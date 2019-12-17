新一屆區議員將於來年正式上任，不過有現任區議員準備交棒時，又惹來選舉風波。屯門大興花園原來已興建多年的避雨亭設施突遭拆除，候任區議員潘智鍵及大批居民對於設施無故被拆感到不解，有大量居民質疑現任區議員朱耀華因落選而拆除自己任內興建的避雨亭，又指「拆走嗰個咁小家」。朱耀華對被指因落選而拆走興建多年的設施，大感無奈，「有人投訴僭建先要拆！」

昨日（16日）屯門翠興區候任區議員潘智鍵在網上發帖，指昨日早上到大興花園一期派月曆時，突然發現存在左十多年的邨巴站避雨亭消失，他引述街坊指，在昨日凌晨目睹有工人拆走避雨亭，並對此感到大惑不解。帖子引來居民強烈迴響，質疑現任區議員朱耀華因落選而拆除避雨亭，又留言指「小學雞」、「小家」，「不知所謂」等。

昨日（16日）屯門翠興區候任區議員潘智鍵在網上發帖，指昨日早上到大興花園一期派月曆時，突然發現存在左十多年的邨巴站避雨亭消失。（網上截圖）

現任屯門翠興區區議員朱耀華對於被指落選後拆除避雨亭一事，大感無奈。他指自己一直都有在該處放置橫額及擺街站，多年來相安無事，惟近月在區議會選舉期間不斷被人投訴該處僭建，「選舉時，我不斷被人指我霸佔這個避雨亭使用，好多人走去屋宇署、地政署投訴，其實當唔當選都要拆啦。」最後大興花園法團亦要求他拆除避雨亭，「啲人係咁投訴，對手係到發爛渣，都冇計啦，我咪拆。」

上述的避雨亭位處大興花園一期外，旁邊就是大興花園村巴上落位置。朱耀華指，該處原為私人地方，多年前曾在區議會要求運輸署興建避雨亭，惟署方指該路段太窄無法興建，後來朱耀華與大興花園法團商討後，決定自資3萬多元在該處興建避雨亭，並負責一切維修保養，「純粹方便居民。」

「被人投訴就要拆，佢本身係咪有問題？如果冇問題，其實都唔洗拆。」潘智鍵指，對於區議員能自資在屋苑範圍內興建設施感到不解，會繼續向大興花園管理處跟進。他又補充，由於許多居民都會使用原來的避雨亭，自己於上任後亦會繼續爭取避雨上蓋設施。