地政署為荃灣新老人院宿位設限　候任議員：同一個地方太多老人院

荃灣荃威花園商場兩層舖位早前被申請臨時改變土地用途，作護老院用，而署方近日亦已批出有關申請，並設下附加條款，限制新護老院不得提供超過202個宿位。有候任議員指，屋苑內已有多間大型護老院，居民普遍都反對有關決定，現正與新的營辦商作出磋商，希望減低設施落成後，對居民及該處交通的影響。

荃威花園一期商場高層內一家私營護老院早前結業後，有新的營辦商打算接手該位置，並擴充院舍範圍。營辦商於2018年已就商場高層及管業處原來的地舖位置，向地政總署提出臨時改變土地用途申請，希望合共提供逾300個宿位。荃灣區侯任區議員趙恩來指，署方認為原址高層本來亦是經營護老院舍之用，故批准新營辦商沿用有關物業開辦院舍，惟加設了附加條件，限制新護老院不得提供超過202個宿位，以符合屋苑地契所規限的地積比率。

地政總署新日批出荃威花園一期商場高層及一地舖的臨時改變土地用途申請，批准業主將有關範圍作經營護老院舍之用，惟加設附加條件，限制新護老院不得提供超過202個宿位。(呂諾君攝)

雖然新的護老院已過地政總署一關，只待社署批出牌照，但趙恩來表示，屋苑現時已有4間大型護老院，普遍居民都不贊成再開設新的護老設施。「同一個地方有太多老人院了，原來規劃作酒樓、街市的位置的慢慢變床老人院，令社區單一化。」他舉例指，在街市被護老院取代後，居民都需乘車到荃灣市中心買菜，造成不便。

除社區設施外，屋苑本來的設計並未預想到有多間護老院進駐，故不時出現行動不便、需使用輛椅的長者，和居民爭用升降機的情況。趙恩來亦指，屋苑內不設時租車位，周末家屬駕車到護老院探望時，都會做成違泊、交通問題。

趙恩來表示，屋苑現時已有4間大型護老院，普遍居民都不贊成再開設新的護老設施。(呂諾君攝)

在地政總署批出申請的情況下，趙指即使居民反對，並己無法改變，唯有不斷監察。事實上，上一手護老院仍在營業時，已提供逾230個長者宿位，比起現時地政總署對新護老院設下的限制多。趙恩來指，未知新的營辦商會接收多少行動不便、需長期護理的長者，故未敢判斷此舉會否減低對居民的影響，惟新營辦商初步表示，大約只會收2、30個需長期照顧的長者。他又建議，為減低護老院訪客對屋苑造成的交通影響，營辦商可考慮租用屋苑內的車位，供訪客使用。

屋苑內本來由荃威幼稚園承租的位置，去年亦被業主向地政總署申請改變土地用途，並計劃經營護老院。(資料圖片)

除此護老院外，屋苑內本來由荃威幼稚園承租的位置，去年亦被業主向地政總署申請改變土地用途，並計劃經營護老院。雖然有關申請尚未完成審批，但幼稚園的舖位於早前己被業主收回，下學期開始會遷往荃灣中心二期商場。趙恩來表示，之前曾在屋苑進行調查，約1000名受訪者中，逾9成人反對有關舖位改營護老院，而幼稚園遷離後，居於荃威花園的學生亦需步行15分鐘到新校舍，為學生和家長造成不便。