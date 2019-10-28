【10.27集會】士多舖催淚煙中派飲品　老闆﹕香港仍是自由社會

10.27的尖沙咀園集會，再次演變成催淚彈橫飛的局面。催淚煙籠罩星光大道一帶，附近營業的「美樂士多」接獲市民通知後，老闆李先生與妻子立即戴上口罩，並向在場記者、街坊派發飲品。李老闆笑言自己是「廢中」，年屆四十首次經歷香港如此動盪混亂的環境，有很大的衝擊及感受。士多不時派飲品，只因「香港人支持自己人」。雖然他曾擔心有政見不同人士會影響生意，但他對香港仍有信心，「香港係有自由㗎嘛，仲有自由㗎嘛，咁點解要擔心啫？」

尖沙咀美樂士多的老闆李先生指四十多歲人首次近距離接觸催液煙。（陳康智攝）

尖沙咀集會變成連串衝突，星光大道難倖免，亦被施放催淚彈。位於星光大道的「美樂士多」被催淚煙籠罩，老闆李先生幸獲市民及早通知，與妻子分別戴上炭纖維口罩及防毒面罩，李認為做法不必要，「點解要放催淚彈啫，大家都係市民喺度渣嘛。」

李先生向在場記者、市民派發飲品，只因「香港人支持自己人」。他表示，尖沙咀一帶不時有集會或遊行活動，士多位置接近活動地點，故興起派發飲料的想法，並付諸實行。香港連續四個月的反修例示威活動，李認為大部分「沒有錯」，大家是為了爭取自己想要的東西。

老闆自言「廢中」主要看直播﹕首次接觸催淚煙

美樂士多今年二月開張，大半時間皆經歷反修例示威，自言是「廢中」的李，不老也不年輕，40幾歲從來未經歷過如此環境，對他而言的確是有很大的衝擊及感受。因工作困身，他甚少走上街頭，平時主要看直播為主，昨日首次近距離地接觸催淚氣體。但警方施放催淚彈一刻，他未有選擇關門，而是在硝煙中派發飲品。

現時香港不同政見的派別磨擦時有發生，李坦言曾擔心有不同政見的人士影響生意，但不是考慮因素，他認為香港依然是個自由的社會。「香港係有自由㗎嘛，仲有自由㗎嘛，咁點解要擔心啫？大家都係本著自己做對的事的態度。」

他又指，過往多年，香港人的形象甚為冷漠，看見街上的港人不會有特別的感覺。然而，連場示威活動過後，他感覺自己更似香港人，並為香港的團結深受感動。

示威令遊客生意減少 老闆﹕能看到多些香港人

示威前，主要做遊客生意，好少見到香港人。現時生意少了，困難了，但李指香港人善於從事情中找出正面的角度。現時他能夠看到多些香港人，絕對不是壞事。生意額受影響，收入亦減少，李稱業主有支持，每個商戶都困難，全港與旅遊業有關的零售店均會感到困難，「做生意都預咗」。不過，他沒有打算改變自己的看法，會儘量做。由於美樂士多是小店中的小店，因此營運盡量省卻成本，儘力支持下去。

+ 3 + 2

由懷舊品愛好者變身士多老闆 將懷舊帶給港人

原本從事製衣配件行業廿多年，隨著行業式微，李只能另找出路。他本是一個懷舊品愛好者，曾以公司的空間，製造一個1:1、命名為「美樂士多」的模型，與朋友分享懷舊品。後來他搜羅懷舊小食，將興趣變成生意，正式開設美樂士多——一間現代的懷舊士多。他形容自己「人到中年，開始懷念翻自己細嗰年代嘅野」，故便逐漸萌生起開士多的念頭。

李坦言創業絕對困難，尤其是經營小店。李稱﹕「做落係辛苦嘅，而且一啲都唔容易」，過程全憑一股傻勁。問到最喜歡的一件懷舊收藏，李稱﹕「其實冇，因為每一件藏品都係得來不易」，藏品有的有來自舊品買賣、有的來自朋友捐贈、很多時甚至是「唔識嘅人」的義贈。李認為藏品的價值並不取決於價錢，「一個爛紙袋，我哋都覺得係寶」。