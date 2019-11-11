有網民今日發起三罷行動，今早在多區堵路阻塞交通，呼籲市民罷工，其後演變成各區大型衝突。其中在將軍澳，有示威者在唐明街迴旋處架設路障及破壞交通燈，有防暴警向尚德停車場施放催淚彈，亦向街市施放胡椒噴霧，令在街市內買餸的人中招，亦有催淚煙飄入附近的學校，據悉當時有學生正在上課。

唐明街迴旋處示威者再度架設路障，有市民企圖步行前往市區。（賴雯心攝） 示威者多處設路障堵路 街市買菜女士中胡椒噴霧 早上約10時，有示威者在唐明街迴旋處架設路障，有市民企圖以步行方式前往市區。至10時22分，示威者轉到將軍澳運動場對開設置路障，讓車上有小孩的的士通過，亦有示威者以工具破壞交通燈。約10分鐘後，有示威者在將軍澳站設路障，其間有人嘗試移開，一度被示威者包圍。 10時41分，現場消息指約有30名防暴警埋伏在尚德街市；至10時45分，防暴警一度向尚德停車場施放多枚催淚彈驅散人群，該處位置臨近一所小學；至55分，一名手持胡椒球槍、兩名手持胡椒噴霧的防暴警走進將軍澳街市，並向尚德街市內買餸的街坊噴胡椒噴霧，其中一名女士面部被直噴胡椒噴霧。當時正在街市買豬肉的楊小姐亦被胡椒噴霧噴到。部分防暴警在尚德停車場外，並驅散在場圍觀人士。

示威者到將軍澳運動場對開設路障，讓車上有小孩的的士通過。 （賴雯心攝）

防暴警舉胡椒球槍近距離向區議員射擊

至早上11時，防暴警進入廣明苑廣昌閣搜查，不讓居民進入大廈，部分防暴警手持可發射橡膠子彈的長槍進入尚德停車場，並要求在場人士離開，不准居民進入屋苑，雙方對峙中，區議員黎銘澤及呂文光在場與警方交涉，其後廣昌閣一名男子被捕。據悉，廣明苑被捕男子叫吳子軒（音），尚德停車場外警察準備離開。防暴在廣明苑舉起胡椒球槍，近距離向區議員及監察人員射擊，部分無法進入的廣明苑居民向警方表示不滿時，被警方以胡椒噴霧直接噴向居民面部。

防暴警在將軍澳施放多枚催淚彈。 （賴雯心攝）

據悉，現場防暴警第一次施放催淚彈時，佛教志蓮小學及基督教宣道會宣基中學對開，校內有學生正在上課，因而有鐘聲。早上11時45分，有防暴警在尚德停車場3樓向下望，部分路障已清除，車輛可通過。惟至中午12時，示威者再次在唐俊街設置路障。

現場消息指，防暴警第一次施放催淚彈時，位置於佛教志蓮小學對開，有催淚煙飄入校園，當時有學生正在上課。 （網上圖片）

有催淚彈射入尚德循道衛理幼稚園平台。 （賴雯心攝）