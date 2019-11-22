【區議會選舉】百區再劃界　鄉村撥民主派憂挫選情：村民不太友善

區議會選舉投票日將於本月（11月）24日舉行，而選管會年初則就本屆選舉選區分界提出建議，修訂了一共 123 個選區的分界，較上一次劃界工作所作出的修訂（即109 個）為多，又建議於第六屆區議會在10個區議會增加共21個民選議席。 新的區域和選民加入選區，候選人可能要擬定新的選舉策略。這次重新劃界，對區議會選情有何影響？

傑利蠑螈源於美國選區。（資料圖片）

「傑利蠑螈」現象來自美國選舉

選管會就本屆區議會選舉，修訂了一共123個選區的分界。選區分界如何影響選舉？美國有一個名為「傑利蠑螈」的術語，指執政黨利用居民分佈和區域特性劃出選區，將政黨利益極大化。美國及馬來西亞等國家的選舉中，均有相關事例，甚至令執政黨取得較少選票的情況下，透過劃定選區邊界，以使執政黨的候選人有可能贏得盡可能多的席位。2010年的美國選舉中，共和黨取得州份議會較大的控制權，而州議會負責重新劃分選區，令共和黨控制的州份中的「傑利蠑螈」現象更為普遍。

「傑利蠑螈」（Gerrymandering）起源自前美國麻省州長，屬民主共和黨的傑利（Elbridge Thomas Gerry）。1812年，他成立法案將麻省州議會選區重劃，讓政敵的票源集中在少數選區，以保障民主共和黨候選人贏得更多議席。 其中一區被重劃後，形狀如同蠑螈（salamander），最後得出「傑利蠑螈」一詞，意指政權在選區劃界時會考慮支持者分布，刻意劃分不合理的選區，打散對手的選民，以控制選舉。

關於傑利蠑螈的延伸閱讀：

【美國中期選舉】選區劃界龍門任擺 什麼是「傑利蠑螈」？

【01周報】港版Gerrymandering鎅走建制多過泛民​

馬來西亞政府倡重劃選區 反對黨轟有利納吉布選情 觸發民眾示威​

今屆區議會選舉有123區分界被重新規劃。（資料圖片）

根據人口劃界 123個選區重新規劃

在香港，根據選管會《選管會條例》第20條，香港的選區劃界須符合既定準則，確保各建議中的區議會選區的範圍須使其人口在切實可行的範圍內盡量接近標準人口基數。今屆區議會選舉，則有123個選區重新規劃。

香港人口總數估計為7,502,600人，民選區議員總數為452個，因此，標準人口基數為16,599人（即7,502,600÷452）。倘某建議選區實際上不能遵從上述規定，選管會須確保該選區的人口偏離標準人口基數不超出25% （即12,449人至20,749人的幅度之內）。選管會在作出有關建議時，須顧及社區獨特性及地方聯繫的維持；以及有關區域或其部分的自然特徵，例如大小、形狀，以及交通方便程度及發展。

－標準人口基數為16,599人 －人口偏離標準人口基數不超出25% －顧及社區獨特性及地方聯繫的維持 －自然特徵，例如大小、形狀，以及交通方便程度及發展

大埔舊墟及太湖選區，在今屆選區分劃中，新增了大埔頭、太和中心及華樂豪庭三個區域。較上屆面積擴大了逾倍。

2015年大埔舊墟及太湖選區分界。

私樓區劃增鄉村區域 面積大三倍

是次修訂改劃分界的選區中，部份存在爭議性，有參選人質疑出現不公。大埔舊墟及太湖選區，在今屆選區分劃中，新增了大埔頭、太和中心及華樂豪庭三個範圍，而預計人口由2015年的15,455人，增加至2019年的17,381人。

在選區獨特性方面，改劃之前的舊墟及太湖屬的八個主要屋邨地區均為私人屋苑，包括美豐花園、翠林閣、富善花園以及太湖山莊。然而，新增的大埔頭則屬新界鄧氏鄉村。

大埔舊墟及太湖現任區議員及應屆候選人劉勇威表示，不理解當區新增三個區域的原因。他解釋，其選區人口本身已不超出平均值（標準人口基數範圍），結構屬私樓區，與鄉村發展不同，直斥改劃十分離譜，「沒有被知會，沒有原因，諮詢期結束後，就劃大了三倍面積，與劃區原則背道而馳。」

劉勇威稱，大埔舊墟及太湖選區本身已滿足了選管會的分區要求，未能理解再劃分界的理由。（廖俊升攝）

區議員斥政府當市民人球

劉勇威擔心市民要重新適應及認識新選區，為居民造成不便。他指，市民要重新認識另一區的議員，本身議員跟進的議題被打斷，「認識和理解都改變了，沒有知名度談何支持度。」不過，他認為改劃選區範圍最大的問題，是對市民不尊重，「政府不應將市民當人球踢來踢去，當市民是籌碼。」

大埔頭村將劃入大埔舊墟及太湖選區，劉勇威指外人比較難在村內宣傳及進行地區工作，但仍然會努力嘗試，希望該區居民能脫離建制派。（廖俊升攝）

難進入原居民村落 以郵政代街站

2015年區議會選舉中，劉勇威取得2,170票，以471票之差擊敗競逐連任、民建聯的張國慧，成為大埔舊墟及太湖區議員。而今年區議會選舉，新民黨的劉文杰將挑戰劉勇威。

