑旗帶領逾四百人唱「願榮光歸香港」、「試問讓未發聲」、「假使世界不像你預期」。

【1524】將軍澳﹕聚集人數增加至近百人。

【1521】屯門﹕屯門現場突然有市民放下藍芽揚聲器後離去，引來眾人歡呼。先後播放《榮光》及《肥媽有話兒》。

【1518】屯門﹕屯門市廣場中庭約近300人響應網上呼籲聚集。聚集人士現正合唱《願榮光歸香港》，早前眾人曾高叫「光復香港，時代革命」、「解散警隊，刻不容緩」。

【1515】將軍澳﹕Popcorn有少量人於一樓聚集，地下大堂突有人叫了數句「光復香港時代革命」口號，部分聚集人士現往大堂。目前約有30人。

【1512】沙田﹕沙田新城市現時有逾三百人在中庭聚集，有樂隊演奏歌曲。

【1500】將軍澳﹕將軍澳Popcorn仍然平靜，未有黑衣或戴口罩人士聚集，亦未有商舖落閘，市民如常消費。

【1456】沙田﹕大約超過100人在新城市中庭叫口號，「香港人反抗」、「解散警隊、刻不容緩」、「光復香港時代革命」。

沙田、屯門、將軍澳商場開始有人聚集﹕

【1453】荃灣﹕荃灣廣場店舖正常營業，現場有不少家庭光顧，暫未見有示威者。

【1450】沙田﹕沙田新城市暫時只見少量市民聚集，有人叫口號。百步梯只有外傭姐姐。商場多間商舖關門，包括優品360 、喜茶、simplylife、美心西餅。而Starbucks舖位用白板圍封，早前被瘋狂禁飛的朝庭和翠園電梯位拉閘，市民只能透過升降機出入，有少量食客。另早前將「黃生示威者」設計作品下架的vans關門。另外，空中花園關閉指有維修工程進行中，沙田站所有出入口拉閘。

【1422】將軍澳﹕新都城二、三期均未見有黑衣人聚集，大部分店舖照常營業，有市民如常逛街消費。Popcorn二期Uniqlo已落閘。

【1406】將軍澳﹕popcorn暫未見黑衣人聚集，商場連接港鐵的出口落閘關閉，大部分商户照常營業，亦有不少市民逛街消費。商場內早前被破壞的Starbucks被圍封，美心集團旗下的餐廳Simply Life亦貼出告示，指今日暫停營業，服飾品牌Vans及一名牌化妝品攤位亦沒有營業。Popcorn二期一間優品360亦被圍封。