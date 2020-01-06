大埔落選區議員獲續租辦事處兩個月　新議員質疑房署做法釀不公

區議會選舉過後，新任區議員由元旦日開始上任，惟不少新議員仍未能租用舖位，作辦事處之用。大埔有新任區議員發現，同一選區的落選議員獲房署續租舖位2個月，至2月底交吉，質疑署方未有根據一般做法處理租約問題，或釀不公平情況。房署回應時指，做法是根據房委會的政策，而獲續租的落選議員則表示，兩個月後一定會將舖位交還。

姚鈞豪於去年11月的區議會選舉中，擊敗尋求連任的民建聯胡健民，成為大埔宏福選區的新任議員。不過，他指有街坊收到落選區議員胡健民的宣傳品，信件上寫明其位於廣福邨的辦事處租約，已於除夕屆滿，而房署暫准其租用該辦事處的舖位兩個月，至2月29日為至，而該段時間內，辦事處仍會為居民服務。

大埔前區議會主席黃碧嬌於任期完結後，辦事處亦獲續租兩個月。 (蔡正邦攝)

黃碧嬌將於下周日在辦事處舉辦活動。 (蔡正邦攝)

「房署一般會讓落選區議員續租一個月，讓他們收拾物品。」姚鈞豪指，現時署方批准胡健民續租兩個月，令他感不滿，亦質疑房署做法。他表示，胡健民現時租用的舖位人流不錯，自先亦有意承租：「舖位的位置並不在選區內，房署說要待上屆的議員交吉後，我才可入紙申請租用舖位。」姚鈞豪續道：「但這樣我的辦事處又要延期開張。」

近日有大埔街坊收到落選區議員胡健民的宣傳品，信件上寫明其位於廣福邨的辦事處獲房署暫准續租兩個月，令署方被質疑未有根據一般做法處理租約問題。(區政聯盟提供)

姚鈞豪指，沒有固定辦事處令他需要以流動辦事處或電話方式，處理街坊的求助，甚為不便：「12月時我們曾舉辦聖誕活動，當時沒有辦事處，情況亦有點狼狽。」他表示，接下來寫信了房署了解事件。

房屋署就事件回應指，根據香港房屋委員會的政策，議員若未能連任，需在租約期滿後交還議員辦事處；而如未能如期交回單位，有關人士可以申請以暫准證的形式，以兩個月為限，繼續佔用辦事處。

「有些接下來的活動、業務早已安排好，能短暫續租辦事處的話，對街坊來說都會比較好。」續租該辦事處兩個月的前任區議員胡健民回應指，在選舉前已計劃了舉辦農曆新年的活動，而部分活動更是和互委會合辦，或得到區議會贊助，故需處理好才交還辦事處：「只能續租一個月的話不理想，兩個月的話會比較好。」

暫以流動辦事處形式服務街坊

胡健民強調，2月底租約再屆滿時，不管能否完成處理所有事項，都會將辦事處交還。「我相信新任議員對這個舖位都感興趣，所以兩個月後不論如何都要結束，並非選到、選不到也和以前一樣、沒有改變。」他又指曾嘗試另覓位置作辦事處，惟該範圍內房署轄下已無舖位可供他使用，而領展亦表明不會出租舖位予他或民建聯，故未來或會以流動辦事處的方式，繼續服務街坊。

大埔前任區議員胡健民續租位於廣福邨的辦事處兩個月。 （蔡正邦攝）