重新劃界後，劉勇威認為選舉難度大增，質疑此舉是政治任務。他表示，新劃入的村莊，原屬選區的建制派議員正正是他們的村長，村民對建制派支持度極高，被視為建制派票倉。劉勇威直言，就算自己行經這些鄉村，村民對他也不太友善，難以正面展開地區工作，唯有以寄信方式宣傳。「新劃區域的人口數超過五千，而華南宗族關係非常緊密，鄉村與區議會的連結性，比起其他區一般議員更加緊扣。有人對撼村長，他們言語上不太友善也是情有可原。」不過他仍然對選情樂觀，同時也慶幸新選民能「擺脫永續輪迴建制派」。

大埔頭水圍、帝欣苑和大埔花園將劃入寶雅區，令該區人口增約4,000。

2015年寶雅選區分界。

寶雅人口增3,000 民主派料對建制派有利

大埔另一個選區寶雅同樣有重新劃界的情況。寶雅選區原本由寶雅苑及太和邨的三幢樓宇組成，2016年中期人口統計顯示人口有13,412人，低於標準人口基數。選管會指，鄰近的「康樂園」及「林村谷」選區在2019年的預計人口會超出法例許可上限，故將大埔頭水圍、帝欣苑和大埔花園，劃入寶雅選區，令其人口增至17,451人。

這幾個新區被視為建制派票倉，如今突然被劃走，又會否打擊原本所屬選區的建制派選情？周炫瑋料就算劃走了幾個票倉，也難以撼動建制派在當區的地位。他解釋，康樂園和林村本身已是鄉郊的區，有很多鄉村，議員亦有濃厚鄉事背景，勢力好穩固，就算劃走了大埔頭水圍，也影響不大，他相信有關勢力已經評估過影響。

周炫瑋質疑將建制派票倉劃進寶雅，是為了打擊民主派選情，但他對今屆選舉仍感樂觀。（廖俊升攝）

村民不太抗拒

為應對改劃選區，周炫瑋這一年密密進行地區工作。他直言，相較劉勇威的鄉村選區，他較容易接觸到大埔頭水圍的村民，例如協助村民處理渠務和擺街站等，村民對他的抗拒性不太大。同時他指有在網絡上賣廣告，「Facebook可以針對某地區的人去宣傳，針對性多一點。」他續指，有些新選民未必太理會區政或政治，故此必須變通。

周炫瑋於2014年開始地區工作，落區一年九個月，於上屆區議會選舉中取得2,683票，以391票之差擊敗盤踞寶雅超過20年的前民建聯區議員黃容根。他擔憂有「素人」打著政治旗號參選，未必能如願以償，「新增選民雖多，但未必全落入民主派。反而我們個人判斷，中間、中年一點，四、五十歲的街坊怎樣看。最近都有一些暴力破壞，都會有人認為是示威者所做，亦有接觸到一些做生意的街坊，這幾個月生意比較慘淡，會否由淺藍轉深藍呢？」（廖俊升攝）

沙田再劃界後可聯合宣傳 料不影響選情

沙田分界今屆亦有大變動，該區將新增水泉澳、海嵐及帝怡三個選區，水泉澳由上屆的乙明劃出；帝怡則由碧湖及廣康選區劃出；頌安及鞍泰將劃走觀瀾雅軒、天宇海、海典灣、嘉華星濤灣及嵐岸等地方，劃成新區海嵐；博康選區則會加入原屬乙明的謝屋村、沙田圍、沙田圍新村及灰窰下等區域。

博康區議員趙柱幫表示，縱使博康被劃多數個屋苑及村落，但新的選區分界未必不利其選情。他解釋，新增區域都在他的選區旁邊，較容易接觸該處的居民。乙明選區任區議員為民主派的丘文俊，曾為丘文俊議員助理的趙柱幫指出，鄰近選區均有民主派出選，選區重新劃界之後，他們有作聯合宣傳，令居民知道重新分界後，其所屬的選區，故此認為問題不大。

2019年博新選區新增謝屋村、沙田圍、沙田圍新村及灰窰下等區域。

民主派對奪全港過半議席不太樂觀

劉勇威、周炫瑋及趙柱幫均認為，新增選民登記數字上升，牌面上有利於民主派選情，部份選區或能取得過半數議席，包括是沙田；不過，他們對全港議席過半則不太樂觀。周炫瑋表示，這場反修例運動中出現不少政治「素人」，僅僅落區數個月，他擔心「素人」未必能夠絆倒紮根多時的建制派對手，尤其是鄉郊地區，「當然一些過去票數好拉扯、上屆輸少少的區，今屆絕對可以翻盤。」

趙柱幫表示，民主派必須紮根社區，避免2003年選舉後的反高潮情況。（廖俊升攝）

趙桂幫：需避免03年錯誤 做好地區工作

有不少民主派視這場選舉為反修例運動的延續，劉勇威也直言，這場選舉將會是一場「良知公投」。香港也曾出現政治風波燃燒下的選舉。2003年，沙士、23條立法及經濟衰退等一連串社會問題大爆發，被認為是觸發時任特首董建華下台的原因，更令該年7.1遊行高達50萬人次，區議會選舉民主派取得多數議席。然而，2007年建制派隨即翻盤，奪回多個選區。

趙柱幫認為，民主派必須掌握2003年後的失誤，做好地區工作。他認為，區議會並非單靠政治議題即可維持，正如2003年大勝之後，勢頭也不能繼續維持，更因部份選區的民主派未能做好地區工作，而迎來大敗。因此，他認為即使今次民主派取勝，也必須做好地區工作，甚至推動改革區議會，增加議會實權，以及落力跟進發展地區設施。

沙田區議會中，建制派和泛民現時平分秋色，各佔19議席，趙柱幫有信心本屆沙田區議會選舉，民主派能取得過半數議席。（廖俊升攝）

2019年區議會選舉，沙田博康的候選人有郭宣彤及趙柱幫；寶雅的候選人有葉俊傑及周炫瑋；舊墟及太湖的候選人有劉文杰及劉勇威。