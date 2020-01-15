【墟市計劃】業界人士助改良食譜　視障檔主售家常糖水圓夢　

蕃薯糖水、蛋花馬蹄露......這些都是普通不過的家常糖水，但要煮出一碗自有特色、可以拿出市場售賣的的糖水，其實並不容易。今年30多歲的龍哥，自幼右眼飽受視障問題困擾，惟他一直以來都希望能在飲食業中大展拳腳，過往他曾多番申請在墟市擺檔，卻因食物的款式、標準等未被選中。近日在strEAT响道食熟食墟顧問服務計劃的協助下，龍哥得到來自業界人士的技術支援，學習煮出屬於他的蕃薯糖水和蛋花馬蹄露，未來將有機會擺檔，一嚐用食物感動人心的滋味。

龍哥的眼睛，自幼已因視網膜脫落造成視力問題，小時候開始已需要進出醫院，至今進行了至少十多次手術。最近一次的手術中，醫生更要在他的手腕抽取血管放到眼內，而現時需戴上假眼，但平日視物，右眼視力仍是幾近全失。

過去他就業時遇過不少困難，雖曾先後於酒樓、殯儀業等任職，惟都是以散工為主。他表示，最喜歡的始終是與「煮嘢食」有關的工作，認為食物能為人帶來歡樂，也希望能有一門手藝能用作謀生。龍哥曾與友人一同在車仔麵店工作，也曾多番申請參加由民間團體所辦的墟市以展一技之長，惟因墟市的攤檔申請者繁多，龍哥的食物未被選中。

致力宣揚本土墟市文化、建立社區網絡的strEAT响道食熟食墟顧問服務計劃，過往為不少基層市民提升工作技能及知識，希望他們能藉此賺取並達至經濟獨立。近日計劃亦協助龍哥聯繫KOLB.LIFE行政總裁盧翰豪（Johnson），並在工場內教授龍哥製作兩款別具特色的糖水。「出面好多酒樓、餐廳嘅大師傅都唔係咁容易隨便教人，但其實一啲基本配方、技術好應該師授出去......既然有基層街坊想學，等佢哋有一技傍身都係好事。」Johnson指，約兩星期前在關注綜援低收入聯盟的介紹下接觸到龍哥，並決定教他煮經過改良的蕃薯糖水和蛋花馬蹄露。

採訪當日，只見龍哥將黃紫、蕃薯切成大小相若的方粒，姿勢、節奏均有板有眼。Johnson形容，教授過程是「由零開始」，由清洗、切割食材，到份量、時間控制等，他都先作親身示範，而他在紫薯糖水中加入淮山、在馬蹄露中加了水晶梨，希望能「激活」龍哥的創意，日後也能根據客人的口味對食物作出改良，「我只係教咗最初步嘅嘢，未來都要靠佢自己努力鑽研，希望佢最後會自己研發食譜。」Johnson又指，未來或會邀請龍哥繼續到工場工作，讓他熟習真正做餐飲時有何困難，以及學習處理食物、食物安全的知識，「佢有好生意、客人食得開心，咁就會有動力繼續做落去，可以靠自己嘅力量生存。」