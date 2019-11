中水炮逾十日仍感灼痛 　73歲毛漢：最擔心係後生同警方有深仇

「First I am HongKonger, number two I am Indian.(首先我是香港人,第二是印度人)」印度血統、膚色黝黑的毛漢褚簡寧(Mohan Chugani)於香港土生土長73年,操一口流利廣東話。上周日為印度排燈節,他前往拜神時再次目擊警民衝突,勾起十月中被水炮車擊中、染藍的回憶。

被水炮車射中一事如惡夢般纏繞,不但睡眠質素下降,連皮膚仍能感覺到灼熱痛楚。雖然特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、警務處副處長鄧炳強紛紛致電問候向他道歉,毛漢仍不「收貨」,「我唔明白點解警方到而家都唔認錯」,令他最不滿的,就是被政府標籤為「暴徒」。