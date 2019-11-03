中水炮逾十日仍感灼痛 　73歲毛漢：最擔心係後生同警方有深仇

「First I am HongKonger, number two I am Indian.(首先我是香港人，第二是印度人)」印度血統、膚色黝黑的毛漢褚簡寧（Mohan Chugani）於香港土生土長73年，操一口流利廣東話。上周日為印度排燈節，他前往拜神時再次目擊警民衝突，勾起十月中被水炮車擊中、染藍的回憶。 被水炮車射中一事如惡夢般纏繞，不但睡眠質素下降，連皮膚仍能感覺到灼熱痛楚。雖然特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、警務處副處長鄧炳強紛紛致電問候向他道歉，毛漢仍不「收貨」，「我唔明白點解警方到而家都唔認錯」，令他最不滿的，就是被政府標籤為「暴徒」。

印度教教徒歡度排燈節，慶祝光明戰勝黑暗。(資料圖片) 再遇警民衝突：成件事好似惡夢咁 「以光明驅走黑暗，以善良戰勝邪惡」印度教的排燈節被喻為新年。信奉印度教的毛漢，依據傳統過年，排燈節首日（10月27日）到女兒何文田家拜神，點著蠟燭、油燈迎接神祇入門。供奉神明後毛漢經衛理道回家，突然有五輛警車響號經過，那刻猶如七日前在清真寺被水炮車射中一樣，掌握不了狀況，其後他看見前方有廿多名身穿黑衣青年四處奔跑、躲避警察，「成件事好似惡夢咁，由頭發生一次」。

睡覺質素差 雙腿仍感痛楚

水炮車惡夢纏繞毛漢，每當閉上眼睛，腦海中像是放電影一樣，藍色水劑、示威衝突的場景一幕幕重現，他坦言：「好似睇電視見到細路被警察扑，個心好唔安樂」。

被「染藍」近十日，毛漢的睡眠質素大受影響，雙腿更不時感覺灼痛。當日沖身逾廿次，好不容易才洗掉藍色顏料，兒子為他帶來更換衣物卻帶漏鞋和襪子，需穿上受污染的襪「醃肉」般三小時。每晚洗澡、睡覺時，雙腳灼熱感重現，猶如惡夢不斷纏繞。急症室醫生得悉毛漢持續感到痛楚，著他到院再診斷一下，該醫生稱不知道顏色水劑包含甚麼，只知道有食用顏料，毛漢直言「細路仔都可以用食用顏料，點解全身會有火辣感，證明有添加其他物質」。

10月20日毛漢於清真寺外被水炮車射中。（資料圖片）

既然水炮車前來清潔，點解唔拘捕我？ 毛漢褚簡寧

警方在Facebook指「曾調配人群管理特別用途車輛驅散彌敦道一帶的暴徒」。 毛漢被水炮車射中、全身染藍一事，在社會上引起廣泛討論，事後警務處副處長鄧炳強、政務司司長張建宗以至特首林鄭月娥，紛紛致電問候向他道歉，毛漢仍不「收貨」。最深深不忿的是警方指「曾調配人群管理特別用途車輛驅散彌敦道一帶的暴徒」，毛漢氣憤地說：「我唔係，點解要俾佢標籤我係？」他認為，警方應向公眾說明真相，解釋當時清真寺外沒有暴徒，「我唔明白點解警方到而家都唔認錯」。他續指張建宗透過電郵向他解釋指，當時清真寺外有暴徒，所以警方到場「清潔」，毛漢反問：「既然水炮車前來清潔，點解唔拘捕我？」。

毛漢憶述僅路過清真寺，到尖沙咀非參與示威。當日他在家中百無聊賴，打算到會所健身，路上遇見社福界選委簡浩名和立法會議員譚文豪便閒聊數句，不消五分鐘便有兩輛警車駛近，輾過路障後離開，加上附近沒有警員或示威者，故毛漢不以為然。其後有一輛水炮車停在清真寺外，「我見到車上有裝置好似對焦緊，仲以為佢想影相」，怎料是發射顏色。毛漢憶起水炮車水壓衝力可達至300磅，立馬轉身抓緊鐵柱，「噴水後我想睇下發生咩事，但我開唔到眼、全身著火感覺」，一頭白髮旋即被染藍。

但警察係專業，受過學堂訓練，街上細路冇。 毛漢褚簡寧

流著印度血統、膚色黝黑的毛漢褚簡寧於香港土生土長73年，他是一名香港人，亦是生意人。（鄧栢良攝） 政治問題非警察可解決 「我唔係左、唔係右，我只係一個生意人」，毛漢淡定回應坊間指他被染藍後，政見由藍轉黃的傳聞。貴為印度協會前主席，毛漢在政圈界人緣甚廣，在反修例示威爆發之初，他曾與特首林鄭月娥會見指：「 政治問題唔係警察可解決」，認為政府不應將事件交予警方處理。毛漢提倡對話，「欠缺溝通永遠解決不了問題」，他直言，四個月前100萬、200萬人上街，若政府洞悉到不妥之處，衝突便不會蔓延至今。他又指大部分示威者為青年人，「我最擔心係後生同警方深仇怨恨」，認為市民對警察的觀感，甚至比70年代未有廉政公署時更差。 「你有冇仔女？」毛漢問鄧炳強 短短訪問中，毛漢不斷強調他不懂閱讀中文，僅看電視直播及閱讀英文報章了解示威最新進展，似乎青年人被警察拘捕、暴力對待的畫面深深印在其腦海中。他曾問警務處副處長鄧炳強：「你有冇仔女？」，警隊「二哥」回應：「有」，他再追問為何要用四至五名警員對付一名示威者，「二哥」指一兩名警員難以制服，「佢哋（示威者）會郁嚟郁去」。 「六個月前香港警察係Asia's finest（亞洲最好），呢幾個月就完全upside down（相反）」毛漢問鄧炳強對於香港警察形象轉變有何感覺，他沒有回應，僅指出警察是執法及維持秩序(enforce law and order)，同時亦承受許多壓力。毛漢認同警察有壓力，「但警察係專業，受過學堂訓練，街上細路冇」，所以警察不應「重手」對付示威者。

出席撐警集會屬誤會

翻查資料，毛漢三個月前曾在「守護香港」集會上發言指，希望香港重新出發，與政府作有意義對話（have a fresh start, and meaningful dialogue with government）。對於被指出席「撐警」集會，毛漢大呼屬一場誤會，「我唔知集會主題係撐警，因為英文寫Protect Hong Kong」，只是代表少數族裔發言，「台上冇提及警察，只係話政府應與青年對話」。