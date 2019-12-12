深旺道興華街西交界處擬起3.3億元行人天橋　橋身造價佔七成

政府擬在深水埗深旺道與興華街西的交界處，興建一座有蓋行人天橋系統。行人天橋用於連接來回碧海藍天、海麗邨、公屋地盤（六號地盤）及德貞女子中學四個地方，一組天橋工程造價逾3.3億。每條天橋跨的長度約45至58 米（總長度約222米），闊度約4.0米。昨（11日）立法會工務小組復會，討論深水埗天橋時，多名議員對天橋造價和其設施必要性提出質疑。

交界處道路飽和 天橋建設有必要性

據悉，深旺道和興華街西交界在的繁忙時段常出現擠塞情況。繁忙時段的道路擠塞問題更影響附近居民。民主黨深水埗區議員袁海文指：「隨著南昌和填海區一帶的多個屋苑陸續入伙，（深旺道和興華街西）交界的車流只會越來越多。」他認為若想長期加強道路承載力，建設這組天橋是必需的。他表示：「我們過往多次翻查文件，發現多份交通評估流通報告都指深旺道和興華街西交界是99.9%，已經十分飽和。」他認為天橋能達到人車分隔的目的，故他支持加建天橋。

碧海藍天一帶早就在二十年前的規劃中已預留地方待興建天橋。（資料來源：政府文件）

造價二十年間增加至3億多

其實，碧海藍天一帶早就在二十年前的規劃中已留地方待興建天橋，惟政府一直遲遲未落實去做。根據政府文件，政府將於深旺道及興華街西的交界處興建該行人天橋，接連一條行人天橋，可由深旺道和興華街西前往。袁指：「其實原本天橋的成本造價不用那麼多，如果政府早在十多年前去做，也不會變成現在的三億多。」袁續說：「天橋的必要性很大，也是政府欠了他們十多年。」

碧海藍天猶如孤島 前往鄰近地鐵站需巴士代步

袁海文形容碧海藍天像孤島，居民難以步行至鄰近地鐵南昌站，故必須乘坐巴士前往。據悉，未來碧海藍天附近的公共設施會逐步落成，如圖書館、街市和體育館。現時居民若想前往這些地方，都要通過四組交通燈後才能到達。惟這些設施大多是在一樓，居民又要再花時間前往。袁海文提出：「如天橋落成，可方便居民前往，以及加強南昌來往海麗邨及四小龍的接駁。」

預計天橋造價3.3億，七成用在橋身。（資料來源：立法會文件）

天橋造價3.3億 七成用在橋身 至今政府未交代

對於昨（11日），有議員質疑天橋的七部升降機是否會過多，因大部分天橋均只有一部升降機。袁海文則認為每條天橋的路口情況不一，天橋附近住宅陸續落成，人流必定有所增長，加上地區上對升降機數目並沒有太多爭議。他反而對於橋身造價高達兩億多，佔造價七成較為關注。他指：「過往我們是曾就橋身造價問題，多次詢問土木工程拓展署，但仍未獲得詳細回覆。」他對此感到不解，不明白政府為何不清楚詳細交代造價詳情，尤其橋身造價。為此，他和數位區議員會繼續向政府查詢。