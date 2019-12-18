【綠色聖誕】千件舊衣變身聖誕樹　建築師：打卡都可以講環保

不少人多年來批評商場添置的節日裝置過於浪費，真聖誕樹的回收率低，佳節過後，華麗的裝飾最後還是到堆填區去。2016年時，曾有環保團體預計，聖誕節會消耗四萬棵聖誕樹和聖誕花，造成800噸垃圾。 今年，本地建築設計工作室與環保團體合作，利用約1,600件舊衣及1,500磅回收物料，打造可循環再用的聖誕裝置。工作室創辦人Bob說，與NGO合作、並利用環保概念，令人反思消費習慣，應算是全港首次，「透過裝置教育大眾時，人們會慢慢改變消費行為。」

今年聖誕，本地建築設計工作室AaaM Architects從環保團體Redress處借來舊衣及回收物料，在經過挑選、清潔過後，打造了一個以二手衣製成的聖誕老人屋、以毛線球及布料製成的聖誕樹，並於展覽結束後，將所有物料還原，再交返Redress將衣物循環再用。

將軍澳廣場聯同香港慈善機構Redress及本地建築設計工作室AaaM Architects，以近1,600件舊衣及逾1,500 磅回收布料，造出布藝聖誕老人屋。（黃文軒攝）

到底如何將衣物變成聖誕裝飾？AaaM Architects建築設計師鄺世傑指，他們利用白色、綠色及紅色的T-shirt，配襯出聖誕節的配色，並利用平常把衣物摺成三角形的方法，砌成聖誕老人屋的外貌。另外，他們又用上剩餘的布料，縫製出座椅家具物料，即使拆除裝置後，布料亦能拆下重用。

現今人人講環保，但不少商場仍大量購入節慶裝飾，今次AaaM Architects與NGO及商場的合作，並將節慶結合環保概念，Bob認為是全港較先行的合作模式。他指，過去工作室曾主動向不少商場接觸，要求索取佳節過後的裝飾再重用，惟屢屢碰釘。但他又指，近年商戶態度開始改善，並嘗試利用環保概念製作裝飾，「我們要游說客人讓我們做這件事，普遍上全國各地，不只香港，商場在聖誕節都會買新的裝飾。要改變這種做法好難，因牽涉版權，行政上令到循環再用變得困難，但是我們盡量做。」

多年來，不少人批評商場添置的節日裝置過於浪費，真聖誕樹的回收率低，最後還是到堆填區去。2016年時，曾有環保團體預計會消耗四萬棵聖誕樹和聖誕花，造成800噸垃圾。（黃文軒攝）

AaaM Architects三年前成立，過去曾為不同地方或商場設計裝置藝術。其中一位創辦彭展華（Bob）指，工作室成立的原意為打破一般人對於建築師的刻板印象，將設計建築與生活的距離拉近。他們不畫大型建築物，反而從事裝置藝術，並為大大小小的商場設計裝置，望藉以回應社會議題，例如他們曾將紙包飲品盒洗淨後砌成聖誕樹，望傳遞環保信息，「如果要利用建築物表達意念，回應社會議題，要花好多時間及人力物力。但生活不斷變化，在這個年代，要即時討論遇到的難題，而傳統的建築物未必這麼快能回應。」

AaaM是Architecture as a Medium的簡寫，一眾建築師想利用「建築」作為媒介，除了讓建築物更貼地之餘，也期望透過裝置向公眾傳達社會議題，「普通人以為建築師是畫圖則、為地產商炒樓，但其實建築師不只畫則。生活本身離不開建築，將兩樣野扣起來才是城市生活的完整拼圖。」Bob說，「只要裝置漂亮，你想表達的信息會即時傳給所有人，並更有效地傳播。」

AaaM Architects三年前成立，建築設計師鄺世傑（右）及創辦人彭展華（左）今年聖誕與環保團體及商場合作，打造環保聖誕裝飾。（黃文軒攝）

但如何將聖誕裝飾與城市連上關係，是一難題。裝置位於將軍澳廣場內，「將軍澳好多住宅，而住宅生產好多廚餘垃圾，我們真有研究過，如何把廚餘結合聖誕節，但可惜現時技術上未必做到，但我們會盡量把地區同裝置扣上關係。」